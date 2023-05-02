https://crimea.ria.ru/20230502/kogda-voda-pridet-v-doma-zhiteley-dnr-1128490319.html

Когда вода придет в дома жителей ДНР

Когда вода придет в дома жителей ДНР - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Когда вода придет в дома жителей ДНР

В конце июня воду в дома жителей Донецкой Народной Республике начнут подавать каждый день, заявил врио главы республики Денис Пушилин на торжественном... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T18:29

2023-05-02T18:29

2023-05-02T18:29

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

денис пушилин

владимир путин (политик)

новые регионы россии

водовод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В конце июня воду в дома жителей Донецкой Народной Республике начнут подавать каждый день, заявил врио главы республики Денис Пушилин на торжественном мероприятии по случаю открытия трамвайного движения в Мариуполе во вторник.При этом Пушилин добавил, что вода будет у жителей каждый день, но все же по часам. В полном объеме водоснабжение удастся восстановить лишь после полного освобождения территории канала Северский Донец – Донбасс.Денис Пушилин особо отметил героизм строителей, которые восстанавливают разрушенную инфраструктуру региона."Там, где возможно и невозможно, там, где строители вынуждены работать с риском для жизни, они восстанавливают. И это касается как инфраструктуры, так и тех очень важных направлений, которые ценны сейчас для жителей ДНР. Я говорю и о водоводе, строительство которого уже позволило увеличить количество часов подачи воды", - сказал он.Ранее Пушилин отмечал, что для жителей республики станет спасением водовод из Ростовской области в ДНР, который уже начали заполнять водой. Военно-строительная компания Минобороны РФ в своем Telegram сообщала, что он был построен в рекордные сроки. В конце февраля прошлого года Украина перекрыла главную водную артерию Донбасса, устроив для его жителей очередной акт геноцида.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить АртемовскВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детейПушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое

https://crimea.ria.ru/20230501/novyy-vodovod-mezhdu-rostovom-i-donbassom-zapustili-v-testovom-rezhime-1128463164.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, владимир путин (политик), новые регионы россии, водовод, ростов-на-дону, новости, общество