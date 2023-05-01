https://crimea.ria.ru/20230501/sk-zavel-delo-o-podryve-putey-v-bryanskoy-oblasti-1128468931.html

СК завел дело о подрыве путей в Брянской области

СК завел дело о подрыве путей в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.05.2023

СК завел дело о подрыве путей в Брянской области

Глава российского следствия Владимир Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области,... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T19:12

2023-05-01T19:12

2023-05-01T19:12

александр бастрыкин

диверсия

подрыв железной дороги в брянской области

брянская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Глава российского следствия Владимир Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба СК по РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового состава в Унечском районе Брянской области и представить доклад об установленных обстоятельствах", - сказано в сообщении.Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, фиксируют следы и изымают необходимые предметы для производства экспертиз.Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работают экологи. Пострадавших в происшествии нет. . Железнодорожное сообщение в Брянской области, где из-за подрыва полотна сошел с рельсов локомотив с грузовыми вагонами, будет восстановлено к утру 2 мая. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Опору ЛЭП подорвали в ЛенобластиПодрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсииДиверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева

https://crimea.ria.ru/20230501/pozhar-i-ostanovka-poezdov-chto-proiskhodit-na-meste-vzryva-v-bryanske---1128461824.html

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александр бастрыкин, диверсия, подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, поезд, новости, россия, безопасность