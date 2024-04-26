https://crimea.ria.ru/20240426/na-stroitelstve-ekotekhnoparka-v-krymu-na-khvataet-lyudey-i-tekhniki-1136879206.html

На строительстве экотехнопарка в Крыму на хватает людей и техники

На строительстве экотехнопарка в Крыму на хватает людей и техники - РИА Новости Крым, 26.04.2024

На строительстве экотехнопарка в Крыму на хватает людей и техники

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T12:31

2024-04-26T12:31

2024-04-26T12:31

сергей аксенов

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сакский район

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крым

строительство экотехнопарков в крыму

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале после посещения строительной площадки.Глава региона также отменил, что важно не создавать сдерживающие темп работы бюрократические барьеры. И заверил, что власти республики окажут полное содействие для оперативного решения любых возникающих вопросов.Аксенов также сообщил, что в ходе встречи с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым обсудили вопросы строительства других комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами.Он отметил, что создание современных предприятий по комплексной переработке и утилизации твердых коммунальных отходов будут способствовать чистоте и экологической безопасности Крыма, сделают еще более комфортным для жителей и привлекательным для туристов регионом.В свою очередь председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что проектная емкость строящегося технопарка составляет 500 тысяч тонн в год. Также ведутся строительные работы по возведению экотехнопарков в Сакском и Ленинском районах.В пресс-службе прокуратуры Крыма ранее сообщили о выявленных при строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма нарушениях. Речь шла о несоответствии отдельных строительно-монтажных работ проектной документации в части качества применяемых материалов и проектных решений, а также при обращении с отходами производства и потребления, образующимися при выполнении работ.28 марта минстрой Крыма сообщил, что полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе стоимостью 1,8 млрд рублей достроят до конца текущего года. При этом готовность объекта составляла 52%. Ранее сообщалось, что полигоны ТКО в регионе будут достроены к середине 2024 года. Однако прошлым летом подрядчик выбивался из графика.О строительстве трех экотехнопарков в Крыму стало известно в 2022 году. Была выполнена проектная документация, получены необходимые заключения по экспертизам для объектов в Белогорском и Сакском районах. Для полигона в Ленинском районе вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнениеУщерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалкуПроектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов

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