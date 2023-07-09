https://crimea.ria.ru/20230709/legendarnaya-tetya-tanya-rasskazala-o-filmakh-svoego-detstva-1129869554.html
Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства
Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства
Диктор центрального телевидения Татьяна Судец, известная старшему поколению прежде всего как "тетя Таня" из программы "Спокойной ночи, малыши!", рассказала... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T08:55
2023-07-09T08:55
2023-07-09T08:55
мдц "артек"
эксклюзивы риа новости крым
культура
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
крым
татьяна судец
общество
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ГУРЗУФ, 9 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Диктор центрального телевидения Татьяна Судец, известная старшему поколению прежде всего как "тетя Таня" из программы "Спокойной ночи, малыши!", рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, какие фильмы она любила в детстве и чем они отличаются от современного кино.По ее мнению, современное детское кино – это больше кино для взрослых. Детские фильмы должны учить чему-то хорошему, показывать добрых людей, уверена она:"У нас сейчас и детское кино для взрослых, и недетское тоже для взрослых. Детское кино должно учить чему-то хорошему, показывать и рассказывать о людях, а не о бандитах и стрелялках. О хороших поступках, как раньше это было. Что нужно быть честным, что нужно помогать старшим. Хорошо учиться, а не сидеть в телефонах".Диктор и телеведущая Татьяна Судец 25 лет вела детскую программу, но были в ее послужном списке и "взрослые" передачи, среди которых – "Песня года". В детской программе работать труднее, говорит "тетя Таня".Легендарной советской ведущей не нравится, как ведут современные программы и концерты. Раньше работников телевидения учили любить зрителя, говорит она, а сейчас большинство любит только себя на экране. И почему-то считается, что вести концерт или передачу может каждый."Однажды мне одна певица сказала: ой, теперь все ведущие стали поющими. А я так, не засмущавшись ни на минуту, отвечаю: а все поющие стали ведущими. Они, к сожалению, не понимают, что ведущий – это профессия. Это не просто – вышел, объявил и начал нести какую-то там галиматью, отсебятину. Это надо зрителя настроить. Мы объявляем артиста, артист волнуется. И надо его преподнести так, чтобы он успокоился, а зал почувствовал, кто это такой, интересно? И даже если его уже знают, то должны понять – о, мы сейчас с любимчиком встретимся", - рассказывает о своей профессии легенда советского ТВ.Она также заметила, что раньше не было суфлеров и все тексты приходилось учить наизусть, поэтому "мы говорили от души". И песни были другие."Раньше были песни, которые можно было спеть в компании друзей, за столом, в них был смысл. А сейчас? Две-три фразы, и вот повторяют их. "Я беременна, но это временно". Или "до подъезда довела, а любови не дала". Это что за песни такие? А молодежь слушает, почему? А потому что насаждают эту гадость".Татьяна Судец в "Артеке" проводит несколько мастер-классов для детей, а также принимает участие в работе Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. В.С. Ланового, который открылся "2 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС"Артеку" - 98: директор центра о педагогике, стройке и путевкахКрымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
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https://crimea.ria.ru/20230705/byvshiy-detskiy-ombudsmen-astakhov-snyal-v-donbasse-film-chudo-na-fronte-1129811890.html
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
мдц "артек", культура, международный детский кинофестиваль "алые паруса", крым, татьяна судец, общество
Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства
Тетя Таня из "Спокойной ночи, малыши!" рассказала о любимых фильмах своего детства
ГУРЗУФ, 9 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Диктор центрального телевидения Татьяна Судец, известная старшему поколению прежде всего как "тетя Таня" из программы "Спокойной ночи, малыши!", рассказала корреспонденту РИА Новости Крым
, какие фильмы она любила в детстве и чем они отличаются от современного кино.
"Я люблю "Бронзовую птицу", "Кортик", я люблю фильм "Тимур и его команда", "Четвертая высота". Но я люблю именно старые фильмы, черно-белые. Раньше было кино поучительное. Мои внуки, например, плохо смотрят эти фильмы, у них другие герои сейчас, к сожалению. Когда мы воспитывались, то все-таки была пионерская организация, комсомол, октябрята. Нас учили, что ты не должен отличаться одеждой – внешне все были одинаковые. Но ты должен был отличаться внутри: своими знаниями и умениями", - сказала Татьяна Судец, детство которой пришлось на послевоенные годы.
По ее мнению, современное детское кино – это больше кино для взрослых. Детские фильмы должны учить чему-то хорошему, показывать добрых людей, уверена она:
"У нас сейчас и детское кино для взрослых, и недетское тоже для взрослых. Детское кино должно учить чему-то хорошему, показывать и рассказывать о людях, а не о бандитах и стрелялках. О хороших поступках, как раньше это было. Что нужно быть честным, что нужно помогать старшим. Хорошо учиться, а не сидеть в телефонах".
Диктор и телеведущая Татьяна Судец 25 лет вела детскую программу, но были в ее послужном списке и "взрослые" передачи, среди которых – "Песня года". В детской программе работать труднее, говорит "тетя Таня".
"Перед детьми сложнее, детей не обманешь. Если ты их любишь и ради них стараешься, они это чувствуют и отвечают тебе любовью. А взрослых не всегда сразу завоюешь. К детям выходишь – здравствуйте, мальчики и девочки! И все, они уже тебя любят. А взрослые – ну-ка-ну-ка, что ты нам сейчас скажешь? Взрослых надо завоевывать. Но все равно получалось и там, и там. Я люблю всю свою публику – и маленькую, и средненькую, и взрослую", - улыбается Судец.
Легендарной советской ведущей не нравится, как ведут современные программы и концерты. Раньше работников телевидения учили любить зрителя, говорит она, а сейчас большинство любит только себя на экране. И почему-то считается, что вести концерт или передачу может каждый.
"Однажды мне одна певица сказала: ой, теперь все ведущие стали поющими. А я так, не засмущавшись ни на минуту, отвечаю: а все поющие стали ведущими. Они, к сожалению, не понимают, что ведущий – это профессия. Это не просто – вышел, объявил и начал нести какую-то там галиматью, отсебятину. Это надо зрителя настроить. Мы объявляем артиста, артист волнуется. И надо его преподнести так, чтобы он успокоился, а зал почувствовал, кто это такой, интересно? И даже если его уже знают, то должны понять – о, мы сейчас с любимчиком встретимся", - рассказывает о своей профессии легенда советского ТВ.
Она также заметила, что раньше не было суфлеров и все тексты приходилось учить наизусть, поэтому "мы говорили от души". И песни были другие.
"Раньше были песни, которые можно было спеть в компании друзей, за столом, в них был смысл. А сейчас? Две-три фразы, и вот повторяют их. "Я беременна, но это временно". Или "до подъезда довела, а любови не дала". Это что за песни такие? А молодежь слушает, почему? А потому что насаждают эту гадость".
Татьяна Судец в "Артеке" проводит несколько мастер-классов для детей, а также принимает участие в работе
Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. В.С. Ланового, который открылся "2 июля.
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