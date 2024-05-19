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Главное за день: 19 мая - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Главное за день: 19 мая
Главное за день: 19 мая - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Главное за день: 19 мая
В Иране разбился вертолет президента Раиси. Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь. Шесть украинских дронов упали на НПЗ в... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T21:40
2024-05-19T21:40
главное за день
иран
ибрахим раиси
азербайджан
министерство обороны рф
нпз
беспилотник (бпла, дрон)
ракеты atacms
краснодарский край
покушение на роберта фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Иране разбился вертолет президента Раиси. Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь. Шесть украинских дронов упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани. Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо миновала. Замглавы офиса Зеленского объявили в розыск в России. 16 человек пострадали и один погиб при атаке дрона ВСУ по автобусу в Херсонской области. Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне. Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Иране разбился вертолет президента РаисиВертолет президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, передает государственный телеканал Press TV."По сообщениям... вертолет президента Раиси попал в аварию на северо-западе Ирана", – говорится в публикации в Telegram-канале. Также на борту вертолета находился глава МИД Ирана.Спасатели прибыли в район происшествия, однако вертолет не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана. Поиски потерпевшего крушение борта ведут по меньшей мере 40 групп быстрого реагирования.Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами РоссииВ ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков на Кубань, Белгородскую область и Крым."Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", – сообщили в Минобороны РФ.Шесть украинских дронов упали на НПЗ в Славянске-на-КубаниВ ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани."В результате атак пострадавших и жертв нет. На месте продолжают работать специальные службы", – сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. Также один взрыв зафиксирован в районе старого кладбища, еще один – в хуторе Трудобеликовский.В компании позже сообщили о временной приостановке работы завода.Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо миновалаСостояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк."Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", – сказал он. И добавил, что состояние премьер-министра можно оценивать как "стабильное, с позитивным прогнозом".ВСУ атаковали автобус в Херсонской области: один погиб и 16 человек пострадалиВ воскресенье украинский дрон атаковал автобус с приехавшими на уборку клубники людьми из Скадовского района."Всего ехали 17 человек. Один погибший. У пострадавших диагностированы контузии и легкие ранения", – сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.Замглавы офиса Зеленского объявили в розыск в РоссииЗамруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец объявлен в розыск."Роман Васильевич Машовец, 6.08.1976. Разыскивается по статье УК", – сказано в сообщении базы ведомства. Статья уголовного кодекса, по которой он разыскивается, не указывается.Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и ДонбассеПодразделения российских войск продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли 1860 боевиков и значительное количество техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафонеСотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в Ялте. Светлана Калинина, Анна Дятлова и Юлия Кузьменко пробежали дистанцию в пять километров.
https://crimea.ria.ru/20240519/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-krasnoyarskom-krae-1137391151.html
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https://crimea.ria.ru/20240519/bespilotnik-vletel-v-okno-kvartiry-v-belgorode-oskolki-upali-na-rebenka-1137403107.html
https://crimea.ria.ru/20240519/vzryvy-gremyat-v-kharkove-i-odesse-1137391328.html
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главное за день, иран, ибрахим раиси, азербайджан, министерство обороны рф, нпз, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, краснодарский край, покушение на роберта фицо, роберт фицо, словакия, херсонская область, владимир сальдо, роман машовец, розыск, харьковская область, миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", спорт
Главное за день: 19 мая

Главные события и заявления воскресенья, 19 мая

21:40 19.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Иране разбился вертолет президента Раиси. Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь. Шесть украинских дронов упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани. Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо миновала. Замглавы офиса Зеленского объявили в розыск в России. 16 человек пострадали и один погиб при атаке дрона ВСУ по автобусу в Херсонской области. Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне. Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Иране разбился вертолет президента Раиси

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, передает государственный телеканал Press TV.
"По сообщениям... вертолет президента Раиси попал в аварию на северо-западе Ирана", – говорится в публикации в Telegram-канале. Также на борту вертолета находился глава МИД Ирана.
Спасатели прибыли в район происшествия, однако вертолет не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана. Поиски потерпевшего крушение борта ведут по меньшей мере 40 групп быстрого реагирования.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
11:34
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России

В ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков на Кубань, Белгородскую область и Крым.
"Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", – сообщили в Минобороны РФ.
Севастопольм - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
11:59
Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь

Шесть украинских дронов упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани

В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.
"В результате атак пострадавших и жертв нет. На месте продолжают работать специальные службы", – сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. Также один взрыв зафиксирован в районе старого кладбища, еще один – в хуторе Трудобеликовский.
В компании позже сообщили о временной приостановке работы завода.
В лесополосе в Москве нашли тело 13-летней девочки
13:44
В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки

Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо миновала

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк.
"Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", – сказал он. И добавил, что состояние премьер-министра можно оценивать как "стабильное, с позитивным прогнозом".
Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
17:43
Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли

ВСУ атаковали автобус в Херсонской области: один погиб и 16 человек пострадали

В воскресенье украинский дрон атаковал автобус с приехавшими на уборку клубники людьми из Скадовского района.
"Всего ехали 17 человек. Один погибший. У пострадавших диагностированы контузии и легкие ранения", – сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
Ребенок получил осколочные ранения и контузию в результате атаки ВСУ на Белгород
17:52
Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка

Замглавы офиса Зеленского объявили в розыск в России

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец объявлен в розыск.
"Роман Васильевич Машовец, 6.08.1976. Разыскивается по статье УК", – сказано в сообщении базы ведомства. Статья уголовного кодекса, по которой он разыскивается, не указывается.
Украинские пожарные
11:49
Взрывы гремят в Харькове и Одессе

Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе

Подразделения российских войск продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли 1860 боевиков и значительное количество техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
13:57
Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки

Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне

Сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в Ялте. Светлана Калинина, Анна Дятлова и Юлия Кузьменко пробежали дистанцию в пять километров.
Солнце в горах Крыма - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
18:53Радио "Спутник в Крыму"
Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
 
Главное за деньИранИбрахим РаисиАзербайджанМинистерство обороны РФНПЗБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракеты ATACMSКраснодарский крайПокушение на Роберта ФицоРоберт ФицоСловакияХерсонская областьВладимир СальдоРоман МашовецРозыскХарьковская областьМИА "Россия сегодня"Международная медиагруппа "Россия сегодня"Спорт
 
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21:40Главное за день: 19 мая
21:28Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
20:53Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
20:30Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
20:02Покупка бюджетных мест в вузах: в МВД сообщили о новой схеме мошенников
19:33В Севастополе военные проводят учения
19:19Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей
19:06Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое
18:53Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
18:18Семья как малая церковь: как рождается династия крымских священников
17:52Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка
17:43Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
17:19Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
17:07На Крымском мосту растет очередь
16:43В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек
16:09В Иране разбился вертолет президента Раиси
16:03В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят
15:31"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
14:58Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов
14:40Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе
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