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В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек
В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек - РИА Новости Крым, 02.05.2023
В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек
Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате атаки ВСУ на город Токмак в Запорожской области. Об этом со ссылкой на администрацию Токмакского района... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T18:41
2023-05-02T18:41
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате атаки ВСУ на город Токмак в Запорожской области. Об этом со ссылкой на администрацию Токмакского района пишет РИА Новости.Ране сообщалось, что первого мая вечером за 20 минут город подвергся трем ракетным ударам. 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе. Спустя пять минут повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две попали в железнодорожный вокзал. Третья ракетная атака зафиксирована в 20:04 - одна из двух выпущенных украинскими войсками ракет попала в жилой частный сектор. Сообщалось о двух погибши и одном раненом.Сильны повреждения получило здание кафе и многоэтажный дом, а также пять частных жилых домов, газопровод и линия электропередачи. Без электроэнергии по-прежнему остаются более 2,5 тысяч абонентов, без газоснабжения – 250. Ведутся восстановительные работы, сообщили власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске
https://crimea.ria.ru/20230429/est-lish-odin-put-ostanovit-ataki-kieva-na-rossiyu--ekspert--1128442496.html
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Новости
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости, общество
В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек

Власти: пять человек погибли, 15 ранены после удара ВСУ по Токмаку Запорожской области

18:41 02.05.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате атаки ВСУ на город Токмак в Запорожской области. Об этом со ссылкой на администрацию Токмакского района пишет РИА Новости.
Ране сообщалось, что первого мая вечером за 20 минут город подвергся трем ракетным ударам. 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе. Спустя пять минут повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две попали в железнодорожный вокзал. Третья ракетная атака зафиксирована в 20:04 - одна из двух выпущенных украинскими войсками ракет попала в жилой частный сектор. Сообщалось о двух погибши и одном раненом.
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"По уточненной информации, 1 мая в результате обстрела боевиками ВСУ города Токмак погибли пять и ранены 15 мирных граждан", - сообщили власти города.
Сильны повреждения получило здание кафе и многоэтажный дом, а также пять частных жилых домов, газопровод и линия электропередачи. Без электроэнергии по-прежнему остаются более 2,5 тысяч абонентов, без газоснабжения – 250. Ведутся восстановительные работы, сообщили власти.
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Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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