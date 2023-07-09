https://crimea.ria.ru/20230709/legendarnaya-tetya-tanya-rasskazala-o-filmakh-svoego-detstva-1129869554.html

Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства

Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства

Диктор центрального телевидения Татьяна Судец, известная старшему поколению прежде всего как "тетя Таня" из программы "Спокойной ночи, малыши!", рассказала... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T08:55

2023-07-09T08:55

2023-07-09T08:55

мдц "артек"

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общество

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ГУРЗУФ, 9 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Диктор центрального телевидения Татьяна Судец, известная старшему поколению прежде всего как "тетя Таня" из программы "Спокойной ночи, малыши!", рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, какие фильмы она любила в детстве и чем они отличаются от современного кино.По ее мнению, современное детское кино – это больше кино для взрослых. Детские фильмы должны учить чему-то хорошему, показывать добрых людей, уверена она:"У нас сейчас и детское кино для взрослых, и недетское тоже для взрослых. Детское кино должно учить чему-то хорошему, показывать и рассказывать о людях, а не о бандитах и стрелялках. О хороших поступках, как раньше это было. Что нужно быть честным, что нужно помогать старшим. Хорошо учиться, а не сидеть в телефонах".Диктор и телеведущая Татьяна Судец 25 лет вела детскую программу, но были в ее послужном списке и "взрослые" передачи, среди которых – "Песня года". В детской программе работать труднее, говорит "тетя Таня".Легендарной советской ведущей не нравится, как ведут современные программы и концерты. Раньше работников телевидения учили любить зрителя, говорит она, а сейчас большинство любит только себя на экране. И почему-то считается, что вести концерт или передачу может каждый."Однажды мне одна певица сказала: ой, теперь все ведущие стали поющими. А я так, не засмущавшись ни на минуту, отвечаю: а все поющие стали ведущими. Они, к сожалению, не понимают, что ведущий – это профессия. Это не просто – вышел, объявил и начал нести какую-то там галиматью, отсебятину. Это надо зрителя настроить. Мы объявляем артиста, артист волнуется. И надо его преподнести так, чтобы он успокоился, а зал почувствовал, кто это такой, интересно? И даже если его уже знают, то должны понять – о, мы сейчас с любимчиком встретимся", - рассказывает о своей профессии легенда советского ТВ.Она также заметила, что раньше не было суфлеров и все тексты приходилось учить наизусть, поэтому "мы говорили от души". И песни были другие."Раньше были песни, которые можно было спеть в компании друзей, за столом, в них был смысл. А сейчас? Две-три фразы, и вот повторяют их. "Я беременна, но это временно". Или "до подъезда довела, а любови не дала". Это что за песни такие? А молодежь слушает, почему? А потому что насаждают эту гадость".Татьяна Судец в "Артеке" проводит несколько мастер-классов для детей, а также принимает участие в работе Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. В.С. Ланового, который открылся "2 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС"Артеку" - 98: директор центра о педагогике, стройке и путевкахКрымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К

https://crimea.ria.ru/20230703/kakie-filmy-voshli-v-short-list-kinofestivalya-alye-parusa-1129772250.html

https://crimea.ria.ru/20230705/byvshiy-detskiy-ombudsmen-astakhov-snyal-v-donbasse-film-chudo-na-fronte-1129811890.html

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

мдц "артек", культура, международный детский кинофестиваль "алые паруса", крым, татьяна судец, общество