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Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму

Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму

рым. Почти семь тысяч абонентов временно остались без электроэнергии из-за аварии на сетях в крымском поселке Первомайское. Об этом сообщил первый замминистра... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T08:44

2024-10-18T08:44

2024-10-18T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Почти семь тысяч абонентов временно остались без электроэнергии из-за аварии на сетях в крымском поселке Первомайское. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Энергетики приступили к восстановительным работам, уточнил он.Кроме того, по информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", частично обесточен город Керчь.В начале октября сообщалось, что в республике необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефициЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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