https://crimea.ria.ru/20230708/krym-izmenit-strategiyu-obespecheniya-vodoy-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129896305.html

Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС

Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС

Стратегия обеспечения водой Крыма будет скорректирована в связи с разрушением Каховской ГЭС и обмелением Северо-Крымского канала. Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T10:39

2023-07-08T10:39

2023-07-08T10:39

вода в крыму

северо-крымский канал

водоснабжение

водохранилища крыма

водное хозяйство крыма

владимир константинов

новости крыма

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Стратегия обеспечения водой Крыма будет скорректирована в связи с разрушением Каховской ГЭС и обмелением Северо-Крымского канала. Об этом РИА Новости заявил глава госсовета РК Владимир Константинов."Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах", – сказал Константинов.Он отметил, что речь идет об оптимизации водной системы, создании дополнительных емкостей для накопления воды, использовании подземных источников и некоторых других путях решения проблемы. По его словам, такая программа уже реализуется и дает хорошие результаты.Но известно, что уровень воды в канале снижается, и ситуация постоянно анализируется экспертами. Сделать окончательные выводы относительно того, каков масштаб последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС и ущерб от этого преступления можно будет только по окончании комплексной исследовательской работы специалистов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала в результате разрушения ГЭС. При этом он подчеркнул, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, и питьевой воды более чем достаточно.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка

https://crimea.ria.ru/20230618/vosstanovlenie-kakhovskoy-ges-naskolko-eto-realno-i-kogda--ekspert-1129452788.html

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