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Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму
Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму
Сентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T07:59
2023-10-04T07:59
вода в крыму
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крымский гидрометцентр
природа
экология
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Сентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра.По данным гидрологов, с началом осени в крымские водохранилища уменьшился приток воды: за сентябрь в них поступило чуть более 2,5 миллиона кубометров. При этом израсходовано за месяц – 15,78 миллиона кубометров воды.Причиной таких маленьких притоков стало отсутствие осадков, из-за чего сентябрь в этом году специалисты назвали "чрезвычайно засушливым". По данным мониторинга крымского гидрометцентра, в бассейнах большинства рек Крыма выпало от 2 до 39% от нормы осадков. Значительный недобор зафиксировали и метеопосты в горах.На многих реках полуострова летняя межень плавно перешла в осеннюю. Уровень воды колебался незначительно и чаще в сторону понижения."В верховье реки Альма, выше Партизанского водохранилища, с 20:00 часов 29 августа сохраняется пересыхание, верховье реки Черная на грани пересыхания, а в низовье реки Бельбек, у села Фруктовое – стоячая вода. Сохраняется пересыхание русел в бассейнах селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии”, - перечисляется в отчете метеоцентра.Однако в крымских водохранилищах на данный момент собраны большие запасы воды. Самыми заполненными остаются Изобильненское (85% от объема или 11,3 миллиона кубометров), Загорское (83% от объема или 23,2 миллиона кубов) и Симферопольское (76% от объема или 27,4 миллиона кубометров). Самые маленькие запасы остаются в Белогорском и Тайганском водохранилищах: они заполнены на 32% и 16% от проектного объема соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крым вернут днепровскую воду – властиТри месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская областьЭксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа
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вода в крыму, крым, водохранилище, водохранилища крыма, крымский гидрометцентр, природа, экология, новости крыма
Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму

В Крыму снова засуха: за сентябрь из водохранилищ израсходовали почти 16 млн кубов воды

07:59 04.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУровень воды в Аянском водохранилище
Уровень воды в Аянском водохранилище - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Сентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра.
По данным гидрологов, с началом осени в крымские водохранилища уменьшился приток воды: за сентябрь в них поступило чуть более 2,5 миллиона кубометров. При этом израсходовано за месяц – 15,78 миллиона кубометров воды.
Причиной таких маленьких притоков стало отсутствие осадков, из-за чего сентябрь в этом году специалисты назвали "чрезвычайно засушливым". По данным мониторинга крымского гидрометцентра, в бассейнах большинства рек Крыма выпало от 2 до 39% от нормы осадков. Значительный недобор зафиксировали и метеопосты в горах.

"Так, в районе в районе деятельности поста на Ай-Петри выпало 11,6 мм осадков (17% нормы), а в районе Ангарского Перевала – 11,8 мм осадков (19% нормы)", - отметили крымские гидрологи.

На многих реках полуострова летняя межень плавно перешла в осеннюю. Уровень воды колебался незначительно и чаще в сторону понижения.
"В верховье реки Альма, выше Партизанского водохранилища, с 20:00 часов 29 августа сохраняется пересыхание, верховье реки Черная на грани пересыхания, а в низовье реки Бельбек, у села Фруктовое – стоячая вода. Сохраняется пересыхание русел в бассейнах селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии”, - перечисляется в отчете метеоцентра.
Однако в крымских водохранилищах на данный момент собраны большие запасы воды. Самыми заполненными остаются Изобильненское (85% от объема или 11,3 миллиона кубометров), Загорское (83% от объема или 23,2 миллиона кубов) и Симферопольское (76% от объема или 27,4 миллиона кубометров). Самые маленькие запасы остаются в Белогорском и Тайганском водохранилищах: они заполнены на 32% и 16% от проектного объема соответственно.
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