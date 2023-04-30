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Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение
Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение
Специалистам удалось восстановить электроснабжение Новой Каховки спустя сутки после массированного обстрела ВСУ. Об этом сообщает городская администрация в... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T13:01
2023-04-30T13:01
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
общество
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Специалистам удалось восстановить электроснабжение Новой Каховки спустя сутки после массированного обстрела ВСУ. Об этом сообщает городская администрация в Telegram.В субботу днем город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Из-за артударов оказались повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения.Кроме того, 27 апреля после очередной украинской атаки Новая Каховка оказалась полностью обеспечена. Было повреждено оборудование подстанции в мирных районах города. Тогда ремонтные работы удалось завершить к утру следующего дня.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – властиВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточенВ Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается
https://crimea.ria.ru/20230429/udar-vozmezdiya-i-dosmotry-na-krymskom-mostu-top-novostey-nedeli-1128441716.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)
Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение

В Новой Каховке спустя сутки после массированного удара ВСУ восстановили электроснабжение

13:01 30.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Специалистам удалось восстановить электроснабжение Новой Каховки спустя сутки после массированного обстрела ВСУ. Об этом сообщает городская администрация в Telegram.
"В Новокаховском городском округе 30 апреля электроснабжение всех населенных пунктов, которое отсутствовало в результате обстрела боевиками ВСУ, восстановлено", = сказано в сообщении.
В субботу днем город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Из-за артударов оказались повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения.
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Кроме того, 27 апреля после очередной украинской атаки Новая Каховка оказалась полностью обеспечена. Было повреждено оборудование подстанции в мирных районах города. Тогда ремонтные работы удалось завершить к утру следующего дня.
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Новая КаховкаХерсонская областьНовые регионы РоссииОбществоНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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