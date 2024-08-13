https://crimea.ria.ru/20240813/v-arteke-pobyvali-shkolniki-iz-frantsii-i-germanii-1139549206.html

В "Артеке" побывали школьники из Франции и Германии

В "Артеке" побывали школьники из Франции и Германии - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В "Артеке" побывали школьники из Франции и Германии

В Крыму по инициативе Россотрудничества прошла акция "Люди Артека", а рамках которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T08:05

2024-08-13T08:05

2024-08-13T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе Россотрудничества прошла акция "Люди Артека", а рамках которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран. Для этого им надо было написать доклад об Артеке, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" журналист и публицист, член жюри конкурса, дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова.Победители конкурса отдохнули в Международном детском центре, посетили дом-музей Юлиана Семенова в поселке Олива, встретились с космонавтом, Героем Советского Союза Владимиром Титовым."Владимир Георгиевич рассказал о своей работе на орбитальной станции, о выходе в открытый космос, различных штатных и нештатных ситуациях, о совместной работе с американскими и французскими космонавтами. И ребята слушали, широко раскрыв глаза. Для них это воспоминание на всю жизнь", – поделилась дочь писателя.По словам Ольги Семеновой, эти европейские ребята, которые побывали в Крыму, теперь станут друзьями России. Такие культурные связи в будущем помогут наладить отношения между странами, уверена она.Ранее в Артеке прошел Международный детский кинофестиваль "Алые паруса". По итогам лучшей актрисой кинофестиваля была признана Людмила Артемьева в фильме "Баба Яга спасает мир" режиссера Карена Захарова, лучшим актером – Никита Кологривый, фильм "По щучьему велению" режиссера Александра Войтинского.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная скатерть с автографами появилась в доме-музее Юлиана СеменоваВторое издание альбома "Крым Юлиана Семенова" вышло к 85-летию писателяНа "Виллу Штирлица" будут водить всех желающих

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", новости крыма, крым, франция, германия, дети