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Запасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Запасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля
Запасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Запасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля
Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам июля составил 198 млн, этой воды должно хватить примерно на год на фоне снижения... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-07T06:38
2023-08-06T11:00
анатолий копачевский
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
илья николенко
водохранилища крыма
водное хозяйство крыма
мнения
крым
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам июля составил 198 млн, этой воды должно хватить примерно на год на фоне снижения притоков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.По словам специалиста, суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока за июль уменьшился на 12 млн кубометров и составил 198 млн.В то же время прошедший июль отчетливо показал, что водохранилища наполняются неравномерно, и притоки снижаются, уточнил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."Наблюдается неравномерность притоков. Например, в Симферопольское водохранилище, немного отстоящее от гор, дотекание воды происходит несколько дольше, поэтому мы притоки еще наблюдаем, и за июль сюда поступило почти 3 млн кубометров. В то время как в Партизанское поступило всего 607 тысяч. То есть, разница практически в пять раз. А маленькое Аянское водохранилище наполнилось до 500 тысяч. Это говорит о том, что июль уже можно относить к месяцу, когда притоки в водохранилища снижаются", – пояснил Копачевский.По информации экспертов-водников, в трех водохранилищах, питающих Симферополь, сейчас 61 млн кубометров воды. За июль объем здесь снизился на 2 млн. В водохранилищах, снабжающих Ялту, суммарный объем – 34 млн кубометров, объемы снизились на 1,5 млн. В Севастополе Чернореченское водохранилище наполнилось до 53 млн, объемы за июль уменьшившись на 3,7 млн, как и в прошлом году в это время.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС
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анатолий копачевский, вода в крыму, илья николенко, водохранилища крыма, водное хозяйство крыма, мнения, крым, водоснабжение
Запасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля

Николенко: водохранилища Крыма наполнены на 79% – этой воды хватит на год

06:38 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам июля составил 198 млн, этой воды должно хватить примерно на год на фоне снижения притоков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
По словам специалиста, суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока за июль уменьшился на 12 млн кубометров и составил 198 млн.
"Исторически максимальный объем наполнения в этот период, на начало августа, был в 1997 году – 225 млн, это 90% от проектного объема. Минимальный был в 1994-м – 35 млн, это 15%. Среднее за 35 лет наполнение – 165 млн, то есть около 65%. На сегодняшний день у нас объем наполнения около 79%. Это примерно середина между максимальным и средним значением. И хотя, скорее всего, сентябрь – октябрь у нас не будет дождей, воды достаточно. По крайне мере, на год точно хватит", – прокомментировал Николенко.
В то же время прошедший июль отчетливо показал, что водохранилища наполняются неравномерно, и притоки снижаются, уточнил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Наблюдается неравномерность притоков. Например, в Симферопольское водохранилище, немного отстоящее от гор, дотекание воды происходит несколько дольше, поэтому мы притоки еще наблюдаем, и за июль сюда поступило почти 3 млн кубометров. В то время как в Партизанское поступило всего 607 тысяч. То есть, разница практически в пять раз. А маленькое Аянское водохранилище наполнилось до 500 тысяч. Это говорит о том, что июль уже можно относить к месяцу, когда притоки в водохранилища снижаются", – пояснил Копачевский.
По информации экспертов-водников, в трех водохранилищах, питающих Симферополь, сейчас 61 млн кубометров воды. За июль объем здесь снизился на 2 млн. В водохранилищах, снабжающих Ялту, суммарный объем – 34 млн кубометров, объемы снизились на 1,5 млн. В Севастополе Чернореченское водохранилище наполнилось до 53 млн, объемы за июль уменьшившись на 3,7 млн, как и в прошлом году в это время.
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Радио "Спутник в Крыму"Анатолий КопачевскийВода в КрымуИлья НиколенкоВодохранилища КрымаВодное хозяйство КрымаМненияКрымВодоснабжение
 
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