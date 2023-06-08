https://crimea.ria.ru/20230608/krym-prodolzhit-poluchat-vodu-iz-severo-krymskogo-kanala--aksenov-1129261181.html

Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов

Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов

Воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы. Об этом глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T12:21

2023-06-08T12:21

2023-06-08T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы. Об этом глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам.Он отметил, что в данный момент вода в канале остается на прежнем уровне, однако со временем он обмелеет.Параллельно совместно с федеральным центром прорабатываются возможности восстановления подачи воды в Крым из Днепра.По его словам, технически это сделать достаточно просто, так как нет необходимости тянуть трубопровод на большие расстояния. Самым дорогим будет приобретение насосного оборудования, которое будет установлено на реке Днепр, резюмировал Аксенов.Ранее первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев сообщал, что Северо-Крымский канал работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться.В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уверен, что остановка подачи воды по СКК не вызовет дефицита воды в Крыму в текущем году. По его оценкам в водохранилищах Крыма накоплено более 280 млн кубических метров воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСВода уходит: ситуация в Новой Каховке

https://crimea.ria.ru/20230606/grozit-li-krymu-defitsit-vody-1129220825.html

https://crimea.ria.ru/20230607/kak-padenie-urovnya-vody-v-severo-krymskom-kanale-otrazitsya-na-urozhae-1129223610.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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