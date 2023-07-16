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Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо

Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо

Каховская ГЭС, от которой зависит орошение сухих степей трех регионов, в том числе и Крыма, однозначно будет восстановлена. Об этом РИА Новости заявил врио... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T13:14

2023-07-16T13:14

2023-07-16T13:14

каховская гэс

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Каховская ГЭС, от которой зависит орошение сухих степей трех регионов, в том числе и Крыма, однозначно будет восстановлена. Об этом РИА Новости заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, от Каховской ГЭС "зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит, сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях".В этой связи решение проблемы возможно с восстановлением Каховской ГЭС, которым непременно займутся, отметил он."Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка", – заявил Сальдо.При этом он отметил, что в Каховском гидроэнергетическом узле наиболее важную роль играет водохранилище, а электрическое производство – "второстепенный момент".Ранее исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов сообщил, что существуют два варианта развития событий, и первый, "с которым пока все смирились, это то, что дамба не будет восстановлена".Комментируя ситуацию, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский высказал мнение о том, что дамба может строиться не менее трех лет, причем этот срок следует отсчитывать "от того момента, когда этим вопросом плотно займутся". ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По словам министра обороны Сергея Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: как подрыв плотины отразится на Крыме Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область, новости, новые регионы россии