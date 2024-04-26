https://crimea.ria.ru/20240426/pamyat-geroev-chernobyltsev-pochtili-v-simferopole-1136874608.html

Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе

Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе

В Симферополе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В траурной церемонии приняли участие ветераны-чернобыльцы, представители власти и духовенства,... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T11:31

2024-04-26T11:31

2024-04-26T11:50

симферополь

чаэс

авария на чернобыльской атомной станции

общество

память

новости крыма

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136874805_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_829562782ceb3261a3e3176bca2fc266.jpg

В Симферополе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В траурной церемонии приняли участие ветераны-чернобыльцы, представители власти и духовенства, сотрудники МЧС России и близкие погибших.Собравшиеся под звуки оркестра возложили цветы к мемориалу героям-ликвидаторам, отдавшим свои жизни и здоровье во имя будущих поколений. Авария, произошедшая на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате взрыва был полностью разрушен реактор, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тысяч человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. Точное число людей, которые погибли и пострадали в результате катастрофы, до сих пор не известно. Сейчас станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.

https://crimea.ria.ru/20230426/Tekhnogennaya-katastrofa-KhKh-veka--35-let-avarii-na-Chernobylskoy-AES-1104608267.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, чаэс, авария на чернобыльской атомной станции, общество, память, новости крыма, видео