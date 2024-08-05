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Крым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыха - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Крым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыха
Крым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыха - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Крым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыха
13 регионов, в том числе Республика Крым, получат дополнительно 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T10:38
2024-08-05T10:38
михаил мишустин
детский отдых
крым
правительство россии
финансирование
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. 13 регионов, в том числе Республика Крым, получат дополнительно 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.Финансирование получат Бурятия, Крым, Мордовия, Якутия, Хакасия, Забайкальский край, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Омская, Смоленская и Тверская области.Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, Республике Крым на эти цели выделят более 73 млн рублей.Мишустин добавил, что в рамках программы по созданию инфраструктуры для детского летнего отдыха уже введены в эксплуатацию 150 новых корпусов более чем на 100 тысяч мест.Также в этом году запущена программа по капремонту столовых и медицинских пунктов на территории детских лагерей и санаториев. Ряд российских субъектов его уже проводит.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике в рамках оздоровительной кампании 2024 года планируется охватить летним отдыхом 190 тысяч детей. В этом году из 52 загородных лагерей будут работать 36.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на КубаниНа отдых в Крым: дети из Новой Каховки отправились к Черному морю
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, детский отдых, крым, правительство россии, финансирование, новости, россия
Крым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыха

Крыму дополнительно выделят 73 миллиона на инфраструктуру для детского отдыха

10:38 05.08.2024
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. 13 регионов, в том числе Республика Крым, получат дополнительно 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Один миллиард рублей из резервного фонда кабмина направят на строительство еще свыше 30 быстровозводимых жилых помещений, рассчитанных на прием почти 1,4 тысячи детей", - говорится в сообщении.

Финансирование получат Бурятия, Крым, Мордовия, Якутия, Хакасия, Забайкальский край, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Омская, Смоленская и Тверская области.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, Республике Крым на эти цели выделят более 73 млн рублей.
Мишустин добавил, что в рамках программы по созданию инфраструктуры для детского летнего отдыха уже введены в эксплуатацию 150 новых корпусов более чем на 100 тысяч мест.
Также в этом году запущена программа по капремонту столовых и медицинских пунктов на территории детских лагерей и санаториев. Ряд российских субъектов его уже проводит.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике в рамках оздоровительной кампании 2024 года планируется охватить летним отдыхом 190 тысяч детей. В этом году из 52 загородных лагерей будут работать 36.
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Михаил МишустинДетский отдыхКрымПравительство РоссииФинансированиеНовостиРоссия
 
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