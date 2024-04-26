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Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T10:58
2024-04-26T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием.Патриарх отметил заслуги Дмитрия Киселева за почти полвека служения на поприще журналистики, во время которых юбиляр являл пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности.Патриарх Кирилл пожелал юбиляру крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан. А также выразил признательность за плодотворное сотрудничество возглавляемого юбиляром агентства с Русской Православной Церковью.
https://crimea.ria.ru/20240426/generalnyy-direktor-rossii-segodnya-dmitriy-kiselev-otmechaet-yubiley-1136868528.html
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дмитрий киселев, новости, награды, миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", патриарх кирилл (владимир гундяев), юбилей
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Дмитрия Киселева с 70-летием

10:58 26.04.2024 (обновлено: 11:11 26.04.2024)
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев, генеральный директор агентства "Россия сегодня"
Дмитрий Киселев, генеральный директор агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием.
Патриарх отметил заслуги Дмитрия Киселева за почти полвека служения на поприще журналистики, во время которых юбиляр являл пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности.

"Ныне, руководя одним из самых авторитетных информационных агентств нашей страны, вы вместе с коллегами многое делаете для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов, объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий, вносите значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников", – сказано в размещенном на сайте РПЦ поздравлении патриарха.

Патриарх Кирилл пожелал юбиляру крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан. А также выразил признательность за плодотворное сотрудничество возглавляемого юбиляром агентства с Русской Православной Церковью.
"Во внимание к Вашим заслугам и в связи с 70-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)", – заключил патриарх.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
07:40
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отмечает юбилей
 
Дмитрий КиселевНовостиНаградыМИА "Россия сегодня"Международная медиагруппа "Россия сегодня"Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Юбилей
 
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