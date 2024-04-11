При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения
При строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма выявлены нарушения
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПриродоохранная прокуратура проинспектировала ход строительства экотехнопарков в Сакском и Белогорском районах
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями, это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"В ходе проверок выявлены несоответствия отдельных строительно-монтажных работ проектной документации в части качества применяемых материалов и проектных решений, а также при обращении с отходами производства и потребления, образующимися при выполнении работ", – говорится в сообщении.
Руководителю фирмы-подрядчика предстоит устранить выявленные нарушения. Кроме того, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения госконтрактов.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, устранение нарушений законодательства контролирует специализированная прокуратура.
28 марта минстрой Крыма сообщал, что полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе за 1,8 млрд рублей достроят в текущем году, в настоящее время готовность объекта составляет 52%.
Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в республике к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.
О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.
Читайте также на РИА Новости Крым: