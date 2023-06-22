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Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

Накопленного запаса воды в Крыму хватит на два года, при этом в республике продолжают мероприятия по уменьшению водных потерь. Об этом сообщил глава крымского... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T21:18

2023-06-22T21:18

2023-06-22T21:18

вода в крыму

юрий гоцанюк

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водоснабжение

водное хозяйство крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Накопленного запаса воды в Крыму хватит на два года, при этом в республике продолжают мероприятия по уменьшению водных потерь. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, на полуострове продолжаются мероприятия по обеспечению водной безопасности. В частности, завершено строительство Бештерек-Зуйского водозабора, в Симферополе отремонтировано 29,9 км сетей в 2021 году, еще 21,8 км отремонтируют в этом. Суммарно это снизит ежесуточные водные потери на 27,86 "кубов".Рисков потери и дефицита воды в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС нет, водохранилища полуострова накопили достаточный объем воды, заявлял ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев.Он напомнил, что власти Крыма совместно с федеральным центром прорабатывают возможность восстановления подачи воды в Крым из Днепра с помощью установки насосов, которые будут закачивать воду в Северо-Крымский канал. И в регионе достаточно имеющихся ресурсов, чтобы безболезненно дождаться запуска этого оборудования. При этом Альберт Кангиев не исключил, что остановка подачи воды по Северо-Крымскому каналу отразится на сельхозпроизводителях, в том числе на производителях риса. В этом случае фермерам компенсируют все понесенные затраты.Ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал, что капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Уже сейчас благодаря устранению потерь предприятию удалось уменьшить расход воды по городу - за последние годы показатель потребления снизился на 20-30 тысяч кубометров в сутки. Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКрым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"

https://crimea.ria.ru/20230622/popova-otsenila-kachestvo-vody-v-krymu-posle-razrusheniya-ges-1129563054.html

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