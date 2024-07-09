Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Никита Кологривый признан лучшим артистом по итогам XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового, который завершился в "Артеке". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.Лучшей юной актрисой стала Таисья Калинина, сыгравшая в фильме "Обе две", режиссер Владимир Котт. Лучший мальчик-актер - Борис Дейков в картине "Каждый мечтает о собаке" Ольги Беляевой.По решению детского жюри в номинации "Самый лучший фильм" победила картина "По щучьему велению" режиссера Войтинского. Номинацию "Самый добрый фильм" получила лента "Я – медведь" режиссера Кирилла Кемница. Звание "Самого мудрого фильма" артековцы присудили картине "Катя-Катя" Анны Чернаковой, а "Самым увлекательным" назвали "Собачий побег" - режиссер Деван (Индия).Кроме того, в "Артеке" определили лучшую короткометражку - "Уроки музыки", режиссер Кристина Зыбенкова, и лучшую анимационную короткометражку - "Пират и Виолончель" Андрея Соколова.Международный кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового проходит на территории Международного детского центра "Артек" уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.В 2015 году стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого свои фильмы под руководством опытных продюсеров снимают дети.Своим опытом и знаниями с детьми делились известные артисты. В этом году фестивальная программа объединила 60 мастер-классов и творческих встреч, 32 конкурсных фильма, при этом ребята под кураторством наставников писали сценарии и снимали свое авторское кино.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени ЛановогоСветлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектаклеИдеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школеСергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Никита Кологривый признан лучшим артистом по итогам XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового, который завершился в "Артеке". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
"Лучшая актриса кинофестиваля - Людмила Артемьева в фильме "Баба Яга спасает мир" режиссера Карена Захарова. Лучший актер кинофестиваля - Никита Кологривый, фильм "По щучьему велению" режиссера Александра Войтинского", - рассказали организаторы.
Лучшей юной актрисой стала Таисья Калинина, сыгравшая в фильме "Обе две", режиссер Владимир Котт. Лучший мальчик-актер - Борис Дейков в картине "Каждый мечтает о собаке" Ольги Беляевой.
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
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Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
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Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
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Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
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Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
5 из 5
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
1 из 5
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
2 из 5
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
3 из 5
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
4 из 5
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
5 из 5
Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"
По решению детского жюри в номинации "Самый лучший фильм" победила картина "По щучьему велению" режиссера Войтинского. Номинацию "Самый добрый фильм" получила лента "Я – медведь" режиссера Кирилла Кемница. Звание "Самого мудрого фильма" артековцы присудили картине "Катя-Катя" Анны Чернаковой, а "Самым увлекательным" назвали "Собачий побег" - режиссер Деван (Индия).
Кроме того, в "Артеке" определили лучшую короткометражку - "Уроки музыки", режиссер Кристина Зыбенкова, и лучшую анимационную короткометражку - "Пират и Виолончель" Андрея Соколова.
Международный кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового проходит на территории Международного детского центра "Артек" уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В 2015 году стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого свои фильмы под руководством опытных продюсеров снимают дети.
Своим опытом и знаниями с детьми делились известные артисты. В этом году фестивальная программа объединила 60 мастер-классов и творческих встреч, 32 конкурсных фильма, при этом ребята под кураторством наставников писали сценарии и снимали свое авторское кино.
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