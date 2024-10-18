Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в Крыму
Почти семь тысяч человек остались без света из-за аварии в пгт Первомайское в Крыму
08:44 18.10.2024 (обновлено: 08:46 18.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Почти семь тысяч абонентов временно остались без электроэнергии из-за аварии на сетях в крымском поселке Первомайское. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в поселка Первомайское. Обесточено: 49 ТП, 2953 точек поставок (6680 чел.)", - написал он в своем Telegram-канале.
Энергетики приступили к восстановительным работам, уточнил он.
Кроме того, по информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", частично обесточен город Керчь.
"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в Telegram-канале предприятия.
В начале октября сообщалось, что в республике необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.
В конце сентября Сергей Аксенов сообщил, что до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей.
В середине июля сообщалось, что глава Крыма поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".
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