https://crimea.ria.ru/20230901/eksperty-rasskazali-o-zapasakh-vody-v-krymu-po-itogam-avgusta-1131104499.html

Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа

Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа

Общий объем водохранилищ естественного стока в Крыму за август уменьшился на 20 млн кубометров, притоки свидетельствуют, что полуостров постепенно переходит от... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T18:38

2023-09-01T18:38

2023-09-01T18:38

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вода крыма

крым

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кфу (крымский федеральный университет)

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водохранилища крыма

анатолий копачевский

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Анатолий Копачевский и Илья Николенко о ситуации с водой в Крыму. Итоги за август . Анатолий Копачевский и Илья Николенко о ситуации с водой в Крыму. Итоги за август . audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Общий объем водохранилищ естественного стока в Крыму за август уменьшился на 20 млн кубометров, притоки свидетельствуют, что полуостров постепенно переходит от многоводного года к вододефицитному. Но существующих запасов хватит на полтора года и даже после засухи ждать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, к началу сентября суммарное наполнение водохранилищ естественного стока составляет 176 млн кубометров, это примерно 70% от общего объема. Для сравнения, к концу лета 2022 наполнение водохранилищ было 200 млн кубометров.Все указывает на то, что Крым постепенно переходит от многоводного вода к году вододефицитному, отметил он. При этом наполняемость поддерживается благодаря прошлому водообильному году и нормальной водообильности текущего. И даже имеющихся объемов хватит еще на полтора года.Это не означает, что после 2024 года Крым ждет засуха, дополнил коллегу Анатолий Копачевский. Прежде всего, водохранилища еще будут наполняться осенью и зимой, когда ожидаются осадки. Кроме того, "мероприятия по стабилизации систем водоснабжения в Крыму продолжаются, а значит, можно с оптимизмом смотреть в будущее", заявил Копачевский.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что все регионы Крыма обеспечены водой. Читайте также на РИА Новости Крым:Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – СальдоСеверо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищахВ ЛНР запустили построенный военными водовод

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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