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На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера" - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"
На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера" - РИА Новости Крым, 04.07.2023
На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"
В рамках Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" имени В. С. Ланового в "Артеке" открылся ретрокинотеатр "Золотая фильмотека". Одним из первых детям РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T08:28
2023-07-04T08:28
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В рамках Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" имени В. С. Ланового в "Артеке" открылся ретрокинотеатр "Золотая фильмотека". Одним из первых детям покажут фильм, снятый почти сто лет назад – "Новый Гулливер" (1935 г.) режиссера Александра Птушко. По мнению президента фестиваля Андрея Соколова, такие фильмы современные подростки вполне готовы воспринимать.Действие советского черно-белого фильма "Новый Гулливер" проходит в "Артеке". Пионер Петя получает в подарок книгу "Путешествие Гулливера" и, случайно заснув на берегу моря, видит себя во сне в роли отважного путешественника: он попадает в Лилипутию и вступает в борьбу за права рабочих, угнетаемых правящим классом. Фильм стал первой в мире кинолентой, созданной средствами объемной мультипликации: в ней главный герой – человек, а остальных персонажей играют куклы.В программе "Золотой фильмотеки" этого года, кроме "Нового Гулливера", еще фильм "Алые паруса" (1961 г.), "Военная тайна" (1958), "Здравствуйте, дети!" (1962), "Волшебный портрет" (1997). По мнению Андрея Соколова, такое кино способно пробудить в детях интерес к прошлому своей страны."Те фильмы, которые были у нас "в закваске", мы стараемся перенести, сначала в виде интереса, ведь интересно же, что там было сто лет назад. Потом мы эти картины с детьми разбираем с точки зрения художественной. И после этого уже появляются вопросы, а почему черно-белый, и так далее. Шаг за шагом. Нельзя все сразу донести, но я могу сказать по опыту уже сложившемуся, что ребята, которые были здесь, получают такой, можно сказать, правильный вирус, "закваску", которая помогает им в течение жизни", – подчеркнул президент фестиваля.Андрей Соколов и сам когда-то снимался в советских фильмах для детей: за его плечами около шести детских кинолент, среди которых сатирическая сказка "Раз, два – горе не беда" (1988 г.)"Моя самая первая картина называлась "Она с метлой, он в черной шляпе". Это стереокино, в нем снимались Володя Пресняков, Нина Русланова, хорошая очень была команда. Это тоже детское кино. Их на моем счету не так много, но из 110, наверное, штук 10-15 есть детских фильмов", – вспоминает Соколов.2 июля в МДЦ "Артек" открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового, в конкурсной программе которого представлены игровые и мультипликационные фильмы. Победителей выберет Большое детское жюри.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4ККрымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии ВертинскойКамера, мотор, Крым: пятерка ярких лент Ялтинской киностудии
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новости крыма
На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"

В "Артеке" открылась "Золотая фильмотека": детям покажут старое советское кино

08:28 04.07.2023
 
© РИА Новости КрымТоржественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке"
Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля Алые паруса в Артеке - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В рамках Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" имени В. С. Ланового в "Артеке" открылся ретрокинотеатр "Золотая фильмотека". Одним из первых детям покажут фильм, снятый почти сто лет назад – "Новый Гулливер" (1935 г.) режиссера Александра Птушко. По мнению президента фестиваля Андрея Соколова, такие фильмы современные подростки вполне готовы воспринимать.

"Дети все разные, есть разные возрастные категории – шестилетки и подростки, которые уже начинают входить во взрослую жизнь. И у них уже есть свое отношение к происходящему и к нашему прошлому. И у "Артека", и у нашего фестиваля позиция – учить детей таким понятиям, как патриотизм, честь, совесть, достоинство", - говорит Соколов.

Действие советского черно-белого фильма "Новый Гулливер" проходит в "Артеке". Пионер Петя получает в подарок книгу "Путешествие Гулливера" и, случайно заснув на берегу моря, видит себя во сне в роли отважного путешественника: он попадает в Лилипутию и вступает в борьбу за права рабочих, угнетаемых правящим классом. Фильм стал первой в мире кинолентой, созданной средствами объемной мультипликации: в ней главный герой – человек, а остальных персонажей играют куклы.
В программе "Золотой фильмотеки" этого года, кроме "Нового Гулливера", еще фильм "Алые паруса" (1961 г.), "Военная тайна" (1958), "Здравствуйте, дети!" (1962), "Волшебный портрет" (1997). По мнению Андрея Соколова, такое кино способно пробудить в детях интерес к прошлому своей страны.
"Те фильмы, которые были у нас "в закваске", мы стараемся перенести, сначала в виде интереса, ведь интересно же, что там было сто лет назад. Потом мы эти картины с детьми разбираем с точки зрения художественной. И после этого уже появляются вопросы, а почему черно-белый, и так далее. Шаг за шагом. Нельзя все сразу донести, но я могу сказать по опыту уже сложившемуся, что ребята, которые были здесь, получают такой, можно сказать, правильный вирус, "закваску", которая помогает им в течение жизни", – подчеркнул президент фестиваля.
Андрей Соколов и сам когда-то снимался в советских фильмах для детей: за его плечами около шести детских кинолент, среди которых сатирическая сказка "Раз, два – горе не беда" (1988 г.)
"Моя самая первая картина называлась "Она с метлой, он в черной шляпе". Это стереокино, в нем снимались Володя Пресняков, Нина Русланова, хорошая очень была команда. Это тоже детское кино. Их на моем счету не так много, но из 110, наверное, штук 10-15 есть детских фильмов", – вспоминает Соколов.
2 июля в МДЦ "Артек" открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового, в конкурсной программе которого представлены игровые и мультипликационные фильмы. Победителей выберет Большое детское жюри.
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