https://crimea.ria.ru/20230430/spustya-sutki-v-novoy-kakhovke-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1128445895.html

Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение

Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Спустя сутки в Новой Каховке восстановили электроснабжение

Специалистам удалось восстановить электроснабжение Новой Каховки спустя сутки после массированного обстрела ВСУ. Об этом сообщает городская администрация в... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T13:01

2023-04-30T13:01

2023-04-30T13:01

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

общество

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Специалистам удалось восстановить электроснабжение Новой Каховки спустя сутки после массированного обстрела ВСУ. Об этом сообщает городская администрация в Telegram.В субботу днем город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Из-за артударов оказались повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения.Кроме того, 27 апреля после очередной украинской атаки Новая Каховка оказалась полностью обеспечена. Было повреждено оборудование подстанции в мирных районах города. Тогда ремонтные работы удалось завершить к утру следующего дня.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – властиВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточенВ Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается

https://crimea.ria.ru/20230429/udar-vozmezdiya-i-dosmotry-na-krymskom-mostu-top-novostey-nedeli-1128441716.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)