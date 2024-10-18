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Назначен директор "Артека" - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Назначен директор "Артека"
Назначен директор "Артека" - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Назначен директор "Артека"
В течение следующих пяти лет должность директора МДЦ "Артек" как и прежде будет занимать Константин Федоренко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T12:32
2024-10-18T12:32
мдц "артек"
правительство россии
россия
кадровые перестановки
крым
новости крыма
константин федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В течение следующих пяти лет должность директора МДЦ "Артек" как и прежде будет занимать Константин Федоренко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.В международном детском центре "Артек" Константин Федоренко работает с ноября 2018 года, занимал должность замдиректора по строительству, спустя год, в октябре 2019-го, стал директором центра, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что при Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор "Артека" Константин Федоренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова
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мдц "артек", правительство россии, россия, кадровые перестановки, крым, новости крыма, константин федоренко
Назначен директор "Артека"

Михаил Мишустин переназначил на должность директора МДЦ "Артек" Константина Федоренко

12:32 18.10.2024
 
© Правительство РоссииКонстантин Федоренко
Константин Федоренко
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В течение следующих пяти лет должность директора МДЦ "Артек" как и прежде будет занимать Константин Федоренко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет", - говорится в сообщении.

В международном детском центре "Артек" Константин Федоренко работает с ноября 2018 года, занимал должность замдиректора по строительству, спустя год, в октябре 2019-го, стал директором центра, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что при Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор "Артека" Константин Федоренко.
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МДЦ "Артек"Правительство РоссииРоссияКадровые перестановкиКрымНовости КрымаКонстантин Федоренко
 
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