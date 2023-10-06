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Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из реки - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из реки
Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из реки - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из реки
Предпринимателя из Белогорского района Крыма уличили в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T12:21
2023-10-06T12:21
прокуратура республики крым
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предпринимателя из Белогорского района Крыма уличили в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Как пояснили в ведомстве, нарушение удалось обнаружить во время проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Выяснилось, что житель Белогорского района, который занимается разведением сельскохозяйственных животных в селе Белая Скала, незаконно откачивал для нужд фермы пресную воду из русла реки. Для этого предприниматель использовал насосное оборудование, на установку которого у него не было никаких разрешений.В итоге мужчина получил административный протокол по статье о самовольном пользовании водного объекта.Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, научная экспедиция, которая проводит исследования на реке Салгир, обнаружила поступление токсичных веществ в реку. По словам начальника экспедиции Людмилы Малаховой, возле села Молочное в Красногвардейском районе концентрация хлорорганических соединений была в 10 раз выше, чем в соседнем Симферопольском районе. В выявленных токсинах ученые опознали, в частности, инсектицид ДДТ, который использовался раньше в сельском хозяйстве, а также полихлорированные бифенилы, которые широко применялись в советское время, но потом были запрещены.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуЗахарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, происшествия, крым, новости крыма, белогорский район
Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из реки

Житель Белогорского района попался на откачке речной воды для фермы

12:21 06.10.2023
 
© РИА Новости . Глеб Котов / Перейти в фотобанкНасос
Насос - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Глеб Котов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предпринимателя из Белогорского района Крыма уличили в незаконном заборе воды из реки Биюк-Карасу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Как пояснили в ведомстве, нарушение удалось обнаружить во время проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Выяснилось, что житель Белогорского района, который занимается разведением сельскохозяйственных животных в селе Белая Скала, незаконно откачивал для нужд фермы пресную воду из русла реки. Для этого предприниматель использовал насосное оборудование, на установку которого у него не было никаких разрешений.
В итоге мужчина получил административный протокол по статье о самовольном пользовании водного объекта.
“В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое находится на рассмотрении”, - отметили в прокуратуре республики.
Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, научная экспедиция, которая проводит исследования на реке Салгир, обнаружила поступление токсичных веществ в реку. По словам начальника экспедиции Людмилы Малаховой, возле села Молочное в Красногвардейском районе концентрация хлорорганических соединений была в 10 раз выше, чем в соседнем Симферопольском районе. В выявленных токсинах ученые опознали, в частности, инсектицид ДДТ, который использовался раньше в сельском хозяйстве, а также полихлорированные бифенилы, которые широко применялись в советское время, но потом были запрещены.
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