https://crimea.ria.ru/20240426/narushenie-trekh-konstitutsiy-pochemu-ukrainstvo-kryma-stalo-tragediey-1136878227.html
Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией
Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией
Решение о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году нарушало сразу три конституции и в итоге привело к трагедии, как для Крыма, так и для самой Украины. Такое РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T12:23
2024-04-26T12:23
2024-04-26T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Решение о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году нарушало сразу три конституции и в итоге привело к трагедии, как для Крыма, так и для самой Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля - ровно 70 лет назад - указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.Незаконное решение"Решение совершенно незаконное, нарушались сразу три конституции - СССР, УССР и РСФСР. Оно основывалось на мнении нескольких человек, прежде всего (Первого секретаря ЦК КПСС) Никиты Хрущева, не было ничем обоснованно и привело к трагическим последствиям для Крыма, который десятки лет находился на чужой территории", - сказал Цеков.Он напомнил период "украинства" Крыма, когда полуостров не просто не развивался, а даже приходил в упадок: "земли хаотично растаскивались, застраивались, абсолютно не уважались языковые и культурные права крымчан". При этом, по мнению Цекова, передача Крыма стала трагедией для самой Украины."Руководство этого искусственного образования, скроенного в частности из кусков русских земель, после обретения независимости не научилось выстраивать взаимоотношение с русскоязычным населением", - констатировал политик.Это, по его мнению, привело в итоге к началу разрушения самой украинской государственности.Предыдущие ошибки"Первое и главное: решение (о передаче Крыма Украине - ред.) было незаконным по действующему на тот момент законодательству. Не случайно крымское руководство ставит под сомнение этот акт", - напомнил доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, крымовед Сергей Киселев.По его мнению, многое из того, что произошло в новейшей истории, было обусловлено этим решением. "В таких случаях необходимо опираться не на волю какой-то прослойки властной элиты, а на волю народа. Для этого существует такая процедура, как референдум. В 1954-м ничего подобного не проводилось. А вот в 2014-м, как известно, Крым законно вернулся в состав России по итогам волеизъявления самих крымчан", - подчеркнул историк.Однако, по его мнению, ошибке 1954-го предшествовали более ранние маленькие процессуальные нарушения.Говоря о нарушении прав людей, эксперты акцентируют внимание на современном поведении украинских властей в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала, резюмируют они.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРЧто помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
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крым, украина, история, мнения, сергей цеков, сергей киселев, новости, никита хрущев, ссср, передача крыма украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Решение о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году нарушало сразу три конституции и в итоге привело к трагедии, как для Крыма, так и для самой Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля - ровно 70 лет назад - указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Незаконное решение
"Решение совершенно незаконное, нарушались сразу три конституции - СССР, УССР и РСФСР. Оно основывалось на мнении нескольких человек, прежде всего (Первого секретаря ЦК КПСС) Никиты Хрущева, не было ничем обоснованно и привело к трагическим последствиям для Крыма, который десятки лет находился на чужой территории", - сказал Цеков.
Он напомнил период "украинства" Крыма, когда полуостров не просто не развивался, а даже приходил в упадок: "земли хаотично растаскивались, застраивались, абсолютно не уважались языковые и культурные права крымчан". При этом, по мнению Цекова, передача Крыма стала трагедией для самой Украины.
"Руководство этого искусственного образования, скроенного в частности из кусков русских земель, после обретения независимости не научилось выстраивать взаимоотношение с русскоязычным населением", - констатировал политик.
Это, по его мнению, привело в итоге к началу разрушения самой украинской государственности.
"Украина к этому подарку была не готова и относилась все годы к Крыму, как к чужой территории. В итоге в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, стало очевидным - сама украинская государственность разрушается", - говорит Цеков.
Предыдущие ошибки
"Первое и главное: решение (о передаче Крыма Украине - ред.) было незаконным по действующему на тот момент законодательству. Не случайно крымское руководство ставит под сомнение этот акт", - напомнил доцент Крымского федерального университета им. Вернадского, крымовед Сергей Киселев.
По его мнению, многое из того, что произошло в новейшей истории, было обусловлено этим решением.
"В таких случаях необходимо опираться не на волю какой-то прослойки властной элиты, а на волю народа. Для этого существует такая процедура, как референдум. В 1954-м ничего подобного не проводилось. А вот в 2014-м, как известно, Крым законно вернулся в состав России по итогам волеизъявления самих крымчан", - подчеркнул историк.
Однако, по его мнению, ошибке 1954-го предшествовали более ранние маленькие процессуальные нарушения.
"В период, когда создавалась советская Украина, она не имела совершенно никаких преимуществ по отношению к той государственности, которую представляла Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. Когда мы говорим об акте 1954 года, очень часто забываем о том, что крымская автономия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года в нарушение последней редакции конституции крымской автономии 30-х годов была преобразована в Крымскую область, которую Хрущев в итоге и передал в состав УССР", - напомнил историк.
Говоря о нарушении прав людей, эксперты акцентируют внимание на современном поведении украинских властей в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала, резюмируют они.
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