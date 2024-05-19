https://crimea.ria.ru/20240519/glavnoe-za-den-19-maya-1137406696.html

Главное за день: 19 мая

Главное за день: 19 мая - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Главное за день: 19 мая

В Иране разбился вертолет президента Раиси. Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь. Шесть украинских дронов упали на НПЗ в... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T21:40

2024-05-19T21:40

2024-05-19T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Иране разбился вертолет президента Раиси. Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь. Шесть украинских дронов упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани. Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо миновала. Замглавы офиса Зеленского объявили в розыск в России. 16 человек пострадали и один погиб при атаке дрона ВСУ по автобусу в Херсонской области. Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне. Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Иране разбился вертолет президента РаисиВертолет президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, передает государственный телеканал Press TV."По сообщениям... вертолет президента Раиси попал в аварию на северо-западе Ирана", – говорится в публикации в Telegram-канале. Также на борту вертолета находился глава МИД Ирана.Спасатели прибыли в район происшествия, однако вертолет не смог приземлиться в районе предположительной аварии из-за густого тумана. Поиски потерпевшего крушение борта ведут по меньшей мере 40 групп быстрого реагирования.Девять ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами РоссииВ ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков на Кубань, Белгородскую область и Крым."Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", – сообщили в Минобороны РФ.Шесть украинских дронов упали на НПЗ в Славянске-на-КубаниВ ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани."В результате атак пострадавших и жертв нет. На месте продолжают работать специальные службы", – сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. Также один взрыв зафиксирован в районе старого кладбища, еще один – в хуторе Трудобеликовский.В компании позже сообщили о временной приостановке работы завода.Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо миновалаСостояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным – его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк."Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", – сказал он. И добавил, что состояние премьер-министра можно оценивать как "стабильное, с позитивным прогнозом".ВСУ атаковали автобус в Херсонской области: один погиб и 16 человек пострадалиВ воскресенье украинский дрон атаковал автобус с приехавшими на уборку клубники людьми из Скадовского района."Всего ехали 17 человек. Один погибший. У пострадавших диагностированы контузии и легкие ранения", – сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.Замглавы офиса Зеленского объявили в розыск в РоссииЗамруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец объявлен в розыск."Роман Васильевич Машовец, 6.08.1976. Разыскивается по статье УК", – сказано в сообщении базы ведомства. Статья уголовного кодекса, по которой он разыскивается, не указывается.Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и ДонбассеПодразделения российских войск продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли 1860 боевиков и значительное количество техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафонеСотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" стали участниками Всероссийского полумарафона "Забег.рф", который стартовал в воскресенье в Ялте. Светлана Калинина, Анна Дятлова и Юлия Кузьменко пробежали дистанцию в пять километров.

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https://crimea.ria.ru/20240519/razvozhaev-rasskazal-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-na-sevastopol-1137391750.html

https://crimea.ria.ru/20240519/v-lesoparke-moskvy-naydeno-telo-13-letney-devochki-1137395511.html

https://crimea.ria.ru/20240519/legkovushka-vletela-v-stoyaschiy-gruzovik-voditel-i-passazhiry-pogibli-1137402752.html

https://crimea.ria.ru/20240519/bespilotnik-vletel-v-okno-kvartiry-v-belgorode-oskolki-upali-na-rebenka-1137403107.html

https://crimea.ria.ru/20240519/vzryvy-gremyat-v-kharkove-i-odesse-1137391328.html

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https://crimea.ria.ru/20240519/zayavka-na-nachalo-leta-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1137370766.html

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