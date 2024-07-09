https://crimea.ria.ru/20240709/kologrivyy-i-artemeva---v-arteke-nazvali-imena-luchshikh-artistov-1138701258.html

Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов

Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов

Никита Кологривый признан лучшим артистом по итогам XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового, который завершился в "Артеке". Об... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T11:19

2024-07-09T11:19

2024-07-09T11:19

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

мдц "артек"

культура

кино

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138547787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2f2b3d337a228b90a630c2c06ae0c76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Никита Кологривый признан лучшим артистом по итогам XXXII Международного кинофестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового, который завершился в "Артеке". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.Лучшей юной актрисой стала Таисья Калинина, сыгравшая в фильме "Обе две", режиссер Владимир Котт. Лучший мальчик-актер - Борис Дейков в картине "Каждый мечтает о собаке" Ольги Беляевой.По решению детского жюри в номинации "Самый лучший фильм" победила картина "По щучьему велению" режиссера Войтинского. Номинацию "Самый добрый фильм" получила лента "Я – медведь" режиссера Кирилла Кемница. Звание "Самого мудрого фильма" артековцы присудили картине "Катя-Катя" Анны Чернаковой, а "Самым увлекательным" назвали "Собачий побег" - режиссер Деван (Индия).Кроме того, в "Артеке" определили лучшую короткометражку - "Уроки музыки", режиссер Кристина Зыбенкова, и лучшую анимационную короткометражку - "Пират и Виолончель" Андрея Соколова.Международный кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового проходит на территории Международного детского центра "Артек" уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.В 2015 году стартовал проект "Продюсерское кино", в рамках которого свои фильмы под руководством опытных продюсеров снимают дети.Своим опытом и знаниями с детьми делились известные артисты. В этом году фестивальная программа объединила 60 мастер-классов и творческих встреч, 32 конкурсных фильма, при этом ребята под кураторством наставников писали сценарии и снимали свое авторское кино.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени ЛановогоСветлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектаклеИдеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школеСергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240706/vsyu-zhizn-igrayu-upyrey-roman-popov-v-krymu-vpervye-sygral-dobryaka-1138578370.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный детский кинофестиваль "алые паруса", мдц "артек", культура, кино, крым, новости крыма