Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Дмитрия Киселева с 70-летием
10:58 26.04.2024 (обновлено: 11:11 26.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием.
Патриарх отметил заслуги Дмитрия Киселева за почти полвека служения на поприще журналистики, во время которых юбиляр являл пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности.
"Ныне, руководя одним из самых авторитетных информационных агентств нашей страны, вы вместе с коллегами многое делаете для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов, объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий, вносите значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников", – сказано в размещенном на сайте РПЦ поздравлении патриарха.
Патриарх Кирилл пожелал юбиляру крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан. А также выразил признательность за плодотворное сотрудничество возглавляемого юбиляром агентства с Русской Православной Церковью.
"Во внимание к Вашим заслугам и в связи с 70-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)", – заключил патриарх.