https://crimea.ria.ru/20240730/v-simferopole-otkrylas-shkolnaya-yarmarka-1139247507.html

В Симферополе открылась школьная ярмарка

В Симферополе открылась школьная ярмарка - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В Симферополе открылась школьная ярмарка

В Симферополе начала работу школьная ярмарка. В ассортименте представлена школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, а РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T18:07

2024-07-30T18:07

2024-07-30T18:07

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В Симферополе начала работу школьная ярмарка. В ассортименте представлена школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские принадлежности, учебная литература, а также развивающие игры для школьников. Ярмарка продлится до 4 сентября на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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