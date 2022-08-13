https://crimea.ria.ru/20220813/voda-v-dnr-stala-besplatnoy-do-kontsa-goda--pushilin-1124156348.html
Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T16:22
2022-08-13T16:22
2022-08-13T16:22
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
денис пушилин
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/69/1114446962_0:248:3189:2042_1920x0_80_0_0_e6a38d066ffc8affcbbc643efbed1e0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР подписал и опубликовал глава Донецкой республики Денис Пушилин.Согласно документу, услуга является безвозмездной с 1 марта, а уже осуществленные населением платежи будут зачислены предприятиями "в счет оплаты будущих периодов".Отмечается, что решение принято в связи с переходом на режим подачи воды по графику из-за остановки работы канала "Северский Донец – Донбасс" и снижением качества услуг централизованного водоснабжения.Финансовые потери, которые в связи с этим понесут предприятия, будут компенсированы из республиканского бюджета ДНР, заявляется в постановлении.Денис Пушилин подчеркнул, что из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов республики уже более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.Он отметил, что пользоваться водой в экономном режиме сегодня позволяют экстренно построенные дополнительные водоводы. Однако атаки на них продолжаются. Стабильно получают воду только жители некоторых населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из подземных источников.Глава республики подчеркнул, что у тех потребителей, где нарушений в работе систем водоснабжения нет, оплата за услуги будет сохранена.Ранее 13 августа в Штабе теробороны ДНР сообщили о жертвах и раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка и области.
https://crimea.ria.ru/20220813/est-pogibshie-i-ranenye-vsu-byut-po-donetsku-gradami-i-raketami-nato-1124155613.html
https://crimea.ria.ru/20220811/medvedev-v-lnr-vstretilsya-s-glavami-respublik-donbassa-1124142934.html
https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/69/1114446962_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_5cdbfc3a3e862fff11d18a5bc3404f7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, денис пушилин, новости, общество
Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
Глава ДНР Пушилин отменил плату за водоснабжение и водоотведение до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР подписал и опубликовал глава Донецкой республики Денис Пушилин.
Согласно документу, услуга является безвозмездной с 1 марта, а уже осуществленные населением платежи будут зачислены предприятиями "в счет оплаты будущих периодов".
"Установить, что: на период с 1 марта по 31 декабря 2022 года предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства, использующими для оказания услуг воду из канала "Северский Донец – Донбасс", услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения оказываются на безвозмездной основе", – говорится в постановлении.
Отмечается, что решение принято в связи с переходом на режим подачи воды по графику из-за остановки работы канала "Северский Донец – Донбасс" и снижением качества услуг централизованного водоснабжения.
Финансовые потери, которые в связи с этим понесут предприятия, будут компенсированы из республиканского бюджета ДНР, заявляется в постановлении.
Денис Пушилин подчеркнул, что из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов республики уже более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.
Он отметил, что пользоваться водой в экономном режиме сегодня позволяют экстренно построенные дополнительные водоводы. Однако атаки на них продолжаются. Стабильно получают воду только жители некоторых населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из подземных источников.
"Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения", – написал он в своем посте в Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что у тех потребителей, где нарушений в работе систем водоснабжения нет, оплата за услуги будет сохранена.
Ранее 13 августа в Штабе теробороны ДНР сообщили о жертвах и раненых
в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка и области.