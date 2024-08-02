https://crimea.ria.ru/20240802/bolee-20-tysyach-pervoklashek-syadut-za-party-v-krymu-v-sentyabre-1139321750.html

Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре

Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре

В Крыму продолжается прием заявлений в первый класс. Сколько первоклашек в этом году планируют принять школы республики, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T21:21

2024-08-02T21:21

2024-08-02T21:21

радио "спутник в крыму"

минобраз крыма

образование в крыму и севастополе

образование в россии

светлана беспалова

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681908_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_b56cc349ae8536eb80eb50701eadd0b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается прием заявлений в первый класс. Сколько первоклашек в этом году планируют принять школы республики, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель Министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.Заместитель министра Минобразования РК обратила внимание, что в первый класс принимаются дети с 6,5 до 8 дет – это традиционный прием. Принять в школу детей до 6,5 лет и после 8 могут только после дополнительной комиссии.Первая волна зачисления в первый класс начинается с 1 апреля и заканчивается 31 июня. В первую волну идут льготники и дети, проживающие на территории обслуживания школы. Заявление на прием в школу подается несколькими способами: через Госуслуги, письмом через Почту России или можно лично прийти в образовательное учреждение. С 5 июля началась вторая волна зачисления в школу по желанию, но при условии наличия свободных мест.Гость студии отметила, что проблема второй смены существует прежде всего в крупных городах, в частности, в Симферополе и Ялте, куда много людей приезжают с материка.По словам заместителя министра образования Крыма, в республике уменьшается количество дошкольников, при этом растет число школьников. Это также связано с ростом числа приезжих семей с детьми школьного возраста.Светлана Беспалова рассказала, что в прошлом году была достигнута 100-процентная доступность детских садов. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году - 76 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылась школьная ярмаркаСобрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базареПодуть на нее: как правильно выбрать школьную форму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобраз крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, светлана беспалова, крым, новости крыма