https://crimea.ria.ru/20240702/v-arteke-otkrylsya-detskiy-kinofestival-alye-parusa-imeni-lanovogo-1138533450.html
В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового
В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового
В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T21:01
2024-07-02T21:01
2024-07-02T21:45
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
мдц "артек"
василий лановой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого артиста. Артековцы под руководством именитых деятелей культуры и искусства снимут посвященный ему фильм, сообщили в пресс-службе фестиваля.Большое детское жюри определит победителей в семи номинациях, выбрав самый увлекательный, самый добрый, самый мудрый и "самый-самый фильм", а также лучший анимационный, короткометражный художественный и короткометражный анимационный фильм.Особыми призами будут отмечены лучшие актер и актриса кинофестиваля, а также лучшие дети-актеры. Разработаны и специальные награды – приз имени Ланового и приз имени Магитона.Гостями кинофестиваля станут известные артисты Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Роман Попов, Александр Иншаков и многие другие.Гоша Куценко представит детям фильм "Непослушник-3", где он из зэка, которого играл в первой части, превратился в добропорядочного монаха.Специальным гостем "Алых парусов" станет Карен Шахназаров, который покажет артековцам свой фильм "Хитровка. Знак четырех".Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.В 2023 году в рамках фестиваля "Алые паруса" стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого свои фильмы под руководством опытных продюсеров снимали дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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международный детский кинофестиваль "алые паруса", мдц "артек", василий лановой, культура, искусство , кино, крым, новости крыма
В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового
В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового
21:01 02.07.2024 (обновлено: 21:45 02.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого артиста. Артековцы под руководством именитых деятелей культуры и искусства снимут посвященный ему фильм, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Будет вручен особый приз за честь и достоинство - это приз имени Ланового. Это такой именной приз, которым награждаются достойные люди в нашей профессии", - сказал президент фестиваля, актер Андрей Соколов.
Большое детское жюри определит победителей в семи номинациях, выбрав самый увлекательный, самый добрый, самый мудрый и "самый-самый фильм", а также лучший анимационный, короткометражный художественный и короткометражный анимационный фильм.
Особыми призами будут отмечены лучшие актер и актриса кинофестиваля, а также лучшие дети-актеры. Разработаны и специальные награды – приз имени Ланового и приз имени Магитона.
Гостями кинофестиваля станут известные артисты Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Роман Попов, Александр Иншаков и многие другие.
Гоша Куценко представит детям фильм "Непослушник-3", где он из зэка, которого играл в первой части, превратился в добропорядочного монаха.
Специальным гостем "Алых парусов" станет Карен Шахназаров, который покажет артековцам свой фильм "Хитровка. Знак четырех".
Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В 2023 году в рамках фестиваля "Алые паруса"
стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого свои фильмы под руководством опытных продюсеров снимали дети.
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