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СК завел дело о подрыве путей в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
СК завел дело о подрыве путей в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.05.2023
СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
Глава российского следствия Владимир Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области,... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T19:12
2023-05-01T19:12
александр бастрыкин
диверсия
подрыв железной дороги в брянской области
брянская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
поезд
новости
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Глава российского следствия Владимир Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба СК по РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового состава в Унечском районе Брянской области и представить доклад об установленных обстоятельствах", - сказано в сообщении.Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, фиксируют следы и изымают необходимые предметы для производства экспертиз.Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работают экологи. Пострадавших в происшествии нет. . Железнодорожное сообщение в Брянской области, где из-за подрыва полотна сошел с рельсов локомотив с грузовыми вагонами, будет восстановлено к утру 2 мая. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Опору ЛЭП подорвали в ЛенобластиПодрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсииДиверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева
https://crimea.ria.ru/20230501/pozhar-i-ostanovka-poezdov-chto-proiskhodit-na-meste-vzryva-v-bryanske---1128461824.html
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александр бастрыкин, диверсия, подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, поезд, новости, россия, безопасность
СК завел дело о подрыве путей в Брянской области

Бастрыкин поручил возбудить дело о сходе поезда в Брянской области

19:12 01.05.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Глава российского следствия Владимир Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба СК по РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового состава в Унечском районе Брянской области и представить доклад об установленных обстоятельствах", - сказано в сообщении.
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, фиксируют следы и изымают необходимые предметы для производства экспертиз.
Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работают экологи. Пострадавших в происшествии нет. . Железнодорожное сообщение в Брянской области, где из-за подрыва полотна сошел с рельсов локомотив с грузовыми вагонами, будет восстановлено к утру 2 мая.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Александр БастрыкинДиверсияПодрыв железной дороги в Брянской областиБрянская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияПоездНовостиРоссияБезопасность
 
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20:02Главные события и заявления дня: 1 мая
19:12СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
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17:02Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери
16:30Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК
16:11Подрыв железной дороги под Брянском: когда восстановят движение
15:57Дело о Киево-Печерской лавре - УПЦ добилась переноса слушания
15:20В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб
15:00Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
14:32Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов
13:55Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме
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12:44Подрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсии
12:20Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске
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