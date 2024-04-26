https://crimea.ria.ru/20240426/narushenie-trekh-konstitutsiy-pochemu-ukrainstvo-kryma-stalo-tragediey-1136878227.html

Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией

Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией

Решение о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году нарушало сразу три конституции и в итоге привело к трагедии, как для Крыма, так и для самой Украины. Такое РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T12:23

2024-04-26T12:23

2024-04-26T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Решение о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году нарушало сразу три конституции и в итоге привело к трагедии, как для Крыма, так и для самой Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля - ровно 70 лет назад - указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.Незаконное решение"Решение совершенно незаконное, нарушались сразу три конституции - СССР, УССР и РСФСР. Оно основывалось на мнении нескольких человек, прежде всего (Первого секретаря ЦК КПСС) Никиты Хрущева, не было ничем обоснованно и привело к трагическим последствиям для Крыма, который десятки лет находился на чужой территории", - сказал Цеков.Он напомнил период "украинства" Крыма, когда полуостров не просто не развивался, а даже приходил в упадок: "земли хаотично растаскивались, застраивались, абсолютно не уважались языковые и культурные права крымчан". При этом, по мнению Цекова, передача Крыма стала трагедией для самой Украины."Руководство этого искусственного образования, скроенного в частности из кусков русских земель, после обретения независимости не научилось выстраивать взаимоотношение с русскоязычным населением", - констатировал политик.Это, по его мнению, привело в итоге к началу разрушения самой украинской государственности.Предыдущие ошибки"Первое и главное: решение (о передаче Крыма Украине - ред.) было незаконным по действующему на тот момент законодательству. Не случайно крымское руководство ставит под сомнение этот акт", - напомнил доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, крымовед Сергей Киселев.По его мнению, многое из того, что произошло в новейшей истории, было обусловлено этим решением. "В таких случаях необходимо опираться не на волю какой-то прослойки властной элиты, а на волю народа. Для этого существует такая процедура, как референдум. В 1954-м ничего подобного не проводилось. А вот в 2014-м, как известно, Крым законно вернулся в состав России по итогам волеизъявления самих крымчан", - подчеркнул историк.Однако, по его мнению, ошибке 1954-го предшествовали более ранние маленькие процессуальные нарушения.Говоря о нарушении прав людей, эксперты акцентируют внимание на современном поведении украинских властей в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала, резюмируют они.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРЧто помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

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