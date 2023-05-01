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Подрыв железной дороги под Брянском: когда восстановят движение - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Подрыв железной дороги под Брянском: когда восстановят движение
Подрыв железной дороги под Брянском: когда восстановят движение - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Подрыв железной дороги под Брянском: когда восстановят движение
Железнодорожное сообщение в Брянской области, где из-за подрыва полотна сошел с рельсов локомотив с грузовыми вагонами, будет восстановлено к утру 2 мая. Об... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T16:11
2023-05-01T16:01
подрыв железной дороги в брянской области
брянская область
происшествия
диверсия
александр богомаз
россия
новости
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение в Брянской области, где из-за подрыва полотна сошел с рельсов локомотив с грузовыми вагонами, будет восстановлено к утру 2 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.Инцидент произошел в понедельник в Унечском районе. С рельсов сошел локомотив и семь вагонов грузового поезда, перевозившего нефтепродукты и стройматериалы. В результате инцидента произошло возгорание локомотива и разлив нефтепродуктов. По предварительной информации, пострадавших нет."К утру железнодорожное сообщение на направлении Унеча будет восстановлено", - написал глава области.По словам Богомаза, остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пожар полностью локализован.Время отправления автобусов на ПочепРанее РЖД сообщила об организации дополнительных автобусных маршрутов по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп. В 19.00, 20.00, 00.00 автобусы будут следовать от ж/д станции Унеча до станции Почеп. Из Почепа в Брянск и обратно будут ходить электропоезда. Также из Почепа автобусы будут курсировать в Унечу, отправление в 20.00, 21.00, 01.00.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известноПодрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсииВ Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
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подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, происшествия, диверсия, александр богомаз, россия, новости, железная дорога
Подрыв железной дороги под Брянском: когда восстановят движение

Губернатор Богомаз назвал срок восстановления сообщения под Брянском после схода поезда

16:11 01.05.2023
 
© Telegram Александр БогомазГубернатор Брянской области Александр Богомаз на месте, где в результате подрыва полотна сошел с рельсов грузовой поезд
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте, где в результате подрыва полотна сошел с рельсов грузовой поезд
© Telegram Александр Богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение в Брянской области, где из-за подрыва полотна сошел с рельсов локомотив с грузовыми вагонами, будет восстановлено к утру 2 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел в понедельник в Унечском районе. С рельсов сошел локомотив и семь вагонов грузового поезда, перевозившего нефтепродукты и стройматериалы. В результате инцидента произошло возгорание локомотива и разлив нефтепродуктов. По предварительной информации, пострадавших нет.
"К утру железнодорожное сообщение на направлении Унеча будет восстановлено", - написал глава области.
По словам Богомаза, остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пожар полностью локализован.

Время отправления автобусов на Почеп

Ранее РЖД сообщила об организации дополнительных автобусных маршрутов по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп.
В 19.00, 20.00, 00.00 автобусы будут следовать от ж/д станции Унеча до станции Почеп. Из Почепа в Брянск и обратно будут ходить электропоезда. Также из Почепа автобусы будут курсировать в Унечу, отправление в 20.00, 21.00, 01.00.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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