https://crimea.ria.ru/20241018/naznachen-direktor-arteka-1141183418.html

Назначен директор "Артека"

Назначен директор "Артека" - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Назначен директор "Артека"

В течение следующих пяти лет должность директора МДЦ "Артек" как и прежде будет занимать Константин Федоренко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T12:32

2024-10-18T12:32

2024-10-18T12:32

мдц "артек"

правительство россии

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кадровые перестановки

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новости крыма

константин федоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В течение следующих пяти лет должность директора МДЦ "Артек" как и прежде будет занимать Константин Федоренко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.В международном детском центре "Артек" Константин Федоренко работает с ноября 2018 года, занимал должность замдиректора по строительству, спустя год, в октябре 2019-го, стал директором центра, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что при Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор "Артека" Константин Федоренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", правительство россии, россия, кадровые перестановки, крым, новости крыма, константин федоренко