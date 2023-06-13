https://crimea.ria.ru/20230613/putin-sdelal-zayavlenie-o-podryve-kakhovskoy-ges-1129361638.html

Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС

Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС

Вина за разрушение Каховской ГЭС полностью лежит на Киеве – Москва не была заинтересована в трагедии по нескольким причинам. Об этом на встрече с военными... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T18:40

2023-06-13T18:40

2023-06-13T18:41

владимир путин (политик)

разрушение каховской гэс

каховская гэс

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вина за разрушение Каховской ГЭС полностью лежит на Киеве – Москва не была заинтересована в трагедии по нескольким причинам. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского президента, "украинская сторона стремилась к этому" долгое время. И хотя ему докладывали, что "больших взрывов" перед тем, как произошло разрушение Каховской ГЭС, не фиксировалось, ранее ВСУ неоднократно и целенаправленно били по станции HIMARS. И возможно, в какой-то момент для ЧП стало достаточно чего-то вовсе незначительного, отметил Путин.Так или иначе Россию никак нельзя назвать заинтересованной в произошедшем. Прежде всего потому, что ЧП обернулось тяжелыми для тех территорий, которые являются российскими.Российских лидер подчеркнул, что всем людям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, будет оказана помощь в соответствии с законами и стандартами РФ.Он также особо остановился на теме работы в пострадавшем регионе войск химической защиты в связи с тем, что под водой после прорыва Каховской ГЭС оказались скотомогильники и кладбища.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять свою границу. Кроме того, на территории Украины может быть создана так называемая санитарная зона, которая обеспечит приграничным территориям РФ защиту от обстрелов ВСУ, если повышение эффективности контрбатарейной борьбы не исключает "прилетов". Президент также заявил о необходимости "расширять работу правоохранительных и специальных служб" для борьбы с вражескими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-na-vstreche-s-voenkorami---video-1129360932.html

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владимир путин (политик), разрушение каховской гэс, каховская гэс, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), сво, новости