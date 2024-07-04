https://crimea.ria.ru/20240704/idealnaya-mishen-politseyskiy-s-rublevki-rasskazal-o-bullinge-v-shkole-1138578237.html

Идеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе

Идеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Идеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе

Артист, комик и радиоведущий Роман Попов проведет в Артеке несколько мастер-классов для участников кинофестиваля "Алые паруса". Он научит, как бороться с... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T06:56

2024-07-04T06:56

2024-07-04T06:56

роман попов

эксклюзивы риа новости крым

мдц "артек"

кино

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общество

буллинг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Артист, комик и радиоведущий Роман Попов проведет в Артеке несколько мастер-классов для участников кинофестиваля "Алые паруса". Он научит, как бороться с буллингом и издевательствами в школе, рассказал актер в интервью РИА Новости Крым.Мастер-классы по импровизации и самоиронии, как он сам их называет, Роман ведет уже много лет. Сам он тоже был жертвой издевательств в школе."Я был тощий, в очках, картавый, ботаник и отличник. Ну то есть я был идеальной мишенью. Чтобы избавиться от буллинга, надо смеяться над собой круче, чем кто-либо. Этим вы обезоружите вашего оппонента", – советует он.Артист Роман Попов, у которого в детстве были проблемы с дикцией, прославился благодаря игре в КВН. После этого он стал резидентом "Камеди Клаб", снялся в нескольких фильмах и сериалах, стал популярным радиоведущим. Наибольшую известность ему принесла роль Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". У артиста трое детей, и это не предел, говорит он.Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового торжественно открылся в Артеке 2 июля. Большое детское жюри определит победителей в семи номинациях, выбрав самый увлекательный, самый добрый, самый мудрый и "самый-самый фильм", а также лучший анимационный, короткометражный художественный и короткометражный анимационный фильм.В рамках фестиваля свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех" представит известный российский режиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Юрий Васильев: я влюбился в КрымНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства

https://crimea.ria.ru/20240703/sergey-batalov-budet-uchastvovat-v-semkakh-filma-v-krymu-1138577238.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман попов, мдц "артек", кино, дети, общество, буллинг