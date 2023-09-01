Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа
В Крыму водохранилища обеднели к осени на 20 миллионов кубометров
© РИА Новости Крым . Элеонора ПавловскаяБелогорское водохранилище
© РИА Новости Крым . Элеонора Павловская
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Общий объем водохранилищ естественного стока в Крыму за август уменьшился на 20 млн кубометров, притоки свидетельствуют, что полуостров постепенно переходит от многоводного года к вододефицитному. Но существующих запасов хватит на полтора года и даже после засухи ждать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По словам Николенко, к началу сентября суммарное наполнение водохранилищ естественного стока составляет 176 млн кубометров, это примерно 70% от общего объема. Для сравнения, к концу лета 2022 наполнение водохранилищ было 200 млн кубометров.
"Мы видели, что август в этом году был достаточно жаркий. В этот месяц объем наполнения водохранилищ естественного стока уменьшился более чем на 20 млн кубометров. В прошлом году это было 15 млн, в позапрошлом – 8 млн", – сказал Николенко.
Все указывает на то, что Крым постепенно переходит от многоводного вода к году вододефицитному, отметил он. При этом наполняемость поддерживается благодаря прошлому водообильному году и нормальной водообильности текущего. И даже имеющихся объемов хватит еще на полтора года.
"Если посчитать наше потребление, даже учитывая, что сейчас все еще курортный сезон, температуры высокие, огромные потери идут на испарения, этих объемов хватит на 450-500 дней водопотребления, то есть на полтора года", – сказал Николенко.
Это не означает, что после 2024 года Крым ждет засуха, дополнил коллегу Анатолий Копачевский. Прежде всего, водохранилища еще будут наполняться осенью и зимой, когда ожидаются осадки. Кроме того, "мероприятия по стабилизации систем водоснабжения в Крыму продолжаются, а значит, можно с оптимизмом смотреть в будущее", заявил Копачевский.
Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что все регионы Крыма обеспечены водой.
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