Память героев-чернобыльцев почтили в Симферополе

В Симферополе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В траурной церемонии приняли участие ветераны-чернобыльцы, представители власти и духовенства, сотрудники МЧС России и близкие погибших.Собравшиеся под звуки оркестра возложили цветы к мемориалу героям-ликвидаторам, отдавшим свои жизни и здоровье во имя будущих поколений. Авария, произошедшая на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате взрыва был полностью разрушен реактор, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тысяч человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. Точное число людей, которые погибли и пострадали в результате катастрофы, до сих пор не известно. Сейчас станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
Авария, произошедшая на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате взрыва был полностью разрушен реактор, в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ.
На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тысяч человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. Точное число людей, которые погибли и пострадали в результате катастрофы, до сих пор не известно. Сейчас станция не работает, а зона вокруг нее является зоной отчуждения.
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