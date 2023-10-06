https://crimea.ria.ru/20231006/v-reku-salgir-v-krymu-postupayut-opasnye-toksiny-1131887799.html

В реку Салгир в Крыму поступают опасные токсины

В реку Салгир в Крыму поступают опасные токсины - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В реку Салгир в Крыму поступают опасные токсины

Опасные для людей и животных хлорорганические соединения продолжают поступать в реку Салгир в одном из районов Крыма. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T06:56

2023-10-06T06:56

2023-10-06T06:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Опасные для людей и животных хлорорганические соединения продолжают поступать в реку Салгир в одном из районов Крыма. Об этом свидетельствуют результаты экспедиции севастопольских и херсонских ученых, рассказала начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Людмила Малахова, ее слова приводит пресс-служба учреждения.Ученые отметили, что речь идет о присутствии в воде токсичных хлорорганических соединений, среди которых инсектицид ДДТ (ранее использовались против вредителей в сельском хозяйстве - ред.) и полихлорированные бифенилы (ПХБ).В советское время они несколько десятилетий широко применялись в сельском хозяйстве и промышленности, в больших количествах попадая в окружающую среду, объяснила Малахова, но потом были запрещены. И ДДТ, и ПХБ обладают высокой биологической токсичностью и способны накапливаться в живых организмах, вызывая различные патологии, в том числе жизненно важных систем: репродуктивной, эндокринной, нервной, подчеркнула эксперт.При этом, по словам специалистов, там, где река протекает через урбанизированный Симферопольский район, токсичных хлорорганических соединений не обнаружили. Результат порадовал, поскольку эта вода питает Симферопольское водохранилище.Ученые взяли повторные пробы через каждые 10 км по течению. Исследовать они будут воду, донные отложения и растения. По результатам лабораторных анализов им предстоит определить концентрацию каждого из загрязнителей, а также выяснить, почему они распространяются неравномерно и где именно Салгир из "чистого" превращается в "грязный".Совместные исследования загрязнения экосистемы реки Салгир токсичными хлорорганическими соединениями проводят сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь) и Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон).Ранее сообщалось, что ученые из Севастополя и Херсона впервые приступили к совместным работам, которые проводят в Крыму, исследуя экологическое состояние реки Салгир. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой город Крыма один из самых чистых в РоссииСеверо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищахЗачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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