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Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин

Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин

Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T16:22

2022-08-13T16:22

2022-08-13T16:22

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны ДНР подписал и опубликовал глава Донецкой республики Денис Пушилин.Согласно документу, услуга является безвозмездной с 1 марта, а уже осуществленные населением платежи будут зачислены предприятиями "в счет оплаты будущих периодов".Отмечается, что решение принято в связи с переходом на режим подачи воды по графику из-за остановки работы канала "Северский Донец – Донбасс" и снижением качества услуг централизованного водоснабжения.Финансовые потери, которые в связи с этим понесут предприятия, будут компенсированы из республиканского бюджета ДНР, заявляется в постановлении.Денис Пушилин подчеркнул, что из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов республики уже более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.Он отметил, что пользоваться водой в экономном режиме сегодня позволяют экстренно построенные дополнительные водоводы. Однако атаки на них продолжаются. Стабильно получают воду только жители некоторых населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из подземных источников.Глава республики подчеркнул, что у тех потребителей, где нарушений в работе систем водоснабжения нет, оплата за услуги будет сохранена.Ранее 13 августа в Штабе теробороны ДНР сообщили о жертвах и раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка и области.

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https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html

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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, денис пушилин, новости, общество