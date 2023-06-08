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Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов
Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов
Воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы. Об этом глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T12:21
2023-06-08T12:22
крым
сергей аксенов
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы. Об этом глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам.Он отметил, что в данный момент вода в канале остается на прежнем уровне, однако со временем он обмелеет.Параллельно совместно с федеральным центром прорабатываются возможности восстановления подачи воды в Крым из Днепра.По его словам, технически это сделать достаточно просто, так как нет необходимости тянуть трубопровод на большие расстояния. Самым дорогим будет приобретение насосного оборудования, которое будет установлено на реке Днепр, резюмировал Аксенов.Ранее первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев сообщал, что Северо-Крымский канал работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться.В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уверен, что остановка подачи воды по СКК не вызовет дефицита воды в Крыму в текущем году. По его оценкам в водохранилищах Крыма накоплено более 280 млн кубических метров воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСВода уходит: ситуация в Новой Каховке
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крым, сергей аксенов, северо-крымский канал, водохранилище, водохранилища крыма, вода в крыму, новости крыма, общество, сельское хозяйство, видео
Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов

Аксенов: водой из Северо-Крымского канала заполняют резервы водохранилищ Крыма

12:21 08.06.2023 (обновлено: 12:22 08.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы. Об этом глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам.
Он отметил, что в данный момент вода в канале остается на прежнем уровне, однако со временем он обмелеет.
"Предпринимаем меры, чтобы максимально закачать воду во все водохранилища Крыма, где еще остались резервы", – сообщил Аксенов.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 17:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Грозит ли Крыму дефицит воды
Параллельно совместно с федеральным центром прорабатываются возможности восстановления подачи воды в Крым из Днепра.
"Как только вопросы безопасности решат, на реке Днепр будут установлены насосы, которые обеспечат подачу до 40 кубометров в секунду в Северо-Крымский канал. Это позволит полностью обеспечить мелиорацию на территории республики", – сказал Аксенов.
По его словам, технически это сделать достаточно просто, так как нет необходимости тянуть трубопровод на большие расстояния. Самым дорогим будет приобретение насосного оборудования, которое будет установлено на реке Днепр, резюмировал Аксенов.
Рис - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 08:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
Ранее первый заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев сообщал, что Северо-Крымский канал работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться.
В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уверен, что остановка подачи воды по СКК не вызовет дефицита воды в Крыму в текущем году. По его оценкам в водохранилищах Крыма накоплено более 280 млн кубических метров воды.
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