https://crimea.ria.ru/20240819/bez-sroka-davnosti-v-arteke-prokhodit-tematicheskaya-smena-1139709768.html

Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена

Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена

Юные победители проекта "Без срока давности", посвященного сохранению памяти о Великой Отечественной войне, участвуют в тематической смене в "Артеке" в Крыму... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T14:26

2024-08-19T14:26

2024-08-19T14:34

мдц "артек"

крым

память

история

великая отечественная война

общество

детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Юные победители проекта "Без срока давности", посвященного сохранению памяти о Великой Отечественной войне, участвуют в тематической смене в "Артеке" в Крыму. Об этом рассказали в международном детском центре."Без срока давности" - федеральный проект Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Был объявлен конкурс, в котором нужно было подтвердить достижения в области проектной, творческой, исследовательской и другой деятельности. Также необходимо было выполнить проектную работу по одноименному направлению.По информации международного детского центра, на конкурс поступило 108 заявок из 34 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь. Члены жюри выбрали 30 победителей, которые получили сертификаты и были поощрены путевкой на тематическую смену.В "Артеке" подготовили образовательные, творческие и культурные мероприятия, профессиональные мастер-классы, а также встречи с экспертами и почетными гостями. Например, в рамках акции "Уничтоженное детство" ребята со всего центра участвовали в мастер-классе по ковке жетонов совместно с гильдией кузнецов России.Затем жетоны закрепили на Дереве памяти в "Артеке". Кульминацией смены стало литературно-музыкальное представление "Без срока давности" о геноциде мирного населения. В постановке прозвучали песни о Великой Отечественной войне, факты и цифры о жертвах нацистов, воспоминания детей-узников концлагерей.Тематическая смена "Без срока давности" продолжается, и ребятам, по словам сотрудников Международного детского центра, еще много предстоит узнать и сделать.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" побывали школьники из Франции и ГерманииКрым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыхаВ "Артеке" открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", крым, память, история, великая отечественная война, общество, детский отдых