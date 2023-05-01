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Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме
Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме
В строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду. Об этом сообщили в Военно-строительной компании... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T13:55
2023-05-01T13:59
донецкая народная республика (днр)
водовод
донецк
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новости
россия
новые регионы россии
министерство обороны рф
экология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду. Об этом сообщили в Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ.По информации заместителя министра строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики Владимира Дубовки, с начала мая в республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды. Это нужно для постепенной проверки системы водоснабжения на устойчивость. Кроме того, присутствуют риски обстрелов со стороны ВСУ.О планах строительства водовода из Дона стало известно в ноябре. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным. Решить проблему водоснабжения Донецка позволит запуск водовода с территории Ростовской области.В строительстве двухсоткилометрового водовода принимают участие более трех тысяч военных строителей, задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники.В комментарии РИА Новости Крым директор Центра экономического взаимодействия ДНР Виктория Романюк назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли наконец получать воду в свои дома и на предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли долгосрочную программу развития новых регионовМеталлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отраслиХуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах
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донецкая народная республика (днр), водовод, донецк, ростовская область, новости, россия, новые регионы россии, министерство обороны рф, экология, общество, события в донбассе, сво

Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме

13:55 01.05.2023 (обновлено: 13:59 01.05.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовый водовод, соединяющий Ростовскую область и Донбасс, начал забор воды из реки Дон
Новый водовод, соединяющий Ростовскую область и Донбасс, начал забор воды из реки Дон
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду. Об этом сообщили в Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ.

"На видео – первый пуск воды в канал Северский Донец. Она пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу, который в рекордные сроки, за 4 месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей страны", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

По информации заместителя министра строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики Владимира Дубовки, с начала мая в республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды. Это нужно для постепенной проверки системы водоснабжения на устойчивость. Кроме того, присутствуют риски обстрелов со стороны ВСУ.
"В первую очередь, улучшится график подачи воды жителям Донецка, Макеевки и Ясиноватая – с двух часов 1 раз в 3 дня (с 19.00 до 21.00) до пяти часов 1 раз в три дня (с 17.00 до 22.00). За счет подаваемого объема повысится этажность подачи воды, улучшится ее подача и на удаленные поселки этих городов. С 18 мая график подачи воды – 1 раз в три дня с 17.00 до 22.00 – будет распространен на все города республики, где есть проблемы с водоснабжением. В течение июня планируется поэтапно перевести график сначала на 1 раз в 2 дня, затем – ежедневно, с 17.00 до 22.00", - говорится в сообщении Минстроя ДНР.
О планах строительства водовода из Дона стало известно в ноябре. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным. Решить проблему водоснабжения Донецка позволит запуск водовода с территории Ростовской области.
В строительстве двухсоткилометрового водовода принимают участие более трех тысяч военных строителей, задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники.
В комментарии РИА Новости Крым директор Центра экономического взаимодействия ДНР Виктория Романюк назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли наконец получать воду в свои дома и на предприятия.
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