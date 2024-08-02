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Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре
Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре
В Крыму продолжается прием заявлений в первый класс. Сколько первоклашек в этом году планируют принять школы республики, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T21:21
2024-08-02T21:21
2024-08-02T21:21
радио "спутник в крыму"
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светлана беспалова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается прием заявлений в первый класс. Сколько первоклашек в этом году планируют принять школы республики, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель Министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.Заместитель министра Минобразования РК обратила внимание, что в первый класс принимаются дети с 6,5 до 8 дет – это традиционный прием. Принять в школу детей до 6,5 лет и после 8 могут только после дополнительной комиссии.Первая волна зачисления в первый класс начинается с 1 апреля и заканчивается 31 июня. В первую волну идут льготники и дети, проживающие на территории обслуживания школы. Заявление на прием в школу подается несколькими способами: через Госуслуги, письмом через Почту России или можно лично прийти в образовательное учреждение. С 5 июля началась вторая волна зачисления в школу по желанию, но при условии наличия свободных мест.Гость студии отметила, что проблема второй смены существует прежде всего в крупных городах, в частности, в Симферополе и Ялте, куда много людей приезжают с материка.По словам заместителя министра образования Крыма, в республике уменьшается количество дошкольников, при этом растет число школьников. Это также связано с ростом числа приезжих семей с детьми школьного возраста.Светлана Беспалова рассказала, что в прошлом году была достигнута 100-процентная доступность детских садов. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году - 76 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылась школьная ярмаркаСобрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базареПодуть на нее: как правильно выбрать школьную форму
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минобраз крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии, светлана беспалова, крым, новости крыма
Более 20 тысяч первоклашек сядут за парты в Крыму в сентябре
В первый класс в Крыму пойдут более 20 000 детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму продолжается прием заявлений в первый класс. Сколько первоклашек в этом году планируют принять школы республики, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель Министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова.
"В первый класс мы планируем набрать ориентировочно 24 тысячи детей - это традиционная средняя цифра. Сейчас поданы уже почти 20 тысяч заявлений", - говорит Светлана Беспалова.
Заместитель министра Минобразования РК обратила внимание, что в первый класс принимаются дети с 6,5 до 8 дет – это традиционный прием. Принять в школу детей до 6,5 лет и после 8 могут только после дополнительной комиссии.
Первая волна зачисления в первый класс начинается с 1 апреля и заканчивается 31 июня. В первую волну идут льготники и дети, проживающие на территории обслуживания школы. Заявление на прием в школу подается несколькими способами: через Госуслуги, письмом через Почту России или можно лично прийти в образовательное учреждение. С 5 июля началась вторая волна зачисления в школу по желанию, но при условии наличия свободных мест.
"Школ в Крыму хватает. За 10 лет построены 10 новых школ. До 2027 года для решения проблемы второй смены планируем построить еще 12 школ", - сообщила Светлана Беспалова.
Гость студии отметила, что проблема второй смены существует прежде всего в крупных городах, в частности, в Симферополе и Ялте, куда много людей приезжают с материка.
По словам заместителя министра образования Крыма, в республике уменьшается количество дошкольников, при этом растет число школьников. Это также связано с ростом числа приезжих семей с детьми школьного возраста.
Светлана Беспалова рассказала, что в прошлом году была достигнута 100-процентная доступность детских садов. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году - 76 тысяч.
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