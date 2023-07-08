Рейтинг@Mail.ru
Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230708/krym-izmenit-strategiyu-obespecheniya-vodoy-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129896305.html
Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС
Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС
Стратегия обеспечения водой Крыма будет скорректирована в связи с разрушением Каховской ГЭС и обмелением Северо-Крымского канала. Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T10:39
2023-07-08T10:39
вода в крыму
северо-крымский канал
водоснабжение
водохранилища крыма
водное хозяйство крыма
владимир константинов
новости крыма
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129271963_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_30cad1df6475f84d45df4b9632633624.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Стратегия обеспечения водой Крыма будет скорректирована в связи с разрушением Каховской ГЭС и обмелением Северо-Крымского канала. Об этом РИА Новости заявил глава госсовета РК Владимир Константинов."Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах", – сказал Константинов.Он отметил, что речь идет об оптимизации водной системы, создании дополнительных емкостей для накопления воды, использовании подземных источников и некоторых других путях решения проблемы. По его словам, такая программа уже реализуется и дает хорошие результаты.Но известно, что уровень воды в канале снижается, и ситуация постоянно анализируется экспертами. Сделать окончательные выводы относительно того, каков масштаб последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС и ущерб от этого преступления можно будет только по окончании комплексной исследовательской работы специалистов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала в результате разрушения ГЭС. При этом он подчеркнул, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, и питьевой воды более чем достаточно.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
https://crimea.ria.ru/20230618/vosstanovlenie-kakhovskoy-ges-naskolko-eto-realno-i-kogda--ekspert-1129452788.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129271963_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_09fb26cc30a118f1bfba81608a93663b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, северо-крымский канал, водоснабжение, водохранилища крыма, водное хозяйство крыма, владимир константинов, новости крыма, разрушение каховской гэс
Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС

Константинов: Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за ЧП на Каховской ГЭС

10:39 08.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал в Херсонской области
Северо-Крымский канал в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Стратегия обеспечения водой Крыма будет скорректирована в связи с разрушением Каховской ГЭС и обмелением Северо-Крымского канала. Об этом РИА Новости заявил глава госсовета РК Владимир Константинов.
"Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах", – сказал Константинов.
Он отметил, что речь идет об оптимизации водной системы, создании дополнительных емкостей для накопления воды, использовании подземных источников и некоторых других путях решения проблемы. По его словам, такая программа уже реализуется и дает хорошие результаты.
По словам главы крымского парламента, на данный момент "ничего угрожающего для населения республики нет", Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами, и пока никто из сельхозпроизводителей не обращался к властям за помощью.
Но известно, что уровень воды в канале снижается, и ситуация постоянно анализируется экспертами. Сделать окончательные выводы относительно того, каков масштаб последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС и ущерб от этого преступления можно будет только по окончании комплексной исследовательской работы специалистов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала в результате разрушения ГЭС. При этом он подчеркнул, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, и питьевой воды более чем достаточно.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС
Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 08:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт
 
Вода в КрымуСеверо-Крымский каналВодоснабжениеВодохранилища КрымаВодное хозяйство КрымаВладимир КонстантиновНовости КрымаРазрушение Каховской ГЭС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07На Симферополь идет грозовой фронт
11:4711 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай
11:28Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ
10:58ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие
10:39Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС
10:01Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорились
09:29Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов
09:04В Крыму растет число многодетных семей
08:48Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать
08:25Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
08:02Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей
07:19ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"
00:01Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
22:17Главные новости Крыма: 7 июля
22:00Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
21:38Главные события и заявления дня: 7 июля
21:36США передадут кассетные боеприпасы Украине
21:19Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ
20:59Севастополец испек печенье с коноплей
Лента новостейМолния