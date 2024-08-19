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Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена
Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена
Юные победители проекта "Без срока давности", посвященного сохранению памяти о Великой Отечественной войне, участвуют в тематической смене в "Артеке" в Крыму... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T14:26
2024-08-19T14:26
2024-08-19T14:34
мдц "артек"
крым
память
история
великая отечественная война
общество
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Юные победители проекта "Без срока давности", посвященного сохранению памяти о Великой Отечественной войне, участвуют в тематической смене в "Артеке" в Крыму. Об этом рассказали в международном детском центре."Без срока давности" - федеральный проект Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Был объявлен конкурс, в котором нужно было подтвердить достижения в области проектной, творческой, исследовательской и другой деятельности. Также необходимо было выполнить проектную работу по одноименному направлению.По информации международного детского центра, на конкурс поступило 108 заявок из 34 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь. Члены жюри выбрали 30 победителей, которые получили сертификаты и были поощрены путевкой на тематическую смену.В "Артеке" подготовили образовательные, творческие и культурные мероприятия, профессиональные мастер-классы, а также встречи с экспертами и почетными гостями. Например, в рамках акции "Уничтоженное детство" ребята со всего центра участвовали в мастер-классе по ковке жетонов совместно с гильдией кузнецов России.Затем жетоны закрепили на Дереве памяти в "Артеке". Кульминацией смены стало литературно-музыкальное представление "Без срока давности" о геноциде мирного населения. В постановке прозвучали песни о Великой Отечественной войне, факты и цифры о жертвах нацистов, воспоминания детей-узников концлагерей.Тематическая смена "Без срока давности" продолжается, и ребятам, по словам сотрудников Международного детского центра, еще много предстоит узнать и сделать.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" побывали школьники из Франции и ГерманииКрым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыхаВ "Артеке" открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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мдц "артек", крым, память, история, великая отечественная война, общество, детский отдых
Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена
Победители проекта "Без срока давности" приехали на тематическую смену в "Артек"
14:26 19.08.2024 (обновлено: 14:34 19.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Юные победители проекта "Без срока давности", посвященного сохранению памяти о Великой Отечественной войне, участвуют в тематической смене в "Артеке" в Крыму. Об этом рассказали в международном детском центре.
"Без срока давности" - федеральный проект Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Был объявлен конкурс, в котором нужно было подтвердить достижения в области проектной, творческой, исследовательской и другой деятельности. Также необходимо было выполнить проектную работу по одноименному направлению.
"Масштабный просветительский проект "Без срока давности" направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы дети знали и сохраняли память", - заявил директор "Артека" Константин Федоренко.
По информации международного детского центра, на конкурс поступило 108 заявок из 34 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь. Члены жюри выбрали 30 победителей, которые получили сертификаты и были поощрены путевкой на тематическую смену.
В "Артеке" подготовили образовательные, творческие и культурные мероприятия, профессиональные мастер-классы, а также встречи с экспертами и почетными гостями. Например, в рамках акции "Уничтоженное детство" ребята со всего центра участвовали в мастер-классе по ковке жетонов совместно с гильдией кузнецов России.
"Артековцы отчеканили на жетонах памятные места и имена, связанные с геноцидом мирного населения. Ребята отразили имена своих прадедушек и прабабушек - своих предков, которые пострадали от нацистских преступлений", - поделились в детском центре.
Затем жетоны закрепили на Дереве памяти в "Артеке". Кульминацией смены стало литературно-музыкальное представление "Без срока давности" о геноциде мирного населения. В постановке прозвучали песни о Великой Отечественной войне, факты и цифры о жертвах нацистов, воспоминания детей-узников концлагерей.
"Ребята говорили со зрителями голосами маленьких героев большой войны, тех, кто отдал свои жизни за нашу Победу, говорили голосами детей, замученных нацистами и их пособниками", - рассказывают в "Артеке".
Тематическая смена "Без срока давности" продолжается, и ребятам, по словам сотрудников Международного детского центра, еще много предстоит узнать и сделать.
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