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Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму

Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму

Сентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T07:59

2023-10-04T07:59

2023-10-04T07:59

вода в крыму

крым

водохранилище

водохранилища крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Сентябрь в Крыму выдался "чрезвычайно засушливым". С такой оценкой притоков воды от осадков подвели итоги месяца специалисты крымского гидрометцентра.По данным гидрологов, с началом осени в крымские водохранилища уменьшился приток воды: за сентябрь в них поступило чуть более 2,5 миллиона кубометров. При этом израсходовано за месяц – 15,78 миллиона кубометров воды.Причиной таких маленьких притоков стало отсутствие осадков, из-за чего сентябрь в этом году специалисты назвали "чрезвычайно засушливым". По данным мониторинга крымского гидрометцентра, в бассейнах большинства рек Крыма выпало от 2 до 39% от нормы осадков. Значительный недобор зафиксировали и метеопосты в горах.На многих реках полуострова летняя межень плавно перешла в осеннюю. Уровень воды колебался незначительно и чаще в сторону понижения."В верховье реки Альма, выше Партизанского водохранилища, с 20:00 часов 29 августа сохраняется пересыхание, верховье реки Черная на грани пересыхания, а в низовье реки Бельбек, у села Фруктовое – стоячая вода. Сохраняется пересыхание русел в бассейнах селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии”, - перечисляется в отчете метеоцентра.Однако в крымских водохранилищах на данный момент собраны большие запасы воды. Самыми заполненными остаются Изобильненское (85% от объема или 11,3 миллиона кубометров), Загорское (83% от объема или 23,2 миллиона кубов) и Симферопольское (76% от объема или 27,4 миллиона кубометров). Самые маленькие запасы остаются в Белогорском и Тайганском водохранилищах: они заполнены на 32% и 16% от проектного объема соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крым вернут днепровскую воду – властиТри месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская областьЭксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа

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