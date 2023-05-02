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Когда вода придет в дома жителей ДНР - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Когда вода придет в дома жителей ДНР
Когда вода придет в дома жителей ДНР - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Когда вода придет в дома жителей ДНР
В конце июня воду в дома жителей Донецкой Народной Республике начнут подавать каждый день, заявил врио главы республики Денис Пушилин на торжественном... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T18:29
2023-05-02T18:29
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
владимир путин (политик)
новые регионы россии
водовод
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В конце июня воду в дома жителей Донецкой Народной Республике начнут подавать каждый день, заявил врио главы республики Денис Пушилин на торжественном мероприятии по случаю открытия трамвайного движения в Мариуполе во вторник.При этом Пушилин добавил, что вода будет у жителей каждый день, но все же по часам. В полном объеме водоснабжение удастся восстановить лишь после полного освобождения территории канала Северский Донец – Донбасс.Денис Пушилин особо отметил героизм строителей, которые восстанавливают разрушенную инфраструктуру региона."Там, где возможно и невозможно, там, где строители вынуждены работать с риском для жизни, они восстанавливают. И это касается как инфраструктуры, так и тех очень важных направлений, которые ценны сейчас для жителей ДНР. Я говорю и о водоводе, строительство которого уже позволило увеличить количество часов подачи воды", - сказал он.Ранее Пушилин отмечал, что для жителей республики станет спасением водовод из Ростовской области в ДНР, который уже начали заполнять водой. Военно-строительная компания Минобороны РФ в своем Telegram сообщала, что он был построен в рекордные сроки. В конце февраля прошлого года Украина перекрыла главную водную артерию Донбасса, устроив для его жителей очередной акт геноцида.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить АртемовскВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детейПушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, владимир путин (политик), новые регионы россии, водовод, ростов-на-дону, новости, общество
Когда вода придет в дома жителей ДНР

Денис Пушилин: в конце июня воду в дома жителей ДНР начнут подавать ежедневно

18:29 02.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСезонное отключение воды в Великом Новгороде
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В конце июня воду в дома жителей Донецкой Народной Республике начнут подавать каждый день, заявил врио главы республики Денис Пушилин на торжественном мероприятии по случаю открытия трамвайного движения в Мариуполе во вторник.

"Из-за блокады, которую устроил украинский режим, нам приходилось работать по очень жестким графикам подачи. Людям просто приходилось выживать. Вода подавалась два часа раз в три дня. Сейчас уже появилась возможность подавать воду семь часов раз в три дня, в июне мы уже выйдем на график через день и к концу июня – на график ежедневно", - доложил он президенту России Владимиру Путину.

При этом Пушилин добавил, что вода будет у жителей каждый день, но все же по часам. В полном объеме водоснабжение удастся восстановить лишь после полного освобождения территории канала Северский Донец – Донбасс.
Денис Пушилин особо отметил героизм строителей, которые восстанавливают разрушенную инфраструктуру региона.
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"Там, где возможно и невозможно, там, где строители вынуждены работать с риском для жизни, они восстанавливают. И это касается как инфраструктуры, так и тех очень важных направлений, которые ценны сейчас для жителей ДНР. Я говорю и о водоводе, строительство которого уже позволило увеличить количество часов подачи воды", - сказал он.
Ранее Пушилин отмечал, что для жителей республики станет спасением водовод из Ростовской области в ДНР, который уже начали заполнять водой. Военно-строительная компания Минобороны РФ в своем Telegram сообщала, что он был построен в рекордные сроки.
В конце февраля прошлого года Украина перекрыла главную водную артерию Донбасса, устроив для его жителей очередной акт геноцида.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДенис ПушилинВладимир Путин (политик)Новые регионы РоссииВодоводРостов-на-ДонуНовостиОбщество
 
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