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На строительстве экотехнопарка в Крыму на хватает людей и техники
На строительстве экотехнопарка в Крыму на хватает людей и техники - РИА Новости Крым, 26.04.2024
На строительстве экотехнопарка в Крыму на хватает людей и техники
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T12:31
2024-04-26T12:31
2024-04-26T12:31
сергей аксенов
белогорский район
сакский район
ленинский район
новости крыма
крым
строительство экотехнопарков в крыму
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале после посещения строительной площадки.Глава региона также отменил, что важно не создавать сдерживающие темп работы бюрократические барьеры. И заверил, что власти республики окажут полное содействие для оперативного решения любых возникающих вопросов.Аксенов также сообщил, что в ходе встречи с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым обсудили вопросы строительства других комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами.Он отметил, что создание современных предприятий по комплексной переработке и утилизации твердых коммунальных отходов будут способствовать чистоте и экологической безопасности Крыма, сделают еще более комфортным для жителей и привлекательным для туристов регионом.В свою очередь председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что проектная емкость строящегося технопарка составляет 500 тысяч тонн в год. Также ведутся строительные работы по возведению экотехнопарков в Сакском и Ленинском районах.В пресс-службе прокуратуры Крыма ранее сообщили о выявленных при строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма нарушениях. Речь шла о несоответствии отдельных строительно-монтажных работ проектной документации в части качества применяемых материалов и проектных решений, а также при обращении с отходами производства и потребления, образующимися при выполнении работ.28 марта минстрой Крыма сообщил, что полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе стоимостью 1,8 млрд рублей достроят до конца текущего года. При этом готовность объекта составляла 52%. Ранее сообщалось, что полигоны ТКО в регионе будут достроены к середине 2024 года. Однако прошлым летом подрядчик выбивался из графика.О строительстве трех экотехнопарков в Крыму стало известно в 2022 году. Была выполнена проектная документация, получены необходимые заключения по экспертизам для объектов в Белогорском и Сакском районах. Для полигона в Ленинском районе вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнениеУщерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалкуПроектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
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сергей аксенов, белогорский район, сакский район, ленинский район, новости крыма, крым, строительство экотехнопарков в крыму, юрий гоцанюк
На строительстве экотехнопарка в Крыму на хватает людей и техники
Аксенов потребовал нарастить темпы строительства экотехнопарка в Белгородском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале после посещения строительной площадки.
"Во избежание рисков, связанных с соблюдением графика строительно-монтажных работ на объекте в проектный срок, считаю необходимым увеличить количество людей и техники", – подчеркнул Аксенов.
Глава региона также отменил, что важно не создавать сдерживающие темп работы бюрократические барьеры. И заверил, что власти республики окажут полное содействие для оперативного решения любых возникающих вопросов.
Аксенов также сообщил, что в ходе встречи с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым обсудили вопросы строительства других комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Он отметил, что создание современных предприятий по комплексной переработке и утилизации твердых коммунальных отходов будут способствовать чистоте и экологической безопасности Крыма, сделают еще более комфортным для жителей и привлекательным для туристов регионом.
В свою очередь председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что проектная емкость строящегося технопарка составляет 500 тысяч тонн в год. Также ведутся строительные работы по возведению экотехнопарков в Сакском и Ленинском районах.
"Это позволит уже в 2025 году выполнить целевые показатели по 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения до 50%", – подытожил Гоцанюк.
В пресс-службе прокуратуры Крыма ранее сообщили
о выявленных при строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма нарушениях. Речь шла о несоответствии отдельных строительно-монтажных работ проектной документации в части качества применяемых материалов и проектных решений, а также при обращении с отходами производства и потребления, образующимися при выполнении работ.
28 марта минстрой Крыма сообщил
, что полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе стоимостью 1,8 млрд рублей достроят до конца текущего года. При этом готовность объекта составляла 52%. Ранее сообщалось, что полигоны ТКО в регионе будут достроены к середине 2024 года. Однако прошлым летом подрядчик выбивался из графика.
О строительстве трех экотехнопарков
в Крыму стало известно в 2022 году. Была выполнена проектная документация, получены необходимые заключения по экспертизам для объектов в Белогорском и Сакском районах. Для полигона в Ленинском районе вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей.
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