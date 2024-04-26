https://crimea.ria.ru/20240426/patriarkh-kirill-nagradil-dmitriya-kiseleva-ordenom-sergiya-radonezhskogo-1136874572.html

Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T10:58

2024-04-26T10:58

2024-04-26T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием.Патриарх отметил заслуги Дмитрия Киселева за почти полвека служения на поприще журналистики, во время которых юбиляр являл пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности.Патриарх Кирилл пожелал юбиляру крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан. А также выразил признательность за плодотворное сотрудничество возглавляемого юбиляром агентства с Русской Православной Церковью.

https://crimea.ria.ru/20240426/generalnyy-direktor-rossii-segodnya-dmitriy-kiselev-otmechaet-yubiley-1136868528.html

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2024

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