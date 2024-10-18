Рейтинг@Mail.ru
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241018/v-turtsii-perevernulsya-passazhirskiy-avtobus--pogibli-chetvero-1141176731.html
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо
Четыре человека погибли и около двадцати пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Аксарай, сообщает в пятницу телеканал CNN Türk. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T09:14
2024-10-18T09:14
дтп
турция
происшествия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141176619_54:0:680:352_1920x0_80_0_0_dc73692009a2c018497609dee2d598d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и около двадцати пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Аксарай, сообщает в пятницу телеканал CNN Türk.Предварительно, автобус следовал из провинции Балыкесир, что на западе страны, в популярную среди туристов и местных жителей провинцию Невшехир, известную достопримечательностями Каппадокии.Обстоятельства смертельной аварии выясняются. Среди версий – невнимательность водителя и превышение скоростного режима.22 сентября в турецкой провинции Невшехир также в аварию попал микроавтобус с туристами, транспортное средство перевернулось у города Аджигёль - водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из РоссииАвтобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в Сочи
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141176619_133:0:602:352_1920x0_80_0_0_5fa7d1340b39d2068093934456e5fa64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, турция, происшествия, новости, в мире
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо

Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Аксарай

09:14 18.10.2024
 
© www.cnnturk.comВ Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо
© www.cnnturk.com
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и около двадцати пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Аксарай, сообщает в пятницу телеканал CNN Türk.
"Около 7.00 (время совпадает с мск - ред.) водитель не справился с управлением, автобус перевернулся у деревни Аджыпынар. Погибли четыре человека, ранены не менее 20", - сообщает телеканал.
Предварительно, автобус следовал из провинции Балыкесир, что на западе страны, в популярную среди туристов и местных жителей провинцию Невшехир, известную достопримечательностями Каппадокии.
Обстоятельства смертельной аварии выясняются. Среди версий – невнимательность водителя и превышение скоростного режима.
22 сентября в турецкой провинции Невшехир также в аварию попал микроавтобус с туристами, транспортное средство перевернулось у города Аджигёль - водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли
Газель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в Сочи
 
ДТПТурцияПроисшествияНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков
11:08В Коктебеле потребители останутся на сутки без газа
10:56В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут тепло
10:48Киев пытается создать "грязную бомбу" - Медведев
10:19Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
10:00В Крыму арестована украинская шпионка
09:35В Симферополе включат отопление в домах
09:14В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо
08:44Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму
08:28Инженера Запорожской АЭС будут судить по статье о терроризме
08:05Москва ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракет
08:01Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе
07:55В Евпатории и Заозерном почти на сутки ограничат водоснабжение
07:41В Севастополе и окрестностях не будет света: где и когда
07:36СК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данные
07:24Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали
07:16Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями
06:42В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"
06:03Насколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
00:01Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу
Лента новостейМолния