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ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы
ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы - РИА Новости Крым, 02.05.2023
ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы
Два человека погибли и один ранен в результате трех ракетных атак на город Токмак Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T09:50
2023-05-02T09:54
запорожская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один ранен в результате трех ракетных атак на город Токмак Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.Инцидент произошел накануне вечером. За 20 минут город подвергся трем ракетным ударам. 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". Спустя пять минут повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две попали в железнодорожный вокзал. Третья ракетная атака зафиксирована в 20:04 - одна из двух выпущенных украинскими войсками ракет попала в жилой частный сектор.Предположительно, обстрел велся из HIMARS ракетами, начиненными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками.Ранее массированному обстрелу со стороны украинских войск подвергся город Новая Каховка в Херсонской области. Из-за артиллерийских ударов оказались повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения. Восстановить его удалось лишь спустя сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – властиВ Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжаетсяПредназначалась для терактов: в Энергодаре сбит дрон со взырчаткой из США
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РИА Новости Крым
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4.7
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запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, общество, украина
ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы

После обстрела Токмака со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

09:50 02.05.2023 (обновлено: 09:54 02.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один ранен в результате трех ракетных атак на город Токмак Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Инцидент произошел накануне вечером. За 20 минут город подвергся трем ракетным ударам. 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". Спустя пять минут повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две попали в железнодорожный вокзал. Третья ракетная атака зафиксирована в 20:04 - одна из двух выпущенных украинскими войсками ракет попала в жилой частный сектор.
"В результате обстрелов повреждены четыре дома, погибли два мирных жителя, один ранен. Под удар попали и медики, прибывшие на место", - сообщили журналистам.
Предположительно, обстрел велся из HIMARS ракетами, начиненными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками.
Ранее массированному обстрелу со стороны украинских войск подвергся город Новая Каховка в Херсонской области. Из-за артиллерийских ударов оказались повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения. Восстановить его удалось лишь спустя сутки.
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Запорожская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииОбществоУкраина
 
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