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Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T20:12
2023-12-28T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура региона.По информации прокуратуры, данная деятельность проводится без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, что является нарушением закона.Кроме того, прокурором вынесены представления в адрес сельхозпредприятий, чтобы они устранили выявленные нарушения.В октябре в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу уличили предпринимателя из Белогорского района Крыма. Он занимается разведением сельскохозяйственных животных в селе Белая Скала и незаконно откачивал для нужд фермы пресную воду из русла реки.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки
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РИА Новости Крым
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природа, прокуратура республики крым, происшествия, новости, общество, новости крыма, вода в крыму
Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек

Прокуратура Крыма оштрафовала четыре сельхозпредприятия за незаконную откачку речной воды

20:12 28.12.2023
 
© РИА Новости . Глеб Котов / Перейти в фотобанкНасос
Насос - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Глеб Котов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что четыре предприятия при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов производят забор воды из рек Альма, Бельбек, Кача и Кизил-Коба, которую используют для гидромелиорации земель", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, данная деятельность проводится без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, что является нарушением закона.
"По указанным фактам природоохранный прокурор в отношении должностных лиц предприятий возбудил дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица оштрафованы", - уточняют в ведомстве.
Кроме того, прокурором вынесены представления в адрес сельхозпредприятий, чтобы они устранили выявленные нарушения.
В октябре в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу уличили предпринимателя из Белогорского района Крыма. Он занимается разведением сельскохозяйственных животных в селе Белая Скала и незаконно откачивал для нужд фермы пресную воду из русла реки.
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