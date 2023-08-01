https://crimea.ria.ru/20230801/severo-krymskiy-kanal-meleet-khvatit-li-krymu-vody-v-vodokhranilischakh-1130466484.html

Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах

Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах

Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5-3 месяца, но рисков по обеспечению крымчан питьевой водой нет. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T12:42

2023-08-01T12:42

2023-08-01T12:43

северо-крымский канал

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5-3 месяца, но рисков по обеспечению крымчан питьевой водой нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", – написал он в своем Telegram-канале.В то же время, по его словам, уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.Реки Крыма пополнились за счет июльских дождейПо информации гидрометцентра Крыма, выпавшие в июле осадки носили кратковременный, локальный характер и неравномерно распределялись по территории. Однако вследствие дождей водность некоторых рек была в несколько раз выше нормы.Вследствие периодических сбросов воды приток в Белогорское и Симферопольское водохранилища в июле составил почти 3 млн кубометров в каждое. Счастливенское водохранилище поплнилось на 1,2 млн, Чернореченское – на 1,9 млн "кубов".Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока на 1 августа составил 185,4 млн кубометров, что на 16 млн меньше, чем месяц назад.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭСБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

https://crimea.ria.ru/20230608/spetsialisty-fiksiruyut-obmelenie-severo-krymskogo-kanala-1129266182.html

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северо-крымский канал, сергей аксенов, вода в крыму, вода крыма, водоснабжение, водохранилище, крым, новости крыма