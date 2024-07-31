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Собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре

Собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре

В Симферополе открылась школьная ярмарка. Она работает на набережной реки Салгир возле Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского и продлится до РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T15:15

2024-07-31T15:15

2024-07-31T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась школьная ярмарка. Она работает на набережной реки Салгир возле Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского и продлится до 4 сентября. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, во сколько обойдется школьная форма и набор канцелярских принадлежностей.Школьная формаБрюки для мальчика стоят от 1000 до 2500 рублей, рубашка – от 600 до 1500 рублей. Цена на кардиганы варьируется от 1500 до 1800 рублей. Продавцы говорят, что по сравнению с прошлым годом, цены на школьную форму не изменились.Минимальный набор одежды на мальчика - брюки и рубашка обойдется в среднем в 4000 рублей. Для девочек - также 3500-4000, если брать только юбку и блузку. А вот верхний предел расходов зависит от требовательности покупателя.Трикотажные вещи стоят от 750 до 1000 рублей, рубашки из хлопка - до 1500 рублей. Цены на юбки в таком же диапазоне - от 750 до 1000 рублей. Вещи от российского или китайского производителя стоят от 750 до 1000 рублей, чуть дороже обойдутся товары из Турции – до 1500 рублей. Брюки на девочку можно подобрать за 1000 - 1500 рублей. Костюм с пиджаком и брюками обойдется примерно в 2500 рублей. Спортивные костюмы стоят от 1500 до 2200 рублей. Средняя цена портфеля - 3000-3500 рублей. Цены варьируются от 1000 до 5000 рублей. На ярмарке представлены рюкзаки из России и Китая, вторые, к слову, уступают отечественным по качеству, соответственно, стоят дешевле. КанцтоварыНабор тетрадей на год обойдется примерно в 1000-1500 рублей. Ручки и карандаши стоят от 30 до 100 рублей – такой набор принадлежностей обойдется примерно в 500 рублей. Фломастеры, краски и пластилин варьируются от 120 до 400 рублей. Итого канцелярский набор обойдется примерно 2000-2500 рублей. Продавцы говорят, что цены на канцелярию в этом году снизились. Отмечают, что в основном покупают товары средней ценовой категории. Школьный набор с формой, портфелем и канцелярскими принадлежностями обойдется в среднем примерно в 10-11 тысяч рублей.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, торговля, школьный базар, школьные базары