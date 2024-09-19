https://crimea.ria.ru/20240919/direktor-arteka-vozglavil-vserossiyskiy-roditelskiy-komitet-1140465539.html

Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет

Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет

При Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор международного детского центра... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T14:05

2024-09-19T14:05

2024-09-19T14:05

минпросвещения рф

сергей кравцов

константин федоренко

новости

образование в россии

всероссийский родительский комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/17/1129587369_0:108:1350:868_1920x0_80_0_0_05c94c4e22b0135505f9b856a11d9bf7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. При Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Всероссийский родительский комитет создан по поручению президента России Владимира Путина. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, Всероссийский родительский комитет станет единым методическим центром для родительских объединений по всей стране. Планируется привлекать родителей к подготовке материалов для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном".Кроме того, перед Всероссийским родительским комитетом стоит задача объединить усилия родительской общественности, органов власти и общественных институтов в вопросах воспитания детей и молодежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая сменаВ "Артеке" побывали школьники из Франции и ГерманииБолее 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, сергей кравцов, константин федоренко, новости, образование в россии, всероссийский родительский комитет