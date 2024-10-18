https://crimea.ria.ru/20241018/v-turtsii-perevernulsya-passazhirskiy-avtobus--pogibli-chetvero-1141176731.html

В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо

В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо

Четыре человека погибли и около двадцати пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Аксарай, сообщает в пятницу телеканал CNN Türk. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T09:14

2024-10-18T09:14

2024-10-18T09:14

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и около двадцати пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Аксарай, сообщает в пятницу телеканал CNN Türk.Предварительно, автобус следовал из провинции Балыкесир, что на западе страны, в популярную среди туристов и местных жителей провинцию Невшехир, известную достопримечательностями Каппадокии.Обстоятельства смертельной аварии выясняются. Среди версий – невнимательность водителя и превышение скоростного режима.22 сентября в турецкой провинции Невшехир также в аварию попал микроавтобус с туристами, транспортное средство перевернулось у города Аджигёль - водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из РоссииАвтобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в Сочи

турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, турция, происшествия, новости, в мире