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Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем
Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров поздравил с юбилеем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", журналиста Дмитрия... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T11:13
2024-04-26T11:13
дмитрий киселев
журналистика
международная медиагруппа "россия сегодня"
сми
юбилей
новости
газпром
александр жаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров поздравил с юбилеем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", журналиста Дмитрия Киселева.Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ.С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".9 декабря 2013 года указом президента Российской Федерации назначен генеральным директором Международного информационного агентства "Россия сегодня".Член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности.Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России" (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".
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РИА Новости Крым
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дмитрий киселев, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня", сми, юбилей, новости, газпром, александр жаров
Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем

Глава "Газпром-Медиа Холдинг" Жаров поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем

11:13 26.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров поздравил с юбилеем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", журналиста Дмитрия Киселева.
"Будучи одним из самых ярких и заметных профессионалов в медиаиндустрии, Дмитрий Константинович уверенно противостоит вызовам, на которые щедро наше время, остается верен Родине и своим принципам, продолжает "глаголом жечь сердца людей". Желаю ему успешно преодолевать любые преграды, с надеждой смотреть в будущее и с радостью встречать каждый новый день", — отметил Александр Жаров в поздравлении.
Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).
Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ.
С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".
9 декабря 2013 года указом президента Российской Федерации назначен генеральным директором Международного информационного агентства "Россия сегодня".
Член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности.
Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России" (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".
 
Дмитрий КиселевЖурналистикаМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"СМИЮбилейНовостиГазпромАлександр Жаров
 
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