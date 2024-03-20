https://crimea.ria.ru/20240320/uscherb-54-milliona-v-sevastopole-firma-zaplatit-za-nezakonnuyu-svalku-1135835482.html

Ущерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку

Ущерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Ущерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку

В Севастополе коммерческое предприятие ликвидирует незаконную свалку строительных отходов и возместит ущерб почти на 54 млн рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T06:43

2024-03-20T06:43

2024-03-20T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческое предприятие ликвидирует незаконную свалку строительных отходов и возместит ущерб почти на 54 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, незаконную свалку на площади более 1,6 тысяч "квадратов" выявили в районе садового товарищества "Вагонник" у Монастырского шоссе в Севастополе.По иску прокуратуры суд обязал компанию освободить земельный участок от строительных отходов и возместить ущерб. Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство.Свалка в СимферополеЕще одну незаконную свалку обнаружили в Симферополе. Твердые коммунальные и древесные отходы, резиновые и пластмассовые изделия складировали в районе городского пруда, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма."В адрес главы администрации города Симферополя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Муниципальным бюджетным учреждением "Город" проведены мероприятия по уборке прибрежной зоны водного объекта от отходов производства и потребления", - сказано в сообщении.В Крыму ведется системная работа по выявлению опасных экологических объектов – свалок и мест накопления вредных веществ, которые вносят в специальный реестр с целью дальнейшей их ликвидации, сообщала ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Лисовская. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержденКогда в Крыму достроят современные экотехнопаркиЧетыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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