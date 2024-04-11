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При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения
При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения - РИА Новости Крым, 11.04.2024
При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения
Строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями, это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T18:01
2024-04-11T18:01
прокуратура республики крым
строительство экотехнопарков в крыму
новости крыма
белогорский район
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экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями, это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Руководителю фирмы-подрядчика предстоит устранить выявленные нарушения. Кроме того, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения госконтрактов.Как уточнили в пресс-службе ведомства, устранение нарушений законодательства контролирует специализированная прокуратура.28 марта минстрой Крыма сообщал, что полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе за 1,8 млрд рублей достроят в текущем году, в настоящее время готовность объекта составляет 52%.Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в республике к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнениеУщерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалкуПроектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, строительство экотехнопарков в крыму, новости крыма, белогорский район, сакский район, крым, экология
При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения

При строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма выявлены нарушения

18:01 11.04.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПриродоохранная прокуратура проинспектировала ход строительства экотехнопарков в Сакском и Белогорском районах
Природоохранная прокуратура проинспектировала ход строительства экотехнопарков в Сакском и Белогорском районах
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями, это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"В ходе проверок выявлены несоответствия отдельных строительно-монтажных работ проектной документации в части качества применяемых материалов и проектных решений, а также при обращении с отходами производства и потребления, образующимися при выполнении работ", – говорится в сообщении.

Руководителю фирмы-подрядчика предстоит устранить выявленные нарушения. Кроме того, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения госконтрактов.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, устранение нарушений законодательства контролирует специализированная прокуратура.
28 марта минстрой Крыма сообщал, что полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе за 1,8 млрд рублей достроят в текущем году, в настоящее время готовность объекта составляет 52%.
Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в республике к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.
О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.
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Прокуратура Республики КрымСтроительство экотехнопарков в КрымуНовости КрымаБелогорский районСакский районКрымЭкология
 
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