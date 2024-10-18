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Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму
Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму
рым. Почти семь тысяч абонентов временно остались без электроэнергии из-за аварии на сетях в крымском поселке Первомайское. Об этом сообщил первый замминистра... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T08:44
2024-10-18T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Почти семь тысяч абонентов временно остались без электроэнергии из-за аварии на сетях в крымском поселке Первомайское. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Энергетики приступили к восстановительным работам, уточнил он.Кроме того, по информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", частично обесточен город Керчь.В начале октября сообщалось, что в республике необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефициЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму

Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в пгт Первомайское в Крыму

08:44 18.10.2024 (обновлено: 08:46 18.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Почти семь тысяч абонентов временно остались без электроэнергии из-за аварии на сетях в крымском поселке Первомайское. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в поселка Первомайское. Обесточено: 49 ТП, 2953 точек поставок (6680 чел.)", - написал он в своем Telegram-канале.

Энергетики приступили к восстановительным работам, уточнил он.
Кроме того, по информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", частично обесточен город Керчь.
"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в Telegram-канале предприятия.
В начале октября сообщалось, что в республике необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.
В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.
В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".
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