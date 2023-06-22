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Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
Накопленного запаса воды в Крыму хватит на два года, при этом в республике продолжают мероприятия по уменьшению водных потерь. Об этом сообщил глава крымского... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T21:18
2023-06-22T21:18
вода в крыму
юрий гоцанюк
новости крыма
водоснабжение
водное хозяйство крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Накопленного запаса воды в Крыму хватит на два года, при этом в республике продолжают мероприятия по уменьшению водных потерь. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, на полуострове продолжаются мероприятия по обеспечению водной безопасности. В частности, завершено строительство Бештерек-Зуйского водозабора, в Симферополе отремонтировано 29,9 км сетей в 2021 году, еще 21,8 км отремонтируют в этом. Суммарно это снизит ежесуточные водные потери на 27,86 "кубов".Рисков потери и дефицита воды в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС нет, водохранилища полуострова накопили достаточный объем воды, заявлял ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев.Он напомнил, что власти Крыма совместно с федеральным центром прорабатывают возможность восстановления подачи воды в Крым из Днепра с помощью установки насосов, которые будут закачивать воду в Северо-Крымский канал. И в регионе достаточно имеющихся ресурсов, чтобы безболезненно дождаться запуска этого оборудования. При этом Альберт Кангиев не исключил, что остановка подачи воды по Северо-Крымскому каналу отразится на сельхозпроизводителях, в том числе на производителях риса. В этом случае фермерам компенсируют все понесенные затраты.Ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал, что капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Уже сейчас благодаря устранению потерь предприятию удалось уменьшить расход воды по городу - за последние годы показатель потребления снизился на 20-30 тысяч кубометров в сутки. Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКрым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"
https://crimea.ria.ru/20230622/popova-otsenila-kachestvo-vody-v-krymu-posle-razrusheniya-ges-1129563054.html
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вода в крыму, юрий гоцанюк, новости крыма, водоснабжение, водное хозяйство крыма, крым
Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

В Крыму питьевой воды хватит на два года - власти

21:18 22.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАянское водохранилище
Аянское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Накопленного запаса воды в Крыму хватит на два года, при этом в республике продолжают мероприятия по уменьшению водных потерь. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"В настоящий момент все поверхностные источники водоснабжения заполняются до максимальных объемов, что позволит гарантировать централизованное водоснабжение Крыма не менее полутора - двух лет", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале и уточнил, что в минувшем году объем водопотребления составил 250 млн кубометров.
По его словам, на полуострове продолжаются мероприятия по обеспечению водной безопасности. В частности, завершено строительство Бештерек-Зуйского водозабора, в Симферополе отремонтировано 29,9 км сетей в 2021 году, еще 21,8 км отремонтируют в этом. Суммарно это снизит ежесуточные водные потери на 27,86 "кубов".
Рисков потери и дефицита воды в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС нет, водохранилища полуострова накопили достаточный объем воды, заявлял ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев.
Он напомнил, что власти Крыма совместно с федеральным центром прорабатывают возможность восстановления подачи воды в Крым из Днепра с помощью установки насосов, которые будут закачивать воду в Северо-Крымский канал. И в регионе достаточно имеющихся ресурсов, чтобы безболезненно дождаться запуска этого оборудования. При этом Альберт Кангиев не исключил, что остановка подачи воды по Северо-Крымскому каналу отразится на сельхозпроизводителях, в том числе на производителях риса. В этом случае фермерам компенсируют все понесенные затраты.
Ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал, что капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Уже сейчас благодаря устранению потерь предприятию удалось уменьшить расход воды по городу - за последние годы показатель потребления снизился на 20-30 тысяч кубометров в сутки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Вода в КрымуЮрий ГоцанюкНовости КрымаВодоснабжениеВодное хозяйство КрымаКрым
 
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21:39Главные новости Крыма: 22 июня
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