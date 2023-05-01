https://crimea.ria.ru/20230501/novyy-vodovod-mezhdu-rostovom-i-donbassom-zapustili-v-testovom-rezhime-1128463164.html

Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме

Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме

В строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду. Об этом сообщили в Военно-строительной компании... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T13:55

2023-05-01T13:55

2023-05-01T13:59

донецкая народная республика (днр)

водовод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду. Об этом сообщили в Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ.По информации заместителя министра строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики Владимира Дубовки, с начала мая в республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды. Это нужно для постепенной проверки системы водоснабжения на устойчивость. Кроме того, присутствуют риски обстрелов со стороны ВСУ.О планах строительства водовода из Дона стало известно в ноябре. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным. Решить проблему водоснабжения Донецка позволит запуск водовода с территории Ростовской области.В строительстве двухсоткилометрового водовода принимают участие более трех тысяч военных строителей, задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники.В комментарии РИА Новости Крым директор Центра экономического взаимодействия ДНР Виктория Романюк назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли наконец получать воду в свои дома и на предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли долгосрочную программу развития новых регионовМеталлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отраслиХуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах

донецкая народная республика (днр)

донецк

ростовская область

россия

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), водовод, донецк, ростовская область, новости, россия, новые регионы россии, министерство обороны рф, экология, общество, события в донбассе, сво