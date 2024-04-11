https://crimea.ria.ru/20240411/pri-stroitelstve-ekotekhnoparkov-v-krymu-vyyavleny-narusheniya-1136485474.html

При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения

При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения - РИА Новости Крым, 11.04.2024

При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушения

Строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями, это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T18:01

2024-04-11T18:01

2024-04-11T18:01

прокуратура республики крым

строительство экотехнопарков в крыму

новости крыма

белогорский район

сакский район

крым

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями, это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Руководителю фирмы-подрядчика предстоит устранить выявленные нарушения. Кроме того, ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения госконтрактов.Как уточнили в пресс-службе ведомства, устранение нарушений законодательства контролирует специализированная прокуратура.28 марта минстрой Крыма сообщал, что полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе за 1,8 млрд рублей достроят в текущем году, в настоящее время готовность объекта составляет 52%.Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в республике к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнениеУщерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалкуПроектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов

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сакский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, строительство экотехнопарков в крыму, новости крыма, белогорский район, сакский район, крым, экология