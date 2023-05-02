https://crimea.ria.ru/20230502/v-tokmake-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-vyroslo-do-pyati-chelovek-1128490753.html

В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек

В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек - РИА Новости Крым, 02.05.2023

В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек

Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате атаки ВСУ на город Токмак в Запорожской области. Об этом со ссылкой на администрацию Токмакского района... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T18:41

2023-05-02T18:41

2023-05-02T18:41

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате атаки ВСУ на город Токмак в Запорожской области. Об этом со ссылкой на администрацию Токмакского района пишет РИА Новости.Ране сообщалось, что первого мая вечером за 20 минут город подвергся трем ракетным ударам. 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе. Спустя пять минут повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две попали в железнодорожный вокзал. Третья ракетная атака зафиксирована в 20:04 - одна из двух выпущенных украинскими войсками ракет попала в жилой частный сектор. Сообщалось о двух погибши и одном раненом.Сильны повреждения получило здание кафе и многоэтажный дом, а также пять частных жилых домов, газопровод и линия электропередачи. Без электроэнергии по-прежнему остаются более 2,5 тысяч абонентов, без газоснабжения – 250. Ведутся восстановительные работы, сообщили власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске

https://crimea.ria.ru/20230429/est-lish-odin-put-ostanovit-ataki-kieva-na-rossiyu--ekspert--1128442496.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости, общество