https://crimea.ria.ru/20230706/mesyats-posle-terakta-na-ges-kak-teper-zhivet-novaya-kakhovka--1129863671.html

Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка

Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка

Первоочередные вопросы ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС решены, в Новую Каховку постепенно возвращается нормальная жизнь, а вместе с ней и... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T19:05

2023-07-06T19:05

2023-07-06T19:11

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новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Первоочередные вопросы ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС решены, в Новую Каховку постепенно возвращается нормальная жизнь, а вместе с ней и жители, которые раньше эвакуировались из города. О ситуации в городе спустя ровно месяц после теракта, РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Главные вопросы решеныСейчас Новая Каховка снова становится комфортной для жизни, и люди возвращаются. Коммунальщики приводят в порядок улицы: красят бордюры, сажают цветы."Это не для того, чтобы "подмазать губки". Это чтобы люди чувствовали себя уютно в своем городе", - поясняет градоначальник.Вода, свет, газ, связь"Каховского водохранилища теперь не существует, подпор воды заметно снизился, дебет скважин тоже. Но все населенные пункты с водой, кроме Корсунки - там мы не можем восстановить работу скважин из-за постоянных обстрелов", - продолжает Леонтьев.По его словам, качество воды проверяют регулярно, по графикам. На возобновивших работу скважинах все химические и бактериологические показатели в норме. Еще людей обеспечивают бутилированной и питьевой водой наливом - в восьми населенных пунктах есть емкости."Это одна из главнейших задач, потому что эпидемиологическая угроза на данный момент является основной, и наша задача не допустить никаких заболеваний. На настоящее время ни одного случая заболевания допущено не было", - заявляет Леонтьев.Во всех населенных пунктах, несмотря на обстрелы, есть электричество. Временами ВСУ повреждают линии электропередачи, свет в помещениях абонентов на некоторое время может пропасть, но сотрудники энергослужбы, по словам мэра, работают эффективно, так что в целом критичной проблемы с электричеством нет."Газ тоже есть везде - мы это контролируем. Связь есть, но обстреливают постоянно, с целью все же оставить людей без связи".Не допустить эпидемииПо словам Леонтьева, после варварского теракта ВСУ, силами Минздрава и МЧС в городе немедленно организовали вакцинацию. "Сейчас в Новой Каховке привиты более тысячи человек", - приводит цифру Леонтьев.Прививают не только людей, но и скот, и даже домашних питомцев. К этому времени вакцинированы около пятисот животных. Что касается ликвидации трупов бездомных животных, в жаркий летний период это вопрос стал одним из самых срочных, поэтому за его решение взялись очень оперативно, и к этому времени утилизировано более четырехсот погибших особей, в местах их обнаружения проведена дезинфекция.Помощь людямПо информации главы ВГА, затопленными в Новой Каховке все еще остаются более двух тысяч домов. Более четырехсот - полностью разрушены. Пострадавшим продолжают выплачивать компенсации. Те, кто оказался в самой сложной ситуации, получают жилищные сертификаты на приобретение нового жилья в регионах России."Выплаты по 10 тысяч люди получают ежедневно, и основная масса у нас уже получили эту помощь. Но это самая малая помощь. Люди же получили жилищные сертификаты и выплаты по 100 тысяч. Сейчас есть около 600 заявлений на компенсацию, и работает комиссия по утрате личного имущества. Помощь грандиозная - то, что делает президент, правительство, губернатор области - такого немедленного отзыва даже тяжело было представить", - сказал Леонтьев.В ночь на 6 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в городе достиг пиковых отметок. Также в зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Десятки мирных жителей погибли, тысяч были эвакуированы. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСЧто с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка