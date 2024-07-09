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Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов
Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов
Никита Кологривый признан лучшим артистом по итогам XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового, который завершился в "Артеке". Об... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T11:19
2024-07-09T11:19
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
мдц "артек"
культура
кино
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Никита Кологривый признан лучшим артистом по итогам XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового, который завершился в "Артеке". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.Лучшей юной актрисой стала Таисья Калинина, сыгравшая в фильме "Обе две", режиссер Владимир Котт. Лучший мальчик-актер - Борис Дейков в картине "Каждый мечтает о собаке" Ольги Беляевой.По решению детского жюри в номинации "Самый лучший фильм" победила картина "По щучьему велению" режиссера Войтинского. Номинацию "Самый добрый фильм" получила лента "Я – медведь" режиссера Кирилла Кемница. Звание "Самого мудрого фильма" артековцы присудили картине "Катя-Катя" Анны Чернаковой, а "Самым увлекательным" назвали "Собачий побег" - режиссер Деван (Индия).Кроме того, в "Артеке" определили лучшую короткометражку - "Уроки музыки", режиссер Кристина Зыбенкова, и лучшую анимационную короткометражку - "Пират и Виолончель" Андрея Соколова.Международный кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового проходит на территории Международного детского центра "Артек" уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.В 2015 году стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого свои фильмы под руководством опытных продюсеров снимают дети.Своим опытом и знаниями с детьми делились известные артисты. В этом году фестивальная программа объединила 60 мастер-классов и творческих встреч, 32 конкурсных фильма, при этом ребята под кураторством наставников писали сценарии и снимали свое авторское кино.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени ЛановогоСветлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектаклеИдеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школеСергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму
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РИА Новости Крым
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международный детский кинофестиваль "алые паруса", мдц "артек", культура, кино, крым, новости крыма
Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов

В Крыму подвели итоги XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса"

11:19 09.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фестиваля "Алые паруса" в Артеке
Открытие фестиваля Алые паруса в Артеке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Никита Кологривый признан лучшим артистом по итогам XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового, который завершился в "Артеке". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
"Лучшая актриса кинофестиваля - Людмила Артемьева в фильме "Баба Яга спасает мир" режиссера Карена Захарова. Лучший актер кинофестиваля - Никита Кологривый, фильм "По щучьему велению" режиссера Александра Войтинского", - рассказали организаторы.
Лучшей юной актрисой стала Таисья Калинина, сыгравшая в фильме "Обе две", режиссер Владимир Котт. Лучший мальчик-актер - Борис Дейков в картине "Каждый мечтает о собаке" Ольги Беляевой.

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Алые паруса Итоги
1 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Алые паруса Итоги
2 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Алые паруса Итоги
3 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Алые паруса Итоги
4 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

Алые паруса Итоги
5 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

1 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

2 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

3 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

4 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

5 из 5

Кинофестиваль "Алые паруса" завершился в "Артеке"

По решению детского жюри в номинации "Самый лучший фильм" победила картина "По щучьему велению" режиссера Войтинского. Номинацию "Самый добрый фильм" получила лента "Я – медведь" режиссера Кирилла Кемница. Звание "Самого мудрого фильма" артековцы присудили картине "Катя-Катя" Анны Чернаковой, а "Самым увлекательным" назвали "Собачий побег" - режиссер Деван (Индия).
Кроме того, в "Артеке" определили лучшую короткометражку - "Уроки музыки", режиссер Кристина Зыбенкова, и лучшую анимационную короткометражку - "Пират и Виолончель" Андрея Соколова.
Актер Роман Попов (в центре) перед началом церемонии открытия Международного детского кинофестиваля Алые паруса - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
6 июля, 18:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Международный кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового проходит на территории Международного детского центра "Артек" уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В 2015 году стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого свои фильмы под руководством опытных продюсеров снимают дети.
Своим опытом и знаниями с детьми делились известные артисты. В этом году фестивальная программа объединила 60 мастер-классов и творческих встреч, 32 конкурсных фильма, при этом ребята под кураторством наставников писали сценарии и снимали свое авторское кино.
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В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового
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Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"МДЦ "Артек"КультураКиноКрымНовости Крыма
 
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