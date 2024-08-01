https://crimea.ria.ru/20240801/podut-na-nee-kak-pravilno-vybrat-shkolnuyu-formu-1139271098.html

Подуть на нее: как правильно выбрать школьную форму

Подуть на нее: как правильно выбрать школьную форму - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Подуть на нее: как правильно выбрать школьную форму

Школьная форма должна быть воздухопроницамой и гигроскопичной, поскольку ребенок проводит в ней 4-5 часов в день. Она должна иметь сертификат качества, сказала... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T07:45

2024-08-01T07:45

2024-08-01T07:45

школьный базар

радио "спутник в крыму"

образование в крыму и севастополе

образование в россии

надежда анельчук

защита прав потребителей

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Школьная форма должна быть воздухопроницамой и гигроскопичной, поскольку ребенок проводит в ней 4-5 часов в день. Она должна иметь сертификат качества, сказала в эфире радио "Спутник в Крыму" представитель Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Одежда не должна создавать на теле ребенка парниковый эффект. Если ребенок целый день будет находиться в одежде, которая не пропускает воздух, он будет перегреваться, и это скажется на его здоровье. От жары у него может болеть голова и подниматься температура."Поэтому предпочтительнее выбирать одежду из натуральных тканей. Минимум 50% натуральных компонентов должно быть, а если говорить о подкладе, то желательно, чтобы он был на 100% из натуральных тканей", - посоветовала эксперт.Нижнее белье для ребенка предпочтительнее выбирать из хлопка, рубашки могут быть из льна, костюмы для холодного времени года – из шерсти или кашемира.Бывает, что производитель указывает на этикетках неправдивую информацию, и на глаз определить качество ткани невозможно. В таком случае стоит выбирать одежду, которая не окрашивает руки и не имеет резкого запаха."Можно положить руку с обратной стороны ткани, просто слегка подуть или пошевелить рукой. Если воздух проходит, то воздухопроницаемость есть. Можно также слегка потереть какой-то белой тканью на незаметном участке одежды, если она окрашивает, то для ребенка такая одежда не подходит", - говорит эксперт.Перед тем, как отправляться на школьный базар, Надежда Анельчук рекомендует узнать требования к школьной форме именно в том учебном заведении, где будет учиться ребенок. В разных школах они могут отличаться, и если не поинтересоваться этим заранее, товар придется менять.В Симферополе вдоль набережной реки Салгир начала работу школьная ярмарка, на которой можно приобрести все необходимые товары для школы. Сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу, насколько и какие виды товаров подорожали – выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотрыКрасная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в КрымуРособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку

https://crimea.ria.ru/20240731/sobrat-rebenka-v-shkolu-v-krymu--tseny-na-shkolnom-bazare-1139267723.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школьный базар, образование в крыму и севастополе, образование в россии, надежда анельчук, защита прав потребителей, крым, новости