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Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС
Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС
Вина за разрушение Каховской ГЭС полностью лежит на Киеве – Москва не была заинтересована в трагедии по нескольким причинам. Об этом на встрече с военными... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T18:40
2023-06-13T18:41
владимир путин (политик)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вина за разрушение Каховской ГЭС полностью лежит на Киеве – Москва не была заинтересована в трагедии по нескольким причинам. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского президента, "украинская сторона стремилась к этому" долгое время. И хотя ему докладывали, что "больших взрывов" перед тем, как произошло разрушение Каховской ГЭС, не фиксировалось, ранее ВСУ неоднократно и целенаправленно били по станции HIMARS. И возможно, в какой-то момент для ЧП стало достаточно чего-то вовсе незначительного, отметил Путин.Так или иначе Россию никак нельзя назвать заинтересованной в произошедшем. Прежде всего потому, что ЧП обернулось тяжелыми для тех территорий, которые являются российскими.Российских лидер подчеркнул, что всем людям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, будет оказана помощь в соответствии с законами и стандартами РФ.Он также особо остановился на теме работы в пострадавшем регионе войск химической защиты в связи с тем, что под водой после прорыва Каховской ГЭС оказались скотомогильники и кладбища.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять свою границу. Кроме того, на территории Украины может быть создана так называемая санитарная зона, которая обеспечит приграничным территориям РФ защиту от обстрелов ВСУ, если повышение эффективности контрбатарейной борьбы не исключает "прилетов". Президент также заявил о необходимости "расширять работу правоохранительных и специальных служб" для борьбы с вражескими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
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владимир путин (политик), разрушение каховской гэс, каховская гэс, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС

18:40 13.06.2023 (обновлено: 18:41 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вина за разрушение Каховской ГЭС полностью лежит на Киеве – Москва не была заинтересована в трагедии по нескольким причинам. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского президента, "украинская сторона стремилась к этому" долгое время. И хотя ему докладывали, что "больших взрывов" перед тем, как произошло разрушение Каховской ГЭС, не фиксировалось, ранее ВСУ неоднократно и целенаправленно били по станции HIMARS. И возможно, в какой-то момент для ЧП стало достаточно чего-то вовсе незначительного, отметил Путин.
"Может быть, там была у них закладка какая-то... может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло разрушение", – сказал президент.
Так или иначе Россию никак нельзя назвать заинтересованной в произошедшем. Прежде всего потому, что ЧП обернулось тяжелыми для тех территорий, которые являются российскими.
"А второе, ну, к сожалению – скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению – это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему: потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", – сказал президент.
Российских лидер подчеркнул, что всем людям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, будет оказана помощь в соответствии с законами и стандартами РФ.
Он также особо остановился на теме работы в пострадавшем регионе войск химической защиты в связи с тем, что под водой после прорыва Каховской ГЭС оказались скотомогильники и кладбища.

"Мы должны очень серьезно подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности... Это серьезная проблема, но она решаемая. Нужно будет подключить, мне министр уже доложил, команду дал, - войска химической защиты. Вместе, объединяя усилия, думаю, все проблемы решат, в том числе это касается и водоснабжения", – заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять свою границу. Кроме того, на территории Украины может быть создана так называемая санитарная зона, которая обеспечит приграничным территориям РФ защиту от обстрелов ВСУ, если повышение эффективности контрбатарейной борьбы не исключает "прилетов".
Президент также заявил о необходимости "расширять работу правоохранительных и специальных служб" для борьбы с вражескими ДРГ.
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