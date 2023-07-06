https://crimea.ria.ru/20230706/mesyats-posle-terakta-na-ges-kak-teper-zhivet-novaya-kakhovka--1129863671.html
Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
Первоочередные вопросы ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС решены, в Новую Каховку постепенно возвращается нормальная жизнь, а вместе с ней и... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T19:05
2023-07-06T19:05
2023-07-06T19:11
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новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Первоочередные вопросы ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС решены, в Новую Каховку постепенно возвращается нормальная жизнь, а вместе с ней и жители, которые раньше эвакуировались из города. О ситуации в городе спустя ровно месяц после теракта, РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Главные вопросы решеныСейчас Новая Каховка снова становится комфортной для жизни, и люди возвращаются. Коммунальщики приводят в порядок улицы: красят бордюры, сажают цветы."Это не для того, чтобы "подмазать губки". Это чтобы люди чувствовали себя уютно в своем городе", - поясняет градоначальник.Вода, свет, газ, связь"Каховского водохранилища теперь не существует, подпор воды заметно снизился, дебет скважин тоже. Но все населенные пункты с водой, кроме Корсунки - там мы не можем восстановить работу скважин из-за постоянных обстрелов", - продолжает Леонтьев.По его словам, качество воды проверяют регулярно, по графикам. На возобновивших работу скважинах все химические и бактериологические показатели в норме. Еще людей обеспечивают бутилированной и питьевой водой наливом - в восьми населенных пунктах есть емкости."Это одна из главнейших задач, потому что эпидемиологическая угроза на данный момент является основной, и наша задача не допустить никаких заболеваний. На настоящее время ни одного случая заболевания допущено не было", - заявляет Леонтьев.Во всех населенных пунктах, несмотря на обстрелы, есть электричество. Временами ВСУ повреждают линии электропередачи, свет в помещениях абонентов на некоторое время может пропасть, но сотрудники энергослужбы, по словам мэра, работают эффективно, так что в целом критичной проблемы с электричеством нет."Газ тоже есть везде - мы это контролируем. Связь есть, но обстреливают постоянно, с целью все же оставить людей без связи".Не допустить эпидемииПо словам Леонтьева, после варварского теракта ВСУ, силами Минздрава и МЧС в городе немедленно организовали вакцинацию. "Сейчас в Новой Каховке привиты более тысячи человек", - приводит цифру Леонтьев.Прививают не только людей, но и скот, и даже домашних питомцев. К этому времени вакцинированы около пятисот животных. Что касается ликвидации трупов бездомных животных, в жаркий летний период это вопрос стал одним из самых срочных, поэтому за его решение взялись очень оперативно, и к этому времени утилизировано более четырехсот погибших особей, в местах их обнаружения проведена дезинфекция.Помощь людямПо информации главы ВГА, затопленными в Новой Каховке все еще остаются более двух тысяч домов. Более четырехсот - полностью разрушены. Пострадавшим продолжают выплачивать компенсации. Те, кто оказался в самой сложной ситуации, получают жилищные сертификаты на приобретение нового жилья в регионах России."Выплаты по 10 тысяч люди получают ежедневно, и основная масса у нас уже получили эту помощь. Но это самая малая помощь. Люди же получили жилищные сертификаты и выплаты по 100 тысяч. Сейчас есть около 600 заявлений на компенсацию, и работает комиссия по утрате личного имущества. Помощь грандиозная - то, что делает президент, правительство, губернатор области - такого немедленного отзыва даже тяжело было представить", - сказал Леонтьев.В ночь на 6 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в городе достиг пиковых отметок. Также в зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Десятки мирных жителей погибли, тысяч были эвакуированы. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСЧто с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
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новая каховка
Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
Мэр Леонтьев о ситуации в Новой Каховке через месяц после подрыва Каховской ГЭС
19:05 06.07.2023 (обновлено: 19:11 06.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Первоочередные вопросы ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС решены, в Новую Каховку постепенно возвращается нормальная жизнь, а вместе с ней и жители, которые раньше эвакуировались из города. О ситуации в городе спустя ровно месяц после теракта, РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Главные вопросы решены
"С первыми последствиями ЧС мы сумели справиться к исходу дня 20 июня, за 15 дней. Работы еще много, она будет продолжаться еще долго, но нужно отметить, что благодаря совместным усилиям всех служб, ведомств, граждан, волонтерских организаций нам удалось достаточно быстро ликвидировать первые последствия этой ужасной трагедии, созданной рукотворно теми, кто находится на правом берегу, и теми, кто ими управляет", - сказал Леонтьев.
Сейчас Новая Каховка снова становится комфортной для жизни, и люди возвращаются. Коммунальщики приводят в порядок улицы: красят бордюры, сажают цветы.
"Это не для того, чтобы "подмазать губки". Это чтобы люди чувствовали себя уютно в своем городе", - поясняет градоначальник.
Вода, свет, газ, связь
"Каховского водохранилища теперь не существует, подпор воды заметно снизился, дебет скважин тоже. Но все населенные пункты с водой, кроме Корсунки - там мы не можем восстановить работу скважин из-за постоянных обстрелов", - продолжает Леонтьев.
По его словам, качество воды проверяют регулярно, по графикам. На возобновивших работу скважинах все химические и бактериологические показатели в норме. Еще людей обеспечивают бутилированной и питьевой водой наливом - в восьми населенных пунктах есть емкости.
"Это одна из главнейших задач, потому что эпидемиологическая угроза на данный момент является основной, и наша задача не допустить никаких заболеваний. На настоящее время ни одного случая заболевания допущено не было", - заявляет Леонтьев.
Во всех населенных пунктах, несмотря на обстрелы, есть электричество. Временами ВСУ повреждают линии электропередачи, свет в помещениях абонентов на некоторое время может пропасть, но сотрудники энергослужбы, по словам мэра, работают эффективно, так что в целом критичной проблемы с электричеством нет.
"Газ тоже есть везде - мы это контролируем. Связь есть, но обстреливают постоянно, с целью все же оставить людей без связи".
Не допустить эпидемии
По словам Леонтьева, после варварского теракта ВСУ, силами Минздрава и МЧС в городе немедленно организовали вакцинацию. "Сейчас в Новой Каховке привиты более тысячи человек", - приводит цифру Леонтьев.
Прививают не только людей, но и скот, и даже домашних питомцев. К этому времени вакцинированы около пятисот животных. Что касается ликвидации трупов бездомных животных, в жаркий летний период это вопрос стал одним из самых срочных, поэтому за его решение взялись очень оперативно, и к этому времени утилизировано более четырехсот погибших особей, в местах их обнаружения проведена дезинфекция.
Помощь людям
По информации главы ВГА, затопленными в Новой Каховке все еще остаются более двух тысяч домов. Более четырехсот - полностью разрушены. Пострадавшим продолжают выплачивать компенсации. Те, кто оказался в самой сложной ситуации, получают жилищные сертификаты на приобретение нового жилья в регионах России.
"Выплаты по 10 тысяч люди получают ежедневно, и основная масса у нас уже получили эту помощь. Но это самая малая помощь. Люди же получили жилищные сертификаты и выплаты по 100 тысяч. Сейчас есть около 600 заявлений на компенсацию, и работает комиссия по утрате личного имущества. Помощь грандиозная - то, что делает президент, правительство, губернатор области - такого немедленного отзыва даже тяжело было представить", - сказал Леонтьев.
В ночь на 6 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в городе достиг пиковых отметок. Также в зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Десятки мирных жителей погибли, тысяч были эвакуированы. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
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