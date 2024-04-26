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Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе
Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе
В Симферополе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В траурной церемонии приняли участие ветераны-чернобыльцы, представители власти и духовенства,... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T11:31
2024-04-26T11:50
симферополь
чаэс
авария на чернобыльской атомной станции
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В Симферополе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В траурной церемонии приняли участие ветераны-чернобыльцы, представители власти и духовенства, сотрудники МЧС России и близкие погибших.Собравшиеся под звуки оркестра возложили цветы к мемориалу героям-ликвидаторам, отдавшим свои жизни и здоровье во имя будущих поколений. Авария, произошедшая на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате взрыва был полностью разрушен реактор, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тысяч человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. Точное число людей, которые погибли и пострадали в результате катастрофы, до сих пор не известно. Сейчас станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
https://crimea.ria.ru/20230426/Tekhnogennaya-katastrofa-KhKh-veka--35-let-avarii-na-Chernobylskoy-AES-1104608267.html
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симферополь, чаэс, авария на чернобыльской атомной станции, общество, память, новости крыма, видео
Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе

В Симферополе почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

11:31 26.04.2024 (обновлено: 11:50 26.04.2024)
 
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В Симферополе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В траурной церемонии приняли участие ветераны-чернобыльцы, представители власти и духовенства, сотрудники МЧС России и близкие погибших.
Собравшиеся под звуки оркестра возложили цветы к мемориалу героям-ликвидаторам, отдавшим свои жизни и здоровье во имя будущих поколений.
© РИА Новости КрымВ Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
1 из 3
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
2 из 3
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
3 из 3
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
© РИА Новости Крым
1 из 3
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
© РИА Новости Крым
2 из 3
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
© РИА Новости Крым
3 из 3
В Симферополе почтили память жертв Чернобыльской аварии
© РИА Новости Крым
Авария, произошедшая на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате взрыва был полностью разрушен реактор, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ.
На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тысяч человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. Точное число людей, которые погибли и пострадали в результате катастрофы, до сих пор не известно. Сейчас станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
Техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля 2023, 07:01
Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
 
СимферопольЧАЭСАвария на Чернобыльской атомной станцииОбществоПамятьНовости КрымаВидео
 
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