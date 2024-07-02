https://crimea.ria.ru/20240702/karen-shakhnazarov-pokazhet-v-arteke-svoy-novyy-film-1138541020.html

Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм

Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм

Карен Шахназаров покажет в Артеке свой фильм "Хитровка. Знак четырех". РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T21:48

2024-07-02T21:48

2024-07-02T21:48

карен шахназаров

мдц "артек"

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

кино

крым

культура

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Карен Шахназаров покажет в Артеке свой фильм "Хитровка. Знак четырех"."Этот фильм интересен для детской аудитории, в большой степени это детский приключенческий фильм. В нем нет ничего запретительного. Даже много познавательного, дети могут узнать, что были такие великие русские писатели, как Гиляровский, Чехов, как Станиславский - выдающийся реформатор театра. Все это в доступной форме, детям весьма нравится это", - рассказал Шахназаров на вопрос корреспондента РИА Новости Крым на открытии Международного детского кинофестиваля "Алые паруса".Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле

https://crimea.ria.ru/20240702/v-arteke-otkrylsya-detskiy-kinofestival-alye-parusa-imeni-lanovogo-1138533450.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карен шахназаров, мдц "артек", международный детский кинофестиваль "алые паруса", кино, крым, культура, новости крыма