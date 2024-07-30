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В Симферополе открылась школьная ярмарка
В Симферополе открылась школьная ярмарка - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В Симферополе открылась школьная ярмарка
В Симферополе начала работу школьная ярмарка. В ассортименте представлена школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, а РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T18:07
2024-07-30T18:07
2024-07-30T18:07
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В Симферополе начала работу школьная ярмарка. В ассортименте представлена школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, а также развивающие игры для школьников. Ярмарка продлится до 4 сентября на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, школьные базары, общество, новости крыма, видео, видео
В Симферополе открылась школьная ярмарка
Школьная ярмарка открылась в Симферополе