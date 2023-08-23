https://crimea.ria.ru/20230823/spetsialisty-nashli-sposob-zapolnit-vodoy-severo-krymskiy-kanal--saldo-1130889123.html
Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо
Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо
Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища, соответствующий план действий уже разработан. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T11:17
2023-08-23T11:17
2023-08-23T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища, соответствующий план действий уже разработан. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.При этом врио губернатора не стал раскрывать детали проекта, отметив, что данный план сначала должны утверждить на правительственном уровне.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей. Снять водную блокаду полуострова удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мостуИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб водыЗапасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля
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владимир сальдо, северо-крымский канал, херсонская область, крым, новости, новости крыма
Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо
Сальдо: найден способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища
11:17 23.08.2023 (обновлено: 13:13 23.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища, соответствующий план действий уже разработан. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мы изучаем возможности наполнения Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала с учетом отсутствия (Каховского) водохранилища, которое накапливало воду специально для этого. Варианты есть. Министерства, которые в этом задействованы, уже имеют план действий", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
При этом врио губернатора не стал раскрывать детали проекта, отметив, что данный план сначала должны утверждить на правительственном уровне.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей. Снять водную блокаду полуострова удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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