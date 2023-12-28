https://crimea.ria.ru/20231228/chetyre-selkhozpredpriyatiya-v-krymu-nezakonno-vykachivali-vodu-iz-rek-1133878997.html
Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T20:12
2023-12-28T20:12
2023-12-28T20:12
природа
прокуратура республики крым
происшествия
новости
общество
новости крыма
вода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110226/81/1102268119_0:247:1365:1015_1920x0_80_0_0_9d771b6d69c0e865165349ff3b8f4687.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура региона.По информации прокуратуры, данная деятельность проводится без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, что является нарушением закона.Кроме того, прокурором вынесены представления в адрес сельхозпредприятий, чтобы они устранили выявленные нарушения.В октябре в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу уличили предпринимателя из Белогорского района Крыма. Он занимается разведением сельскохозяйственных животных в селе Белая Скала и незаконно откачивал для нужд фермы пресную воду из русла реки.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110226/81/1102268119_0:119:1365:1143_1920x0_80_0_0_0957686173c88e255e98208eaf99b187.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природа, прокуратура республики крым, происшествия, новости, общество, новости крыма, вода в крыму
Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
Прокуратура Крыма оштрафовала четыре сельхозпредприятия за незаконную откачку речной воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Нарушения законодательства в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлены в двух районах Крыма. Об этом сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что четыре предприятия при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов производят забор воды из рек Альма, Бельбек, Кача и Кизил-Коба, которую используют для гидромелиорации земель", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, данная деятельность проводится без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, что является нарушением закона.
"По указанным фактам природоохранный прокурор в отношении должностных лиц предприятий возбудил дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица оштрафованы", - уточняют в ведомстве.
Кроме того, прокурором вынесены представления в адрес сельхозпредприятий, чтобы они устранили выявленные нарушения.
В октябре в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу уличили
предпринимателя из Белогорского района Крыма. Он занимается разведением сельскохозяйственных животных в селе Белая Скала и незаконно откачивал для нужд фермы пресную воду из русла реки.
Читайте также на РИА Новости Крым: