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Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T16:22
2022-08-13T16:22
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
денис пушилин
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР подписал и опубликовал глава Донецкой республики Денис Пушилин.Согласно документу, услуга является безвозмездной с 1 марта, а уже осуществленные населением платежи будут зачислены предприятиями "в счет оплаты будущих периодов".Отмечается, что решение принято в связи с переходом на режим подачи воды по графику из-за остановки работы канала "Северский Донец – Донбасс" и снижением качества услуг централизованного водоснабжения.Финансовые потери, которые в связи с этим понесут предприятия, будут компенсированы из республиканского бюджета ДНР, заявляется в постановлении.Денис Пушилин подчеркнул, что из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов республики уже более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.Он отметил, что пользоваться водой в экономном режиме сегодня позволяют экстренно построенные дополнительные водоводы. Однако атаки на них продолжаются. Стабильно получают воду только жители некоторых населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из подземных источников.Глава республики подчеркнул, что у тех потребителей, где нарушений в работе систем водоснабжения нет, оплата за услуги будет сохранена.Ранее 13 августа в Штабе теробороны ДНР сообщили о жертвах и раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка и области.
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, денис пушилин, новости, общество
Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин

Глава ДНР Пушилин отменил плату за водоснабжение и водоотведение до конца года

16:22 13.08.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПитомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь" в Грозном
Питомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных Надежда на жизнь в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР подписал и опубликовал глава Донецкой республики Денис Пушилин.
Согласно документу, услуга является безвозмездной с 1 марта, а уже осуществленные населением платежи будут зачислены предприятиями "в счет оплаты будущих периодов".
"Установить, что: на период с 1 марта по 31 декабря 2022 года предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства, использующими для оказания услуг воду из канала "Северский Донец – Донбасс", услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения оказываются на безвозмездной основе", – говорится в постановлении.
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Отмечается, что решение принято в связи с переходом на режим подачи воды по графику из-за остановки работы канала "Северский Донец – Донбасс" и снижением качества услуг централизованного водоснабжения.
Финансовые потери, которые в связи с этим понесут предприятия, будут компенсированы из республиканского бюджета ДНР, заявляется в постановлении.
Денис Пушилин подчеркнул, что из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов республики уже более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.
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Он отметил, что пользоваться водой в экономном режиме сегодня позволяют экстренно построенные дополнительные водоводы. Однако атаки на них продолжаются. Стабильно получают воду только жители некоторых населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из подземных источников.
"Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения", – написал он в своем посте в Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что у тех потребителей, где нарушений в работе систем водоснабжения нет, оплата за услуги будет сохранена.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииДенис ПушилинНовостиОбщество
 
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