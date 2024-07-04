Идеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе
Комик Роман Попов в детстве боролся с буллингом с помощью юмора
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Артист, комик и радиоведущий Роман Попов проведет в Артеке несколько мастер-классов для участников кинофестиваля "Алые паруса". Он научит, как бороться с буллингом и издевательствами в школе, рассказал актер в интервью РИА Новости Крым.
"Обычно я начинаю разговор с фразы – "привет, ребята, меня зовут Рома. В этом зале есть жертвы буллинга?" Естественно, реакция детей отрицательная, все молчат. Я педагог по образованию, я понимаю, что делаю. Я спрашиваю еще раз и сам поднимаю руку – и тут же сыплются вопросы", – рассказал актер.
Мастер-классы по импровизации и самоиронии, как он сам их называет, Роман ведет уже много лет. Сам он тоже был жертвой издевательств в школе.
"Я был тощий, в очках, картавый, ботаник и отличник. Ну то есть я был идеальной мишенью. Чтобы избавиться от буллинга, надо смеяться над собой круче, чем кто-либо. Этим вы обезоружите вашего оппонента", – советует он.
Артист Роман Попов, у которого в детстве были проблемы с дикцией, прославился благодаря игре в КВН. После этого он стал резидентом "Камеди Клаб", снялся в нескольких фильмах и сериалах, стал популярным радиоведущим. Наибольшую известность ему принесла роль Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". У артиста трое детей, и это не предел, говорит он.
"Я многодетный, кормящий отец, у меня их (детей) трое. Пока что мы форточки закрываем, чтобы от сквозняка не забеременеть. Но если там распорядятся, мы будем только рады", – шутит Попов.
Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового торжественно открылся в Артеке 2 июля. Большое детское жюри определит победителей в семи номинациях, выбрав самый увлекательный, самый добрый, самый мудрый и "самый-самый фильм", а также лучший анимационный, короткометражный художественный и короткометражный анимационный фильм.
В рамках фестиваля свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех" представит известный российский режиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
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