https://crimea.ria.ru/20240426/zharov-pozdravil-dmitriya-kiseleva-s-yubileem-1136854322.html

Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем

Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем

Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров поздравил с юбилеем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", журналиста Дмитрия... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T11:13

2024-04-26T11:13

2024-04-26T11:13

дмитрий киселев

журналистика

международная медиагруппа "россия сегодня"

сми

юбилей

новости

газпром

александр жаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров поздравил с юбилеем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", журналиста Дмитрия Киселева.Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ.С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".9 декабря 2013 года указом президента Российской Федерации назначен генеральным директором Международного информационного агентства "Россия сегодня".Член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности.Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России" (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня", сми, юбилей, новости, газпром, александр жаров