https://crimea.ria.ru/20240702/karen-shakhnazarov-pokazhet-v-arteke-svoy-novyy-film-1138541020.html
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой фильм "Хитровка. Знак четырех". РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T21:48
2024-07-02T21:48
2024-07-02T21:48
карен шахназаров
мдц "артек"
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
кино
крым
культура
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Карен Шахназаров покажет в Артеке свой фильм "Хитровка. Знак четырех"."Этот фильм интересен для детской аудитории, в большой степени это детский приключенческий фильм. В нем нет ничего запретительного. Даже много познавательного, дети могут узнать, что были такие великие русские писатели, как Гиляровский, Чехов, как Станиславский - выдающийся реформатор театра. Все это в доступной форме, детям весьма нравится это", - рассказал Шахназаров на вопрос корреспондента РИА Новости Крым на открытии Международного детского кинофестиваля "Алые паруса".Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле
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карен шахназаров, мдц "артек", международный детский кинофестиваль "алые паруса", кино, крым, культура, новости крыма
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм