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Подуть на нее: как правильно выбрать школьную форму
Подуть на нее: как правильно выбрать школьную форму - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Подуть на нее: как правильно выбрать школьную форму
Школьная форма должна быть воздухопроницамой и гигроскопичной, поскольку ребенок проводит в ней 4-5 часов в день. Она должна иметь сертификат качества, сказала... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T07:45
2024-08-01T07:45
2024-08-01T07:45
школьный базар
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
образование в россии
надежда анельчук
защита прав потребителей
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Школьная форма должна быть воздухопроницамой и гигроскопичной, поскольку ребенок проводит в ней 4-5 часов в день. Она должна иметь сертификат качества, сказала в эфире радио "Спутник в Крыму" представитель Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Одежда не должна создавать на теле ребенка парниковый эффект. Если ребенок целый день будет находиться в одежде, которая не пропускает воздух, он будет перегреваться, и это скажется на его здоровье. От жары у него может болеть голова и подниматься температура."Поэтому предпочтительнее выбирать одежду из натуральных тканей. Минимум 50% натуральных компонентов должно быть, а если говорить о подкладе, то желательно, чтобы он был на 100% из натуральных тканей", - посоветовала эксперт.Нижнее белье для ребенка предпочтительнее выбирать из хлопка, рубашки могут быть из льна, костюмы для холодного времени года – из шерсти или кашемира.Бывает, что производитель указывает на этикетках неправдивую информацию, и на глаз определить качество ткани невозможно. В таком случае стоит выбирать одежду, которая не окрашивает руки и не имеет резкого запаха."Можно положить руку с обратной стороны ткани, просто слегка подуть или пошевелить рукой. Если воздух проходит, то воздухопроницаемость есть. Можно также слегка потереть какой-то белой тканью на незаметном участке одежды, если она окрашивает, то для ребенка такая одежда не подходит", - говорит эксперт.Перед тем, как отправляться на школьный базар, Надежда Анельчук рекомендует узнать требования к школьной форме именно в том учебном заведении, где будет учиться ребенок. В разных школах они могут отличаться, и если не поинтересоваться этим заранее, товар придется менять.В Симферополе вдоль набережной реки Салгир начала работу школьная ярмарка, на которой можно приобрести все необходимые товары для школы. Сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу, насколько и какие виды товаров подорожали – выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотрыКрасная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в КрымуРособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку
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школьный базар, образование в крыму и севастополе, образование в россии, надежда анельчук, защита прав потребителей, крым, новости
Подуть на нее: как правильно выбрать школьную форму
Как правильно выбрать школьную форму из натуральных тканей - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым.
Школьная форма должна быть воздухопроницамой и гигроскопичной, поскольку ребенок проводит в ней 4-5 часов в день. Она должна иметь сертификат качества, сказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
представитель Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
"У любого лица, которое реализует эту продукцию, должны быть документы, подтверждающие качество. Это сертификация соответствия. Должна быть маркировка, где вся информация о продукции должна быть нанесена на русском языке", - говорит она.
Одежда не должна создавать на теле ребенка парниковый эффект. Если ребенок целый день будет находиться в одежде, которая не пропускает воздух, он будет перегреваться, и это скажется на его здоровье. От жары у него может болеть голова и подниматься температура.
"Поэтому предпочтительнее выбирать одежду из натуральных тканей. Минимум 50% натуральных компонентов должно быть, а если говорить о подкладе, то желательно, чтобы он был на 100% из натуральных тканей", - посоветовала эксперт.
Нижнее белье для ребенка предпочтительнее выбирать из хлопка, рубашки могут быть из льна, костюмы для холодного времени года – из шерсти или кашемира.
"Конечно, какая-то часть синтетики может присутствовать, потому что это увеличивает износостойкость, одежда меньше мнется. Мы знаем, как дети относятся к одежде. Но желательно, чтобы синтетики было как можно меньше", - сказала Надежда Анельчук.
Бывает, что производитель указывает на этикетках неправдивую информацию, и на глаз определить качество ткани невозможно. В таком случае стоит выбирать одежду, которая не окрашивает руки и не имеет резкого запаха.
"Можно положить руку с обратной стороны ткани, просто слегка подуть или пошевелить рукой. Если воздух проходит, то воздухопроницаемость есть. Можно также слегка потереть какой-то белой тканью на незаметном участке одежды, если она окрашивает, то для ребенка такая одежда не подходит", - говорит эксперт.
Перед тем, как отправляться на школьный базар, Надежда Анельчук рекомендует узнать требования к школьной форме именно в том учебном заведении, где будет учиться ребенок. В разных школах они могут отличаться, и если не поинтересоваться этим заранее, товар придется менять.
В Симферополе вдоль набережной реки Салгир начала работу школьная ярмарка
, на которой можно приобрести все необходимые товары для школы. Сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу
, насколько и какие виды товаров подорожали – выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.
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