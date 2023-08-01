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Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах
Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах
Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5-3 месяца, но рисков по обеспечению крымчан питьевой водой нет. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T12:42
2023-08-01T12:42
2023-08-01T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5-3 месяца, но рисков по обеспечению крымчан питьевой водой нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", – написал он в своем Telegram-канале.В то же время, по его словам, уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.Реки Крыма пополнились за счет июльских дождейПо информации гидрометцентра Крыма, выпавшие в июле осадки носили кратковременный, локальный характер и неравномерно распределялись по территории. Однако вследствие дождей водность некоторых рек была в несколько раз выше нормы.Вследствие периодических сбросов воды приток в Белогорское и Симферопольское водохранилища в июле составил почти 3 млн кубометров в каждое. Счастливенское водохранилище поплнилось на 1,2 млн, Чернореченское – на 1,9 млн "кубов".Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока на 1 августа составил 185,4 млн кубометров, что на 16 млн меньше, чем месяц назад.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭСБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
https://crimea.ria.ru/20230608/spetsialisty-fiksiruyut-obmelenie-severo-krymskogo-kanala-1129266182.html
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северо-крымский канал, сергей аксенов, вода в крыму, вода крыма, водоснабжение, водохранилище, крым, новости крыма
Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах
Аксенов: Северо-Крымский канал мелеет, но рисков для обеспечения Крыма питьевой водой нет
12:42 01.08.2023 (обновлено: 12:43 01.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5-3 месяца, но рисков по обеспечению крымчан питьевой водой нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", – написал он в своем Telegram-канале.
В то же время, по его словам, уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.
"Запасов в канале хватит еще примерно на 2,5-3 месяца. При этом построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным, хотя никаких технических сложностей нет", - добавил Аксенов.
Реки Крыма пополнились за счет июльских дождей
По информации гидрометцентра Крыма, выпавшие в июле осадки носили кратковременный, локальный характер и неравномерно распределялись по территории. Однако вследствие дождей водность некоторых рек была в несколько раз выше нормы.
"Водность рек Кучук-Карасу и Малый Салгир была в 2,2-2,9 раза выше нормы; рек Кучук-Узенбаш, Черная, Демерджи, Салгир, Бельбек, Коккозка, Кучук-Узенбаш и его притока – в 1,5-1,9 раза выше нормы, а остальных рек – в пределах нормы", - говорится в обзоре состоянии рек Крыма в прошлом месяце.
Вследствие периодических сбросов воды приток в Белогорское и Симферопольское водохранилища в июле составил почти 3 млн кубометров в каждое. Счастливенское водохранилище поплнилось на 1,2 млн, Чернореченское – на 1,9 млн "кубов".
Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока на 1 августа составил 185,4 млн кубометров, что на 16 млн меньше, чем месяц назад.
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