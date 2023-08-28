https://crimea.ria.ru/20230828/v-lnr-zapustili-postroennyy-voennymi-vodovod-1130993095.html
В ЛНР запустили построенный военными водовод
В ЛНР запустили построенный военными водовод - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В ЛНР запустили построенный военными водовод
В Луганской Народной Республике произвели пробный запуск нового водозабора. Объект позволит улучшить качество водоснабжения для 100 тысяч жителей региона,... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T11:58
2023-08-28T11:58
2023-08-28T11:58
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике произвели пробный запуск нового водозабора. Объект позволит улучшить качество водоснабжения для 100 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба Минстроя РФ."Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин осуществил пробный запуск нового водозабора, который улучшит водоснабжение более 100 тысяч жителей ЛНР", – говорится в сообщении.Водный объект построили специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России взамен разрушенного в результате боевых действий в прошлом году.Строительство водозабора началось в марте этого года. На сегодняшний день общестроительная готовность объекта составляет 70%, что позволило запустить его для проведения пуско-наладочных работ.Как ранее сообщал врио главы Лаганской Народной Республики Леонид Пасечник, в 2022-2023 годах в регионе было восстановлено 2 300 объектов, до конца года планируется восстановить еще около 900. Это объекты образования и здравоохранения, жилье, дороги и коммуникации, в том числе водоводы и канализационные сети, тепломагистрали и электрические сети. Кроме того, на 2024 и 2025 года запланировано отремонтировать еще более 2000 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вода придет в дома жителей ДНРКак строится мирная жизнь в Мариуполе и ВолновахеВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
https://crimea.ria.ru/20230501/novyy-vodovod-mezhdu-rostovom-i-donbassom-zapustili-v-testovom-rezhime-1128463164.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, общество, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
В ЛНР запустили построенный военными водовод
Минстрой России: в ЛНР запустили построенный военными водовод
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике произвели пробный запуск нового водозабора. Объект позволит улучшить качество водоснабжения для 100 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
"Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин осуществил пробный запуск нового водозабора, который улучшит водоснабжение более 100 тысяч жителей ЛНР", – говорится в сообщении.
Водный объект построили специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России взамен разрушенного в результате боевых действий в прошлом году.
Строительство водозабора началось в марте этого года. На сегодняшний день общестроительная готовность объекта составляет 70%, что позволило запустить его для проведения пуско-наладочных работ.
"С данного объекта начинается восстановление всей проектной схемы водоснабжения, ранее функционирующей в ЛНР. Комплекс работ по созданию новой системы водоснабжения позволит улучшить качество и увеличить объем подаваемой воды", – подчеркнули в министерстве.
Как ранее сообщал врио главы Лаганской Народной Республики Леонид Пасечник, в 2022-2023 годах в регионе было восстановлено 2 300 объектов, до конца года планируется восстановить еще около 900. Это объекты образования и здравоохранения, жилье, дороги и коммуникации, в том числе водоводы и канализационные сети, тепломагистрали и электрические сети. Кроме того, на 2024 и 2025 года запланировано отремонтировать еще более 2000 объектов.
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