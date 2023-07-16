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Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо
Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо
Каховская ГЭС, от которой зависит орошение сухих степей трех регионов, в том числе и Крыма, однозначно будет восстановлена. Об этом РИА Новости заявил врио... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T13:14
2023-07-16T13:14
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Каховская ГЭС, от которой зависит орошение сухих степей трех регионов, в том числе и Крыма, однозначно будет восстановлена. Об этом РИА Новости заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, от Каховской ГЭС "зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит, сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях".В этой связи решение проблемы возможно с восстановлением Каховской ГЭС, которым непременно займутся, отметил он."Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка", – заявил Сальдо.При этом он отметил, что в Каховском гидроэнергетическом узле наиболее важную роль играет водохранилище, а электрическое производство – "второстепенный момент".Ранее исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов сообщил, что существуют два варианта развития событий, и первый, "с которым пока все смирились, это то, что дамба не будет восстановлена".Комментируя ситуацию, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский высказал мнение о том, что дамба может строиться не менее трех лет, причем этот срок следует отсчитывать "от того момента, когда этим вопросом плотно займутся". ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По словам министра обороны Сергея Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: как подрыв плотины отразится на Крыме Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область, новости, новые регионы россии
Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо

Сальдо: "Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена"

13:14 16.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Каховская ГЭС, от которой зависит орошение сухих степей трех регионов, в том числе и Крыма, однозначно будет восстановлена. Об этом РИА Новости заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, от Каховской ГЭС "зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит, сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях".
"Так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится", – сказал Сальдо.
В этой связи решение проблемы возможно с восстановлением Каховской ГЭС, которым непременно займутся, отметил он.
"Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка", – заявил Сальдо.
При этом он отметил, что в Каховском гидроэнергетическом узле наиболее важную роль играет водохранилище, а электрическое производство – "второстепенный момент".
Ранее исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов сообщил, что существуют два варианта развития событий, и первый, "с которым пока все смирились, это то, что дамба не будет восстановлена".
Комментируя ситуацию, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский высказал мнение о том, что дамба может строиться не менее трех лет, причем этот срок следует отсчитывать "от того момента, когда этим вопросом плотно займутся".
ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По словам министра обороны Сергея Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.
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Каховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВладимир СальдоХерсонская областьНовостиНовые регионы России
 
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