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Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после рабочей встречи по... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T12:57
2024-07-11T12:57
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.Глава республики рассказал о поступающих жалобах от жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района на работу горячих телефонных линий.Глава РК напомнил, что горячие линии всех ресурсоснабжающих организаций должны работать в полном объеме. Руководители обязаны в кратчайшее время выходить на связь с заявителями, сообщать о принятых решениях по их обращениям. В случае отсутствия коммуникации и обратной связи с гражданами к ответственным лицам должны применяться дисциплинарные взыскания, подчеркнул Аксенов.И рассказал, что благодаря оперативному восстановлению газопровода под Алуштой снижается нагрузка на электросети.
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сергей аксенов, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", горячая линия
Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

12:57 11.07.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабочая встреча по отработке проблемных вопросов ГУП РК "Крымэнерго"
Рабочая встреча по отработке проблемных вопросов ГУП РК Крымэнерго
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.
Глава республики рассказал о поступающих жалобах от жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района на работу горячих телефонных линий.

"Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц. Поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Евпаторийского РЭС по данной ситуации", – написал Аксенов.

Глава РК напомнил, что горячие линии всех ресурсоснабжающих организаций должны работать в полном объеме. Руководители обязаны в кратчайшее время выходить на связь с заявителями, сообщать о принятых решениях по их обращениям. В случае отсутствия коммуникации и обратной связи с гражданами к ответственным лицам должны применяться дисциплинарные взыскания, подчеркнул Аксенов.
И рассказал, что благодаря оперативному восстановлению газопровода под Алуштой снижается нагрузка на электросети.
"В целом проводимая "Крымэнерго" работа по опломбировке приборов учета на трансформаторных подстанциях, обрезке деревьев вдоль линий электропередачи будет способствовать уменьшению аварийности, стабильной подаче электроэнергии потребителям", – подытожил Аксенов.
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Сергей АксеновНовости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Горячая линия
 
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