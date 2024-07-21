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Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку
Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку
Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T09:39
2024-07-21T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Поэтому, если какая-то семья решает переехать и жить в РФ, чтобы дети учились в российских школах – они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы их дети знали русский язык, подчеркнул глава Рособрнадзора.Недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что причиной для выдворения мигрантов из России могут стать еще 20 правонарушений: министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, согласно которой предлагается расширить применение выдворения в отношении мигрантов-нарушителей дополнительно по 20 статьям КоАП.На следующей неделе планируется рассмотрение во втором чтении законопроектов о режиме высылки из страны незаконных мигрантов.В начале июля министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил, что в России вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Количество же преступлений со стороны иностранцев снизилось.
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рособрнадзор, анзор музаев, новости, мнения, россия, трудовые мигранты, мигранты
Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку

Мигранты должны заранее обучить своих детей русскому языку – Рособрнадзор

09:39 21.07.2024 (обновлено: 09:43 21.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРейд по проверке документов воинского учета у мигрантов, получивших гражданство РФ
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов, получивших гражданство РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями?" – сказал Музаев.
Поэтому, если какая-то семья решает переехать и жить в РФ, чтобы дети учились в российских школах – они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы их дети знали русский язык, подчеркнул глава Рособрнадзора.

"Язык – это культурный и поведенческий код… Поэтому если ребенок идет в российскую школу, в которой преподают на русском языке, он должен знать русский язык", – подытожил Музаев.

Недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что причиной для выдворения мигрантов из России могут стать еще 20 правонарушений: министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, согласно которой предлагается расширить применение выдворения в отношении мигрантов-нарушителей дополнительно по 20 статьям КоАП.
На следующей неделе планируется рассмотрение во втором чтении законопроектов о режиме высылки из страны незаконных мигрантов.
В начале июля министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил, что в России вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Количество же преступлений со стороны иностранцев снизилось.
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