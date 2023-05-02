https://crimea.ria.ru/20230502/vsu-obstrelyali-tokmak--est-zhertvy-1128471391.html

ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы

ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы - РИА Новости Крым, 02.05.2023

ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы

Два человека погибли и один ранен в результате трех ракетных атак на город Токмак Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T09:50

2023-05-02T09:50

2023-05-02T09:54

запорожская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

общество

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126004530_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_25245dca9fb3f14c1f066f1a8e3049d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один ранен в результате трех ракетных атак на город Токмак Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.Инцидент произошел накануне вечером. За 20 минут город подвергся трем ракетным ударам. 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты по Токмаку. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". Спустя пять минут повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две попали в железнодорожный вокзал. Третья ракетная атака зафиксирована в 20:04 - одна из двух выпущенных украинскими войсками ракет попала в жилой частный сектор.Предположительно, обстрел велся из HIMARS ракетами, начиненными поражающими элементами – вольфрамовыми шариками.Ранее массированному обстрелу со стороны украинских войск подвергся город Новая Каховка в Херсонской области. Из-за артиллерийских ударов оказались повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения. Восстановить его удалось лишь спустя сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – властиВ Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжаетсяПредназначалась для терактов: в Энергодаре сбит дрон со взырчаткой из США

запорожская область

новые регионы россии

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, общество, украина