https://crimea.ria.ru/20231228/chetyre-selkhozpredpriyatiya-v-krymu-nezakonno-vykachivali-vodu-iz-rek-1133878997.html

Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек

Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек

Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T20:12

2023-12-28T20:12

2023-12-28T20:12

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура региона.По информации прокуратуры, данная деятельность проводится без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, что является нарушением закона.Кроме того, прокурором вынесены представления в адрес сельхозпредприятий, чтобы они устранили выявленные нарушения.В октябре в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу уличили предпринимателя из Белогорского района Крыма. Он занимается разведением сельскохозяйственных животных в селе Белая Скала и незаконно откачивал для нужд фермы пресную воду из русла реки.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природа, прокуратура республики крым, происшествия, новости, общество, новости крыма, вода в крыму