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Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет
Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет
При Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор международного детского центра... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T14:05
2024-09-19T14:05
минпросвещения рф
сергей кравцов
константин федоренко
новости
образование в россии
всероссийский родительский комитет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. При Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Всероссийский родительский комитет создан по поручению президента России Владимира Путина. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, Всероссийский родительский комитет станет единым методическим центром для родительских объединений по всей стране. Планируется привлекать родителей к подготовке материалов для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном".Кроме того, перед Всероссийским родительским комитетом стоит задача объединить усилия родительской общественности, органов власти и общественных институтов в вопросах воспитания детей и молодежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая сменаВ "Артеке" побывали школьники из Франции и ГерманииБолее 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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минпросвещения рф, сергей кравцов, константин федоренко, новости, образование в россии, всероссийский родительский комитет
Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет

Председателем Всероссийского родительского комитета избран директор "Артека" Федоренко

14:05 19.09.2024
 
© Пресс-центр МДЦ "Артек"Директор детского центра "Артек" Константин Федоренко
Директор детского центра Артек Константин Федоренко
© Пресс-центр МДЦ "Артек"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. При Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Всероссийский родительский комитет создан по поручению президента России Владимира Путина.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, Всероссийский родительский комитет станет единым методическим центром для родительских объединений по всей стране. Планируется привлекать родителей к подготовке материалов для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном".
Кроме того, перед Всероссийским родительским комитетом стоит задача объединить усилия родительской общественности, органов власти и общественных институтов в вопросах воспитания детей и молодежи.
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Минпросвещения РФСергей КравцовКонстантин ФедоренкоНовостиОбразование в РоссииВсероссийский родительский комитет
 
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