https://crimea.ria.ru/20240711/aksenov-raskritikoval-rabotu-goryachikh-liniy-krymenergo-1138767728.html

Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после рабочей встречи по... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T12:57

2024-07-11T12:57

2024-07-11T12:57

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.Глава республики рассказал о поступающих жалобах от жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района на работу горячих телефонных линий.Глава РК напомнил, что горячие линии всех ресурсоснабжающих организаций должны работать в полном объеме. Руководители обязаны в кратчайшее время выходить на связь с заявителями, сообщать о принятых решениях по их обращениям. В случае отсутствия коммуникации и обратной связи с гражданами к ответственным лицам должны применяться дисциплинарные взыскания, подчеркнул Аксенов.И рассказал, что благодаря оперативному восстановлению газопровода под Алуштой снижается нагрузка на электросети.

https://crimea.ria.ru/20240708/aksenov-prokommentiroval-prichiny-avariy-na-energosetyakh-v-krymu-1138689412.html

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